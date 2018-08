Cum se prepară pasta de mentă şi la ce se foloseşte

Recoltate în timpul înfloririi plantei, frunzele conţin până la 2% ulei volatil, de patru ori mai mult decât tulpinile, apreciate şi ele în fitoterapie.

”Alături de mentol, substanţă care reprezintă până la 70% din uleiul volatil, mai întâlnim şi alte substanţe precum mentone, mentofuran, a-pinen, felandren, limonen, cadinen, cineol, aldehidă acetică şi izovalerianică, alcooli amilic şi izoamilic, timol, carvacrol, alcooli sescviterpenici, cariofilen etc. Frunzele mai conţin cantităţi apreciabile de tanin (până la 12% sub formă de acid cafeic), flavonoide, enzime, glucide, acizi organici, vitamina C, D2, săruri minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, natriu, fier, mangan, zinc, bor, cupru, molibden), substanţe antibiotice etc", explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Este demonstrat faptul că menta reduce simptomele sindromului de colon iritabil. Faptului că ajută la relaxarea muscularii (acţiune confirmată de cercetări ştiinţifice, deşi mecanismul exact este încă necunoscut) îi determină pe specialiştii în fitoterapie să recomande fructele de mentă pentru o serie de probleme digestive.

Folosită alături de coriandru, tratează şi mai eficient indigestia

Iată un preparat mai puţin popular, dar foarte uşor de obţinut acasă, cu efecte terapeutice imediate în ameliorarea multor neplăceri cauzate de problemele digestive.

„Pasta de mentă este indicată pentru probleme digestive: indigestie, flatulenţă, greaţă, diaree. Se obţine astfel: se spală câteva frunze de mentă, se pun într-un bol, se adaugă puţină sare, 1-2 linguriţe de suc de lămâie, o linguriţă de coriandru şi puţină pudră din seminţe de chimion. Se adaugă puţină apă şi se face o pastă”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Efectele benefice ale acestui amestec în tratarea problemelor digestive sunt datorate şi criandrului. Recomandat, de asemenea, în tulburãri digestive, dispepsii, meteorism abdominal, dar şi în afecţiuni hepato-biliare, parazitoze la nivelul intestinelor.

Este recomandată consultarea unui medic înainte de a apela la acest preparat în scop terapeutic.