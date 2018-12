Test de cultură generală. Actori legendari în filmele istorice româneşti din anii '70

1. Ce actor a jucat rolul lui Mihai Viteazul din filmul „Buzduganul cu trei peceţi” (1977)?

a. Ovidiu Iuliu Moldovan

b. Victor Rebengiuc

c. Cornel Nicoară

2. Ce actor a jucat rolul lui Mihail Kogălniceanu din filmul „Pentru Patrie” (1978)?

a. Cornel Coman

b. George Constantin

c. Vladimir Găitan

3. Ce actriţă a jucat rolul Domniţei Ralu din seria de filme Haiducii („Haiducii lui Şaptecai” - 1970, Zestrea Doniţei Ralu - 1971 şi „Săptămâna nebunilor” - 1971)?

a. Olga Tudorache

b. Marga Barbu

c. Aimee Iacobescu

4. Ce actor a jucat rolul principal din filmul „Vlad Ţepeş” (1979)?

a. Ştefan Sileanu

b. Sergiu Nicolaescu

c. Emanoil Petruţ

5. Ce actor a jucat rolul Ionuţ Jder, fiul comisului Manole, din filmul Fraţii Jderi (1974)?

a. Florin Piersic

b. Sebastian Papaiani

c. Iurie Darie

6. Ce actor a jucat rolul căpitanului Matei Udrea din filmul „Stejar - extremă urgenţă” (1974) ?

a. Amza Pellea

b. Constantin Diplan

c. Ion Caramitru

7. Ce actor a jucat rolul lui Dimitrie Cantemir din filmul „Cantemir” (1973) ?

a. Ilarion Ciobanu

b. Iurie Darie

c. Alexandru Repan

8. Ce actor a jucat rolul principal în filmul „Mihai Viteazul” (1971)?

a. Victor Rebengiuc

b. Sergiu Nicolaescu

c. Amza Pellea

9. Ce actriţă a jucat rolul principal în filmul „Ecaterina Teodoroiu” (1978) ?

a. Stela Furcovici

b. Olga Bucătaru

c. Elena Sereda

10. Ce actor a jucat rolul sultanului Mahomed al II-lea din filmul „Ştefan cel Mare – Vaslui 1475”, regizat de Mircea Drăgan (1975) ?

a. Colea Răutu

b. Gheorghe Dinică

c. Gheorghe Cozorici

Răspunsuri corecte: 1 - b, 2 - b, 3 - c , 4. - a , 5. - b , 6 - b , 7 - c , 8 - c , 9 - c , 10 - b.