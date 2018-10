Test de cultură generală. Unde se află cele mai spectaculoase 10 peşteri din România

1. În ce judeţ se află peştera Topolniţa ?

a. Neamţ

b. Mehedinţi

c. Harghita

2. În ce judeţ se află peştera Scărişoara ?

a. Alba

b. Bihor

c. Caraş-Severin

3. În ce judeţ se află peştera Muierii ?

a. Vâlcea

b. Gorj

c. Bihor

4. În ce judeţ se află peştera Limanu ?

a. Braşov

b. Buzău

c. Constanţa

5. În ce judeţ se află peştera Gheţarul de la Focul Viu ?

a. Bihor

b. Harghita

c. Mureş

6. În ce judeţ se află peştera Ialomicioarei ?

a. Ialomiţa

b. Braşov

c. Dâmboviţa

7. În ce judeţ se află peştera Cetăţile Ponorului ?

a. Hunedoara

b. Alba

c. Bihor

8. În ce judeţ se află peştera Româneşti ?

a. Braşov

b. Timiş

c. Bihor

9. În ce judeţ se află peştera Polovragi ?

a. Gorj

b. Sălaj

c. Hunedoara

10. În ce judeţ se află peştera Urşilor (Chişcău)?

a. Bihor

b. Alba

c. Caraş-Severin

Răspunsuri corecte: 1 - b, 2 - a , 3. - b , 4. - c, 5. - a, 6 - c, 7 - c, 8 - b, 9 - a, 10 - a.