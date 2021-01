Exclusiv. Elena Lasconi trăieşte în condiţii dure: „Nu am canalizare, gaze şi asfalt”

„La ora actuală sunt trei linii de lucru pentru a putea să conectăm tot Câmpulungul la reţeaua de gaze, dintre care două pe fonduri europene. A treia variantă la care am muncit foarte mult este cea prin ANRE. Am chemat oamenii la Primărie, le-am încărcat documentele şi le-am actualizat documentele. Au venit peste 600 de câmpulungeni. Şi eu am depus cerere alături de sute de alţi oameni pentru a fi branşată la gaze”, spune Elena Lasconi, care adaugă că ţinta sa este ca toate străzile din Câmpulung Muscel să aibă gaze, apă, canal şi asfalt.

Şi tot Elena Lasconi ne-a mai declarat: „Nu am canalizare, gaze şi asfalt pe strada pe care locuiesc. Doar apă au băgat după ce am anunţat că o să candidez. Fără gaze e dificil. Folosesc aragaz cu butelie pentru gătit şi sobe cu lemne. Pe hol am un calorifer electric şi apă caldă cu boiler”.

Elena a făcut fosă septică încă de când s-a mutat la Câmpulung Muscel. În plus, primăriţa are şi un puţ pentru că reţeaua de apă a fost prost făcută şi s-a întrerupt destul de des.

„Doresc să scoatem oraşul din Evul Mediu”

În Câmpulung Muscel sunt încă multe străzi unde nu există nici măcar apă curentă. „Îmi doresc să scoatem Câmpulungul din Evul Mediu. Sunt zeci de străzi fără apă curentă şi canalizare”, adaugă Elena Lasconi. Primăriţa de la Câmpulung Muscel va trimite în săptămânile următoare mai multe echipe pe teren pentru a realiza o situaţie exactă privind utilităţile ce lipsesc pe cele 225 de străzi din oraş.

