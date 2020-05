Patru liceeni din Oradea vor reprezenta România la un mare concurs internaţional. Proiectul care a bătut 120 de echipe

Proiectul educaţional Social Innovation Relay (SIR) a implicat în acest an şcolar peste 3.000 de elevi şi 110 profesori din 90 de licee din toată ţara iar 674 liceeni din 120 de echipe au participat la sesiuni online de pregătire, au avut acces la resurse de învăţare şi au descoperit prin studii de caz modele de afaceri sociale de la nivel naţional şi internaţional.

Finala naţională a reunit online 10 echipe de elevi din 10 licee care şi-au prezentat proiectele vizând domenii şi probleme diferite din societate, iar echipele au propus soluţii precum: platformă de orientare profesională şi recrutare pentru tineri, aplicaţie cu exerciţii de kinetoterapie, un sistem inteligent de colectare a deşeurilor şi protejare a mediului.

Competiţia a fost câştigată de echipa MiniJobs de la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea cu o platformă de orientare profesională şi recrutare pentru tinerii care doresc să-şi petreacă timpul liber într-o manieră utilă şi plăcută, prestând diferite munci ocazionale, renumerate.

Echipa este formată din elevii Alex Balic, Florina Selegean, Giulia Popovici şi Mădălina Franc, elevi în clasa a Xl, tinerii fiind coordonaţi de profesorul Mihaela Moca.

"Elevii îşi vor putea crea un cont pe această platformă unde îşi vor putea urca o fotografie, datele lor şi zilele respectiv orele în care sunt disponibili pentru a presta diverse activităţi, ataşând şi recomandări de la persoane cu credibilitate, profesor, diriginte, etc. Cei care au nevoie de ajutor pentru a sta cu copilul, să tundă iarba, sau să ţină companie unei persoane în vârstă, pot intra aici şi să-şi găsească persoana potrivită cu care apoi va putea discuta personal"; a explicat profesorul.

Echipa de orădeni va reprezenta România la finala globală, care se va derula online pe 16 iunie şi va reuni echipe din 12 ţări.

"Competiţia a fost o aventură frumoasă, o experienţa unică, bazată pe comunicare şi creativitate, pe lucru în echipă şi implicare. Am învăţat că patru la un loc e mai eficient decât o persoană. Deşi nu ne-am putut vedea faţă în faţă să lucrăm împreună, am reuşit şi online trecând cu brio peste obstacole. Am învăţat să înţelegem mai bine mentalitatea altor persoane, am descoperit noi idei, talente, abilităţi pe care nu ştiam că le deţinem. Ideea noastră mi se pare una extrem de eficientă, vrem să ducem proiectul mai departe", au mărturisit membrii echipei MiniJobs.