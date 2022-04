Pod modernizat cu bani europeni, dar cârpit pe repede înainte după constatarea unor probleme majore

Şoferii care au tranzitat zona au remarcat, săptămâna trecută lucrări pe celebrul pod care traversează Râul Doamnei, modernizat cu bani europeni în urmă cu 8 ani de asocierea de firme Star Trading Impex SRL Piteşti (lider de asociere) şi Zeus S.A Piteşti (asociat), pod pe care gropile, denivelările şi alte multe probleme au devenit lait-motivul ultimilor ani.

„Constructorul nu mai <<plombează>> punctual gropile apărute, ci este de acord ca primăria, prin ADP, să frezeze şi să asfalteze o bandă întreagă, iar el să suporte costurile! În seara aceasta vom face la fel pe celălalt sens, iar mâine terminăm lucrarea. Sper ca diferenţele să fie remarcate, iar problemele să nu mai apară până la finalul garanţiei (2023). Dacă nu va fi aşa, vom interveni din nou, în aceiaşi termeni!", anunţa, pe 12 aprilie, primarul Cristian Gentea (PSD).

Lucrările au fost, între timp, finalizate, doar că pericolul de care se tem cei care traversează frecvent podul n-a trecut odată cu turnarea noului covor asfaltic.

Infiltraţii multiple, degradarea protecţiei anticoroziune şi segregarea betonului

Podul a fost reabilitat cu bani europeni în perioada 2013-2014 (finalizarea lucrărilor), iar lucrarea are o garanţie de 10 ani. Podul are însă probleme grave de cel puţin cinci ani.

O expertiză tehnică făcută încă din 2017 a constatat, printre altele, fisuri la grinzile prefabricate, infiltraţii multiple, degradarea protecţiei anticoroziune, segregarea betonului, dar şi faptul că nu s-au executat dispozitivele antiseismice prevăzute în documentaţia de execuţie.

Expertul tehnic Ion Dumitru Diaconu consemna, la acel moment, inclusiv lipsa documentaţiei cu privire la reţetele şi rapoartele de încercări (teste de laborator) pentru asfaltul ce a fost turnat pe pod şi necesitatea desfacerii stratului de uzură şi refacerea lui în conformitate cu normativele în vigoare, indiferent de rezultatele de laborator; înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataţie cu unele noi, ce vor fi de tip etanş, reparaţia căilor de acces pe rampe şi decolmatarea gurilor de scurgere înfundate.



"Expertiza tehnică, făcută de un expert recunoscut de toate instituţiile româneşti spune clar că podul nu a fost făcut conform proiectului, că a fost folosit betonul care trebuia, că nu a fost folosit asfaltul care trebuia, că lipseşte un strat hidroizolant, ca să nu mai intre apa...", spune, miercuri, pentru "Adevărul", Sorin Apostoliceanu, consilier PNL şi fost viceprimar al Piteştiului.

În toţi aceşti ani de la semnalarea problemelor şi până la frezarea de săptămâna trecută, tot ce s-a întâmplat a fost plombarea gropilor care apăreau ca ciupercile după ploaie. S-a pus şi problema unor lucrări ample, doar că municipalitatea şi asocierea de firme care a efectuat modernizarea cu bani europeni a podului s-au învinuit reciproc pentru starea deplorabilă a podului.

În 2019 s-a ajuns inclusiv la un proces: este vorba despre dosarul nr. 4286/109/2019, înregistrat la Tribunalul Argeş, având ca obiect “acţiune în răspundere contractuală / plata sumei de 1.266.543,98 lei reprezentând prejudicii pentru executarea necorespunzătoare a contractului de lucrări nr. 45531/22.10.2012”.

"Nici măcar o bandă întreagă nu este făcută pe fiecare sens"

Culmea, în 2020, în timpul mandatului fostului primar, procesul s-a oprit după o tranzacţie/înţelegere între Primăria Piteşti şi executant, prin care administraţia publică locală şi-a asumat unele reparaţii din bani publici (deşi lucrarea era şi e încă în garanţie) sau efectuarea unor reparaţii pe banii constructorului dar... cu acordul acestuia.

"Trebuia ca instanţa să-şi spună punctul de vedere cu privire la ce este de făcut. Părerea mea este că prin acea tranzacţie constructorul a încercat să tragă de timp, să se ajungă la expirarea garanţiei şi Primăria să plătească efectiv din buzunarul nostru, al piteştenilor, reparaţiile, după ce am luat bani europeni ca să modernizăm acel pod. Actualul primar a convins constructorul să plătească nişte bucăţi... Totuşi, acolo este o cârpeală totală - nici măcar o bandă întreagă nu este făcută pe fiecare sens, din ce văd eu. Cred că, în condiţiile acelei tranzacţii, mai mult nici nu se putea face. Din punct de vedere legal, înţeleg că nu mai putem da încă o dată în judecată constructorul", mai spune, pentru "Adevărul", Sorin Apostoliceanu, fostul viceprimar care, în 2019, a dat în judecată constructorul.

Constructorul: "Pentru mine, expertiza aia nu reprezintă vreun contract"

Când vor fi rezolvate problemele majore semnalate în expertza din 2017? Cel mai probabil, nu înainte de expirarea garanţiei.

"Ce am avut de făcut, am făcut. Dacă sunt grinzi fisurate, sunt de acum 40-50 de ani, de când a fost podul făcut. Pentru mine, expertiza aia nu reprezintă vreun contract, nu am de ce să îmi asum ceva dintr-o expertiză de genul ăsta”, spune, miercuri, pentru “Adevărul”, Bobi Marinescu, managerul firmei constructoare Star Trading Impex, liderul asocierii care a efectuat modernizarea cu bani europeni a podului.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Povestea tulburătoare a militarului român grav rănit în Afganistan. A stat o lună în comă, iar acum conduce echipa României la Jocurile Invictus