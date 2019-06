Medicul din Bihor care a murit în timpul gărzii avea o pensie de 1.280 lei. „O pensie echivalentă unui ajutor social“

"In memoriam..pentru un coleg luptător, un medic de familie respectat, care a pierdut lupta cu un sistem pe cate l-a slujit cu credinta si devotament pentru o pensie de 1280 de Ron.. Nu vom lăsa ca viata sa sa nu însemne nimic pentru decidenti. La cererea colegilor medici de familie din Bihor, postez pentru Miniştrii Sănătăţii şi Muncii pensia colegului decedat: 1.280 RON”, a scris pe Facebook medicul primar dr. Livia David.

Tragedia a declanşat o adevărată dezbatere pe reţelele de socializare despre salariile şi pensiile medicilor de familie.

În loc de vacanţă, gărzi

„Motivul pentru care un medic (elita) pensionar din România alege să mai muncească în gărzi sau în privat după pensionare! În UE pensionarii se plimbă, se odihnesc şi efectuează minim 2 vacanţe/an în diferite ţări! În România trebuie să munceşti până mori ca să-ţi plăteşti utilităţile, hrana şi medicamentele! Să întrebăm public pe MS şi MM dacă ei pot supravieţui cu 1280 ron/lunar! Şi să ne ofere un răspuns oficial!”, comentează un alt medic.

Pensia mică încasată de medic explică şi faptul că acesta a acceptat să continue activitatea, după pensionare, ca medic de gardă într-un Centru de Permanenţă, a explicat un alt doctor. "Condiţia tristă a medicului pensionar în România... Necesitatea de a lucra în continuare pentru a avea un trai decent, din cauza pensiei dincolo de limita de subzistenţă... Discuţiile cu contribuţia pentru pensie , despre care se spune ca a fost in mod voit mica ... Toti medicii pensionari din România , TOTI sunt in aceasta situatie , cu pensii care abia permit supravieţuirea ..., nu doar cei care sunt " acuzaţi " ca nu au vrut să contribuie cu mai mult... Deci din nou suntem " împreună in asta " ...", a spus medicul Valentin Pantea, adăugând că "unii au pensii speciale de mii de euro, alţii ies la pensie la 50 de ani (alţii le au pe amândouă). După 35 de ani de muncă un medic de familie iese la pensie cu o pensie echivalentă unui ajutor social"

Sunt probleme

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, duminică, o analiză după decesul medicului din Bihor, afirmând că, într-adevăr, sunt probleme în sistem, însă nu pot fi rezolvate într-un an.

„E trist când pleacă un medic şi îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. S-au făcut paşi importanţi, dar din păcate, efectele se vor vedea în timp. Din martie 2018, salariile s-au majorat. Procentul alocat medicinei de familie creşte şi va creşte în fiecare an pentru că ştim cum stau lucrurile. (...) Sunt lucruri nerezolvate de 30 de ani şi care nu pot fi rezolvate într-un an sau dacă le rezolvăm, nu pot produce efecte într-un an. De la 1 ianuarie 208, tariful orar pentru gărzile din centrele de permanenţă a crescut la 40 de lei de oră. Nu poate fi vorba despre un câştig de 300 lei pe lună. Poate pe zi sau pe gardă. (...) Da, sunt probleme”, a declarat Sorina Pintea, potrivit Antena 3

Ministrul Sănătăţii a adăugat că judeţul Bihor este unul care are foarte multe centre de permanenţă.

Medic de excepţie „Sunt nişte lucruri pe care o să le analizăm. Datele le avem. (...) Despre activitatea dânsului (medicul, n.r.) nu doresc să discut public. Pot să spun doar că a fost un medic de excepţie”, a spus ministrul.

Un medic orădean a murit, vineri dimineaţa, după ce i s-a făcut rău în timp ce era în gardă la un Centru de Permanenţă din Oradea, doctorul fiind găsit prăbuşit în baie de către asistentul medical cu care lucra. „E greu de spus, deocamdată, ce s-a întâmplat. Se poate să fi avut probleme cardiace”, a explicat, sâmbătă, şeful UPU-SMURD Bihor, Hadrian Borcea. Ştefan Quai a fost absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, fiind specializat în Pediatrie. A fost primul medic de familie înregistrat în judeţul Bihor şi a avut cabinet în propria casă, în centrul Oradiei, cabinet pe care l-a împărţit cu fostul ministru al Sănătăţii, pediatrul Ritli Ladislau. Ştefan Quai s-a pensionat în 2016, după 40 de ani de activitate, şi s-a mutat la ţară, însă mai făcea gărzi la Centrul de permanenţă de pe strada Leagănului din Oradea, pentru a fi activ. Aici i s-a făcut rău vineri dimineaţa. Asistentul medical i-a sărit în ajutor şi a sunat la 112, însă din păcate echipajul sosit să-l ajute nu a reuşit să-l resusciteze.

