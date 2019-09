INTERVIU David Reece, fostul solist al trupei Accept: „A crescut mult numărul festivalurilor rock de calitate în România“

Născut în Norman-Oklahoma (SUA), David Reece a debutat la începutul anilor 1980 cu trupa Dare Force, după care, în 1987, a realizat mai multe înregistrări cu trupa hard rock Sacred Child. Momentul său de glorie a venit în 1988, când, după mai multe audiţii, a fost selectat să fie solistul celebrei trupe heavy metal Accept (înfiinţată în 1976).



Formaţia Accept a jucat un rol foarte important pe scena heavy metal, fiind menţionată în multe rânduri ca trupă ce a influenţat alţi rockeri de top precum Guns N' Roses, Mötley Crüe, Metallica, Megadeth, Soundgarden, Skid Row, Alice in Chains. Alături de Accept, David Reece a înregistrat albumul „Eat the Heat“ şi a participat la un turneu în America timp de mai multe luni, alături de trupele W.A.S.P. şi Metal Church.



Mai multe neînţelegeri între componenţii trupei au dus însă la plecarea lui David Reece din trupă la finalul lui 1989, iar restul turneului „Eat The Heat“ a fost ulterior anulat. S-a vehiculat inclusiv faptul că unul dintre motivele plecării lui David Reece de la Accept a fost legat de o întâmplare care a avut loc după un concert la Vic Theater în Chicago: o dispută fizică şi verbală cu basistul Peter Baltes.



După ce a plecat de la Accept, David Reece a format trupa Bangalore Choir. Ulterior, a scos albume cu trupele Stream şi Gypsy Rose. Reece a scos primul său album solo în 2009, iar în ianuarie 2015 a fost ales solist al unei alte trupe celebre – Bonfire (înfiinţată în 1986). Reece a cântat cu Bonfire un an şi jumătate. În interviul acordat pentru „Weekend Adevărul“, David Reece a vorbit despre impresiile sale legate de România, precum şi despre lunga sa carieră, inclusiv despre motivele plecării sale din trupa Accept.

Care erau impresiile dumneavoastră despre România înainte de a concerta aici şi care sunt impresiile acum?

David Reece: Sincer să fiu, nu ştiam absolut nimic despre România înainte să vin să concertez aici, la festivalul Stonebird de la Corbi. Mai concertasem în Europa de est, în Polonia şi în Bulgaria, însă niciodată în ţara dumneavoastră. Iar surpriza a fost una totală şi foarte plăcută. Impresia pe care mi-a făcut-o România este aceea a unei ţări cu oameni frumoşi şi cu o pasiune uriaşă pentru muzică. De-abia aştept să revin!

David Reece (jos) pe coperta albumului Eat the Heat al trupei Accept

Care sunt cele mai speciale amintiri din sejurul petrecut în România?

M-a cucerit frumuseţea peisajelor rurale din România, mi-au plăcut şi oamenii foarte calzi şi amabili şi care se preocupau ca mie şi echipei mele să nu ne lipsească nimic. Mi-au plăcut dealurile din zona Corbi, casele cu design unic şi un stil arhitectonic special, m-au încântat livezile şi grădinile caselor. Peisajele sunt diferite faţă de cele din Italia, unde locuiesc, deşi satele par similare ca dimensiuni. Am remarcat de asemenea o ospitalitate şi o bunătate impresionante ale românilor. M-a impresionat şi faptul că mii de oameni au venit în fiecare seară pe dealul unde se desfăşura festivalul Stonebird de la Corbi, cel mai mare festival rock din mediul rural din România. A fost pentru mine ceva special şi faptul că mi-am serbat ziua de naştere pe scena festivalului şi că mii de români mi-au cântat „La mulţi ani!“. O parte dintre filmările de la Corbi vor fi incluse într-un viitor videoclip al meu.

David Reece şi-a serbat ziua de naştere în România, pe scenă FOTO: Stonebird Festival

Aveţi o carieră rock ce se întinde pe aproape patru decenii. Cât de mult s-a schimbat percepţia dumneavoastră despre rock şi relaţia dumneavoastră cu rockul în aceste patru decenii?

Au fost multe suişuri şi coborâşuri pentru mine, comparativ cu începutul anilor 1980. Asta şi deoarece vânzările de muzică au scăzut mult la ora actuală din cauza descărcărilor de muzică online. Pe de altă parte, remarc cu bucurie faptul că în ultimii ani a crescut mult numărul festivalurilor rock de calitate, inclusiv în România.

Producătorul trupei Scorpions l-a vrut la trupa Accept

După mai multe audiţii, aţi fost ales să fiţi noul solist al trupei Accept în 1988. Cât de dure au fost audiţiile şi cum a fost motivată alegerea dumneavoastră ca solist al faimoasei trupe?

Dumnezeule, au fost şase săptămâni teribile şi intense până când am fost ales! Componenţii trupei doreau să fie în totalitate siguri de decizia lor. Iar după ce am compus şi stat împreună, audiţia finală a fost de fapt un concert live la Köln în Germania. După concert mi s-a spus că am fost cooptat ca solist al trupei Accept. Faptul că am fost chemat la audiţii s-a datorat lui Dieter Dierks, cel care fusese timp de 13 ani producătorul trupei Scorpions, şi care obţinuse mai multe demouri ale mele făcute în California şi care a spus că aş fi perfect ca solist al trupei Accept.

David Reece şi Daniel Ignat, solistul trupei The Rock FOTO: Stonebird Festival

Cum aţi descrie perioada petrecută cu trupa Accept?

La început a fost minunat! Însă grupul lui Wolf Hoffmans şi al soţiei sale au început să creeze tensiune, pentru că vedeau că mie mi se acorda multă atenţie după ce m-am alăturat trupei. În orice caz, sunt recunoscător pentru experienţa avută la Accept pentru că mi-a deschis multe uşi, însă în acelaşi timp, trebuie să fiu cinstit şi să recunosc că a fost şi o experienţă dură.

Se spune că o bătaie în spatele scenei la Vic Theater din Chicago între dumneavoastră şi Peter Baltes a dus la despărţirea trupei Accept. Care a fost adevăratul motiv pentru care aţi plecat din trupă?

Peter Baltes i-a spus iubitei mele că umblam după fete, fapt ce era adevărat, dar când am aflat, am fost foarte supărat deoarece aveam o relaţie strânsă de prietenie cu Baltes, relaţie ce ulterior s-a schimbat. Regret acum ce am făcut atunci. Dar să se spună că acesta a fost motivul pentru care am plecat din trupă e greşit, nu e adevărat. Cred că cei de la Accept nu erau pregătiţi să facă o schimbare cu un solist nou. Pentru mine, Udo este vocea Accept şi încă mai cred asta.

A scos 26 de albume în 40 de ani

Numele: David Reece

Data şi locul naşterii: 10 august 1960, Norman-Oklahoma (SUA)

Cariera:

A fost solistul celebrei trupe Accept în perioada 1988-1989, trupă cu care a scos albumul „Eat the Heat“ şi a susţinut un turneu în America.

A înregistrat în total 26 de albume în 40 de ani cu trupele Bangalore Choir, Stream, Gypsy Rose şi Bonfire.

A scos primul său album solo pe 28 august 2009, iar la album au colaborat Andy Susemihl (ex-U.D.O.), Stefan Schwarzmann (ex-U.D.O., ex-Accept) şi Jochen Fünders (ex-Holy Moses).

În ianuarie 2015, David Reece a devenit solistul trupei Bonfire, alături de care a concertat până în iulie 2016.

În noiembrie 2018, David Reece a lansat albumul solo „Resilient Heart“, înregistrat în Danemarca, la care a colaborat cu muzicienii Marco Angioni, Martin J. Andersen, Malte Frederik Burkert şi Sigurd J. Jensen.

Locuieşte în: Milano, Italia.



