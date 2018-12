Zece dintre cele mai bune filme care au câştigat Premiul Oscar

1. Casablanca (1943). Film regizat de Michael Curtiz.



2. All about Eve (1950). Film regizat de Joseph L. Mankiewicz



3. The Apartment (1960). Film regizat de Billy Wilder



4. The Godfather (1970). Film regizat de Francis Ford Coppola



5. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975). Film regizat de Milos Forman



6. Gone With The Wind (1939). Film regizat de Victor Fleming



7. On the Waterfront (1954). Film regizat de Elia Kazan



8. The Best Years Of Our Livers (1946). Film regizat de William Wyler



9. Schindler’s List (1993). Film regizat de Steven Spielberg



10. Birdman (2014). Film regizat de Alejandro G. Iñárritu