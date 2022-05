Veteranii de război, umiliţi de o lege strâmbă. Nu-şi pot omagia oficial camarazii la ceremoniile militare

O prevedere emisă acum câţiva ani le interzice veteranilor de război să depună coroane de flori la ceremoniile militare oficiale.





În Legea nr. 215/11.11.2016 este stabilită ordinea în care pot fi aduse omagiile.

Articolul 16 arată că ierarhia este următoarea: preşedintele României/Administraţia Prezidenţială; Parlamentul României; Parlamentul European; Guvernul României/prefectul; primarul localităţii unde are loc ceremonia; preşedintele consiliului judeţean; corp diplomatic; entitatea organizatoare.

De abia după încheierea ceremoniei oficiale pot fi

depuse coroane şi din partea altor entităþi sau persoane. Adică, printre alţii, asociaţiile veteranilor de război, care nu au ce căuta între „înalţi oficiali“.





În cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o singură coroană - se mai precizează în lege.

Motivul găsit de veterani ar putea fi că legiuitorii ar fi dorit astfel să mai taie din numărul celor care se îngrădămeau la depuneri de coroane, dar omisiunea este evidentă şi nedreaptă.





Prefectul de Neamţ, Adrian Niţă, a solicitat recent modificarea legii şi cere ca asociaţiile ale căror membri sunt sărbătoriţi să poată depune o coroană de flori în memoria celor comemoraţi.

„Din respect, ar trebui modificată legea. Este nedrept!“

Demersul survine discuţiilor cu filialele judeţene ale Asociaţiilor Veteranilor de Război, Cultul Eroilor, Cadrelor Militare în Rezervă şi ai Revoluţionarilor.

„Din respect pentru cei care au făcut multe pentru ţară, am cerut modificarea unei legi care vizează întreaga Românie! Am înaintat o adresă prin care le-am recomandat parlamentarilor să se implice pentru modificarea Legii nr. 215/11.11.2016 privind ceremoniile oficiale, mai exact desfăşurarea ceremoniilor militare la care mi se pare normal să aibă acces toate asociaţiile ale căror membri sunt sărbătoriţi la date fixe din an şi să poată depune o coroană de flori în memoria celor comemoraţi“, a declarat prefectul Niţă.

Oficialul mai arată că este nedrept ca reprezentanţii veteranilor să nu aibă dreptul să depună coroane, pentru că sunt zile în an care-i vizează în mod direct. În propunerea prefectului se arată că membrii asociaţilor menţionate ar trebui să poată participa la ceremonile oficiale dedicate Zilei Veteranilor de Război, Ziua Eroilor, Ziua Armatei Române şi Ziua Victoriei Revoluţiei Române.

