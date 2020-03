Şef de consiliu judeţean şi prefect, bălăcăreală pe tema coronavirusului: „Aş fi trecut fluierând peste impertinenţă, dacă ar fi fost dublată de inteligenţă“

Noianul de măsuri, tot mai multe de la o zi la alta, care trebuie puse în practică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus naşte şi patimi politice.

În judeţul Neamţ, unul în care sute de localnici sunt în izolare

la domiciliu după ce s-au întors din Italia, a determinat autorităţile să se implice, dar s-a ajuns la situaţia ca cereri ale unor persoane aflate în funcţii de conducere să nu fie pe placul altora, tot cu putere de decizie.

Aici se înscrie o iniţiativă a lui Ionel Arsene, preşedintele

Consiliului Judeţean, care a primit o replică acidă din partea lui George Lazăr, prefectul de Neamţ.

Dar iată cronologia „evenimentelor“, care au dus la războiul declarativ dintre şefii judeţului, trebuind spus că Arsene conduce organizaţia PSD Neamţ, iar Lazăr a fost numit din partea PNL.

Pe 9 martie, Ionel Arsene transmite un comunicat în care cere prefecturii să instituie filtre pe drumuri pentru depistarea celor care vin din Italia cu intenţia de a sustrage izolării.

„Cer ferm Instituţiei Prefectului să dispună efectuarea de controale şi filtre, prin intermediul Poliţiei Rutiere şi Direcţiei de Sănătate Publică, la intrările în Neamţ, astfel încât absolut toate microbuzele şi

autocarele care efectuează transport internaţional de persoane şi care vin din ţări în care se înregistrează cazuri de gripă asiatică să fie luate în evidenţă şi puse sub supraveghere - carantină, autoizolare. Altă solicitare o adresez primarilor: vreau ca toţi să aibă sub control absolut toate persoanele din comunităţilor lor, care vin din străinătate, să le ţină sub supraveghere şi să aibă în orice moment o evidenţă strictă a acestora! Fac un apel ferm către toate instituţiile din Neamţ şi la

cetăţeni, ca împreună să depăşim această situaţie de criză impusă de coronavirus“, a cerut Arsene.

Replica de la prefect a venit ieri, într-o conferinţă de presă, care a taxat ironic şi chiar dur solicitarea

făcută de preşedintele CJ: „Să-şi vadă de borşul lui“ şi „să dea indicaţii de acest gen şi să ia astfel de măsuri la el, la Grumăzeşti (comuna natală a lui Ionel Arsene - n.r.)“.

George Lazăr i-a mai recomandat să vină la şedinţele Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, dacă vrea „să pună umărul la treabă şi mintea la contribuţie“.

„Viaţa m-a învăţat că, trecând întruna cu vederea, faci din nătâng un obraznic“

„Răspunsul“ şefului CJ a fost şi mai dur, el postând, astăzi, pe Facebook, următoarele:





„Aş fi trecut fluierând peste impertinenţa prefectului, dacă aceasta ar fi fost dublată de inteligenţă. Desigur, nu este cazul, el apelând la obrăznicie strict ca să-şi acopere prostia! Nu aveam de gând să-mi consum timpul şi energia hărţuindu-mă cu acest băieţel, dar viaţa m-a învăţat că trecând într-una cu vederea, faci din nătâng un obraznic şi nu vreau să mă fac vinovat de asta. Ce nu pricepe acest băiat e că la vremuri de criză, oamenii au nevoie de lideri, nu de măscărici! Mă întreb cum ar fi fost să avem acum un prefect stăpân pe el şi pe situaţie? Sau un guvern care să nu se clatine pe picioare de frica alegerilor? Ori un preşedinte care să-şi înghită orgoliul şi să caute un compromis? Băiete, adună-te şi fă-ţi treaba! Tu îţi pui centura de siguranţă pentru că 99.999% din drumurile cu maşina se sfârşesc bine, sau pentru că 0.001% dintre drumurile cu maşina se sfârşesc cu un accident? (cel mai probabil, Arsene face referire la faptul că prefectul a fost implicat acum câţiva ani într-un accident soldat cu o persoană decedată - n.r.)“. P.S: Cât tu îmi citeai postările pe Facebook eu mă ocupam să găsesc bani pentru ventilatoare mecanice, monitoare pentru funcţii vitale, injectomate şi paturi ATI. Cu asta ar trebui sa te ocupi şi dumneata: să faci, nu doar sa vorbeşti despre ce ar trebui făcut! Şi... baiete.. mai lasă creta şi pune mâna pe treabă!“.





Rămâne de văzut dacă prefectul va răspunde la cele scrise de „rivalul“ Ionel Arsene. În cea ce priveşte persoanele care se întorc acasă, în special din Italia, numărul lor creşte zilnic. Dacă marţi, 10 martie, în izolare la domiciliu erau 357 de persoane, astăzi, la ora 08.30, numărul lor era de 429, fără nici un caz de carantină.





Au fost date şi amenzi pentru persoane care au încălcat condiţiile autoizolării, 80.000 de lei în total, câte 20.000 de lei pentru trei nemţeni şi două a 10.000 de lei.