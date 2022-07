Ciclistul care a câştigat un important trofeu după ce mult timp s-a zbătut pentru viaţă pe un pat de spital

Locuieşte în comuna prahoveană Bătrâni şi practică ciclismul din anul 2018. A participat la zeci de concursuri, inclusiv cu căţărări, printre care Campionatele naţionale, Ziridava Road Race, Turul Zalăului - Etapa road grand tour, Turul Dobrogei şi Turul Teleormanului.

„Spulberat de o maşină în timp ce pedala”

Anul trecut, în timp ce mergea cu bicicleta, o maşină l-a izbit în plin. Şase luni s-a zbătut pentru viaţă pe un pat de spital.

„Accidentul a avut loc pe DN1, după Bârcănesti. Mergeam liniştit spre casă, când, dintr-o dată, am început să zbor, că nici n-am apucat să realizez ce se întâmplă. Am fost spulberat pe câmp, când m-am trezit eram conştient, dar nu am putut să mă ridic de jos, apoi am leşinat... Când am realizat în ce stare sunt, mi-a fost frică că nu voi mai putea face paşi. La ciclism nu mai aveam putere să mă gândesc. Mult timp nu mi-am simţit corpul de la piept în jos. M-am temut exagerat de mult că am pierdut toate şansele de a mai face ciclism de performanţă!”, povesteşte, pentru „Adevărul”, Luigi.

„Simţeam că mă sufoc”

A urmat recuperarea, una anevoioasă, cu final fericit. Nici nu se putea altfel, cum spuneau despre el apropiaţii, căci Luigi fusese întotdeauna un învingător. Numai el ştie însă prin ce a trecut ca să poată pedala din nou.

„M-am chinuit mult timp să reuşesc să mă ridic din pat, am fost blocat pe spate! Foarte mult a durat să învăţ din nou să merg. Prima dată când am reuşit cu greu să cobor din pat am tremurat foarte rău şi am fost foarte aproape să leşin. Multe zile la rând coboram la marginea patului doar că să mă ridic înapoi pentru că nu puteam face nimic, respiram foarte greu şi tremuram, simţeam că mă sufoc”, mai spune, pentru „Adevărul”, Luigi.

Pe 10 iulie 2022 a câştigat prima etapă a Trofeului vechilor capitale (Târgovişte, Câmpulung, Curtea de Argeş) la ciclism, iar primarul Elena Lasconi l-a numit „model de viaţă şi de inspiraţie”.

Are ambiţii mari şi obiective clare. „Competiţia pentru mine a însemnat locul unde pot face un pas spre drumul meu în căutarea unei echipe profesioniste. Principalul meu obiectiv este să fac parte dintr-o echipa de nivel Pro Continental şi să particip într-un mare tur!”, mai spune Luigi.

Vă recomandăm să mai citiţi: