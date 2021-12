Cine este Tiberiu Iakab, tânărul lăudat de Andreea Marin. Talentatul pictor trăieşte într-un centru de plasament din Argeş

Expoziţia, intitulată ”Un univers dincolo de ziduri”, poate fi vizitată zilnic între orele 12 şi 19, iar tablourile pot fi şi cumpărate de către doritori.

Cunoscuta realizatoare TV Andreea Marin a vizitat expoziţia şi a fost impresionată de tablourile lui Tiberiu Iakab.

”Viaţa pictorului e ca o poveste şi ar putea deveni oricând un subiect de film. Originar din Mureş şi abandonat de mamă la naştere, Tiberiu Iakab locuieşte de aproape 19 ani într-un centru de boli neuropsihice din comuna argeşeană Tigveni. A început să înveţe culorile de când avea şase ani, iar pasiunea pentru pictură nu l-a părăsit niciodată şi nu puţine sunt zilele în care pictează şi 10-12 ore. Tablourile lui sunt atât de pline de culoare încât ai putea crede că au fost create de un om cu o viaţă fericită şi nu de către un tânăr cu care destinul nu a fost deloc darnic. Sper să vă impresioneze şi să vă încânte creaţiile lui, ele pot fi şi achiziţionate, dacă vă doriţi să-l sprijiniţi pe artist”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.

Fără să aibă studii artistice, Tiberiu pictează impresionant, are sute de tablouri realizate, în special reproduceri şi are deja două expoziţii.

După ce a stat prin mai multe centre de plasament, Tiberiu Iakab locuieşte din 2002 în Centrul rezidenţial pentru Adulţi de la Tigveni-Argeş.

Tiberiu Iakab locuieşte de 19 ani într-un centru de plasament din Argeş FOTO: arhiva personală

Tiberiu a stat doar o lună cu părinţii săi, la 18 ani, după ce a trebuit să plece dintr-un centru pentru copii. Părinţii au o situaţie materială foarte precară. Ulterior, faptul că familia nu avea bani aproape deloc, iar Tibi avea probleme de sănătate, i-a făcut pe părinţii săi îi găsească un loc în centrul de la Tigveni, unde stă şi la ora actuală.

Tiberiu, care nu are studii de pictură, a început să înveţe culorile de când avea şase ani. Acum are 36 de ani şi este încadrat în gradul al doilea de handicap. Tiberiu vorbeşte puţin, asta şi din cauza problemelor pe care le are. Însă fiecare dintre picturile sale vorbeşte mai mult decât o mie de cuvinte.

Una dintre picturile lui Tiberiu Iakab FOTO: arhiva personală

Tânărul nu a mai ţinut legătura cu familia sa. „Legătura mea faţă de familie nu o mai am. Nu prea am avut bucuria de a împărtăşi această legătură. Cert este că mai am doi fraţi, dintre care unul este căsătorit, iar de celălalt nu se mai ştie nimic de ani de zile, fiind dispărut fără urmă. Eu fiind mai mic şi mai bolnav am rămas prin cămine”, declara Tiberiu Iakab pentru ”Adevărul” acum câteva luni.

Tiberiu Iakab este atât de pasionat de pictură încât în urmă cu câţiva ani a lucrat o perioadă şi ca zilier pentru a putea strânge bani ca să îşi cumpere pensule, pânze şi acuarele.

