FOTO Bradul original al studenţilor la Jurnalism de la Universitatea din Piteşti

Au renunţat la bradul tradiţional şi au redus numărul decoraţiunile din comerţ, folosind steluţe din pagini de ziar, podoabe confecţionate din echipamente pentru televiziune, radio, aparate foto, CD-uri beteală din bandă magnetică, ghirlande din telefoane, toate pentru a ilustra motto-ul anului 2019: „Informaţia înseamnă putere”.







„Ne–am gândit ce înseamnă acest mesaj şi am ajuns la concluzia că putem ilustra modul în care a evolut presa, online-ul şi toate sursele de comunicare. Ideea ne-a dat-o doamna profesoară de comunicare. Iniţial, am vrut să fie un brăduţ normal pe care să-l împodobim într-un fel aparte. Dar pentru că tindea oricum să devină ceva indedit, am zis să-l facem indedit de la început până la final. Domnul Remus Cârsetea, profesorul nostru de Televiziune, a venit cu ideea să folosim, în loc de brad, o schelă din aluminiu, o scară, iar noi am decorat-o cu tot felul e de elemente, mijloace de comunicare, de la telefoane, la aparate video, camere video vechi etc şi a ieşit un brăduţ excepţional, la care şi-au ads contribuţia inclusiv cei care anul acesta susţin licenţa şi care sunt foarte ocupaţi”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Simona Ratea, student anul I, specializarea Jurnalism.









Bradul lor ilustrează, practic, secvenţe din istoria presei, iar decoraţiunile folosite vorbesc despre activitatea de strângere, analiză, verificare şi prezentare a informaţiilor de-a lungul timpului.





„Fiecare dintre noi a încercat să caute pe acasă sau pe la bunici diferite obiecte pretabile. Cei mai mulţi dintre noi au şi găsit. Cel mai vechi obiect adus este un televizor de la începuturile televiziunii”, mai spune sudenta.





Ce nu era posibil acum 30 de ani, iar acum e simplu







N-a fost o misiune tocmai uşoară dacă ne gândim, de exemplu, că printre podoabe se numără şi casete audio, utilizabile pe vreme când actualii studenţi la Jurnalism nici nu se născuseră. Într-o etapă a jurnalismului în care se folosesc metode netradiţionale de transmitere a informaţiilor către public, studenţii de la Piteşti au făcut o incursiune inedită în oferta ceva mai limitată a mijloacelor de odinioară.









„Nenumăratele oportunităţi ale jurnalistului de astăzi se datorează în mare parte şi evoluţiei tehnologiei digitale. Faptul că în buzunar am un device care poate înregistra audio-video, cu care pot avea acces în câteva secunde la informaţii despre orice persoana publică, instituţie, locaţie etc. pot transmite live de la faţa locului tuturor celor care au conexiune la internet face ca informaţia sa fie colectată şi transmisă rapid şi eficient, lucru care acum 30 de ani nu era posibil", a declarat, pentru Adevărul, Eduard Marinescu, student anul I.

Cu un asemenea brad special deja împodobit, viitorii jurnalişti au orbanizat ceva mai devreme „serbarea” de Crăciun, intitulată “Secret Santa la Jurnalism”, marcând astfel impactul tehnologiei şi al social media.





Au avut şansa să vadă şi cum comunică Moşul, care a venit cu surprize live pentru cei mai cuminţi dintre ei.





"Domeniul de licenţă Ştiinţele comunicării, specializarea Jurnalism, din cadrul Universităţii din Piteşti a luat fiinţă, prin hotărâre de Guvern, în anul 2000. În prezent, specializarea numără 60 de studenţi la licenţă şi 40 la master", explică Delia Duminică, Conferenţiar Universitar Dr. la Universitatea din Piteşti









Foto: O parte dintre studenţii la Jurnalism, alături de cadre didactice