Proteste pe DN15. Zeci de mii de localnici, enervaţi la culme de starea şoselei. Politicienii fac aluzie la fapte de corupţie

Reabilitarea unui drum intens circulat din Neamţ, DN15 Bicaz - Poiana Largului, deoarece face legătura cu Ardealul, pe malul lacului de acumulare, nu se mai termină, deşi termene au tot fost avansate.

Asta spre disperarea a zeci de mii de localnici din zona

cunoscută şi sub numele de Valea Muntelui sau Valea Bistriţei, plus că turismul în arealul cu un mare potenţial - sunt zeci de pensiuni şi locuri de agrement pe malul lacului iar drumul duce şi spre staţiunea Durău, la poalele Ceahlăului - a fost dat total peste cap în acest an.

Investiţia este una uriaşă, circa 300 de milioane de lei (peste 80 de milioane de euro) şi a strârnit ample comentarii, chiar anchete, în ceea ce priveşte modul de atribuire şi cine o execută.

Lucrările au demarat în mai 2019, trebuiau finalizate în octombrie acelaşi an, apoi în mai 2020, apoi în această lună, dar nimeni nu poate avansa când va fi gata efectiv. Iar

în diverse perioade calea de acces a fost închisă.

Exasperaţi de tergiversarea execuţiei localnicii s-au mobilizat, au lansat şi o petiţie în mediul online pentru a sensibiliza factorii de decizie în această privinţă, iar marţi, 8 septembrie, a fost o acţiune concretă, un marş auto.

Câteva zeci de autoturisme au pornit de la Poiana Teiului, prin comuna Hangu - Bicaz şi de aici la Piatra Neamţ, cu avariile pornite şi cu claxoanele în funcţiune, dorind să atragă atenţia asupra calvarului pe care-l îndură mii şi mii de trăitori ai locului şi nu numai, nevoiţi şă-şi „rupă“ maşinile pe drumul la care lucrările nu se mai termină.

„Ne dorim să tragem un semnal de alarmă adresat autorităţilor judeţene, regionale şi naţionale legat de situaţia DN 15 - tronsonul Bicaz - Poiana Largului. Cerem ca acest drum să fie asfaltat în totalitate, nu doar pe mici porţiuni cum este în proiectul acual. Locuitorii de pe Valea Muntelui vor o dată certă a asfaltării totale a porţiunii de 42 de kilometri“, a declarat Ionel Albu, fost ziarist, reprezentantul locuitorilor din comuna Hangu.

„Ne-am săturat să ne rupem maşinile, să ne evite turiştii şi să fim marginalizaţi economic“

Acesta a mai punctat şi motivele care i-au scos în „stradă“ pe munteni: „Ne-am săturat să ne rupem maşinile, să ne evite turiştii şi să fim marginalizaţi economic din cauza incompetenţei statului român, care este incapabil, de 30 de ani, să asfalteze acest drum în totalitate. Suntem români plătitori de taxe şi impozite. Ar trebui să contăm şi noi! Vrem urgent asfaltarea totală a acestui drum!“.

La Piatra Neamţ, un grup de patru persoane participante la marş a fost primit de prefectul George Lazăr, care le-a transmis ceea ce se cam ştia. Asfaltarea în totalitate a drumului se face după ce se termină proiectul amintit, fondurile sunt aprobate, iar lucrarea va fi executată în regie proprie de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Nationale, prin Regionala Drumuri şi Poduri Iaşi.

Un prim termen de finalizare a DN 15 era octombrie 2019. FOTO Dan Sofronia

„I-am explicat domnului prefect George Lazăr doleanţele noastre legate de această problemă. Răspunsul său a fost unul destul de clar şi onest, sperăm. Mai sperăm că nu este o promisiune electorală şi că actualul Guvern se va ţine de cuvânt. Altfel, va trebui să dea socoteală celor peste 25.000 de nemţeni afectaţi de această situaţie“, a mai afirmat Ionel Albu, care a mai precizat că acţiunea nu a avut nicio conotaţie politică.



În ceea ce priveşte proiectul de 80 de milioane de euro, se lucrează la peste 70 de puncte zise de calamitate din diferite zone, e vorba de porţiuni de câţiva 5 kilometri, au fost folosite utilaje de mare tonaj, aşa că restul drumului, 37 de kilometri, de la barajul de la Bicaz până la Poiana Largului, s-a deteriorat şi mai tare.

Iar ceea ce se petrece cu DN 15 Bicaz - Poiana Largului este încă o dovadă a impotenţei de care dau

dovadă, de zeci de ani, diverse instituţii ale statului, care-s influenţate de factorul politic, cu tabere antagonice, de unde şi tot felul de acuze şi luări de poziţie, mai mult sau mai puţin avizate. Nu lipsesc nici suspiciunile de corupţie, evident.

Cei mai vehemenţi s-au arătat a fi reprezentanţii PNL şi prefectul de Neamţ, iar de partea cealaltă PSD, prin Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ, cel care a obţinut finanţarea.

„Drumul cumătrului“

În atare condiţii, o perioadă execuţia a fost sistată şi apoi reluată. Şi atribuirea contractului a fost una cu „cântec“. În martie 2019, după ploi consistente ce au afectat şoseaua naţională, una care oricum nu era într-o stare bună de ani şi ani de zile, s-a decis reabilitatrea. Aceasta avea la bază o decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, care explica „situaţia de urgenţă“, aşa că lucrările au fost date prin încredinţare directă, nu prin licitaţie publică.

N-a fost o surpriză ca reabilitarea DN 15 să fie executată de o asociere de firme, Aqua Parc Roznov - 85% din lucrare, Mavgo Holding - 5% şi Danlin XXL - 10%. Numai că, societatea Aqua Parc este a lui Gheorghe Vlasie, cumătrul lui Ionel Arsene.

Lucrările implică ample consolidări, drumul fiind pe malul lacului de acumulare FOTO Dan Sofronia

Lucru care a fost „speculat“ de adversarii şefului CJ Neamţ, vorbindu-se de legături de rudenie şi de

interese. În toată această tevatură pe seama DN 15 a intrat şi DNA Bacău, care a demarat o anchetă, fiind în lucru un dosar in rem, pentru fapte, nu persoane. În iunie 2020, când se punea problema ca lucrările să fie sistate după o cerere depusă de executant, doi dintre protagonişti au avut dure luări de poziţie.

„Constructorul e cel care a notificat de reziliere, nu invers. Constructorul nu mai doreşte continuarea

lucrărilor. Iar constructorul e cumătrul lui Ionel Arsene. Care ziua ţipă că nu se face drumul, iar seara stă cu cumătrul la masă“, afirma prefectul, care a atribuit şi un nume DN 15 - „Drumul cumătrului“.





Replica lui Ionel Arsene, pe Facebook, a fost promptă: „Flăcăul proţăpit de PNL în fruntea Prefecturii şi-a chemat colegii de partid pentru a-i face de râs în faţa presei. PNL nu reuşeşte de aproape 8 luni, de când a preluat puterea, să finalizeze lucrările la drumul naţional DN 15, deşi au fost executate în procent de 85% în timpul guvernării PSD. Ruşine, PNL! Sunteţi o calamitate pentru nemţeni!“.





