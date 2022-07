Vicepreşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România: „O cavitate orală sănătoasă înseamnă un tub digestiv sănătos”

În privinţa danturii, toţi medicii spun la unison că cel mai important pas este profilaxia – o serie de proceduri, precum periajul, detartrajul, depistarea cariilor etc., care se fac pentru a preveni apariţia problemelor stomatologice. Prof. univ. dr. Norina Forna (61 de ani), preşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi Iaşi şi vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, unul dintre iniţiatorii programului Caravana Profilaxiei, care a ajuns la cea de-a XII-a ediţie, povesteşte pentru „Weekend Adevărul“ care este situaţia din teren a sănătăţii stomatologice a românilor şi cât de succes este un astfel de proiect, mai ales în zonele rurale.

De asemenea, ea prezintă care sunt nevoile românilor la capitolul stomatologie, ce planuri de educaţie dentară există pentru şcoli, dar şi cât de dorite sunt cursurile facultăţilor române pentru studenţii străini.

- „Weekend Adevărul“: După doi ani de pauză, Caravana Profilaxiei a revenit cu cea de-a XII-a ediţie. Cum a fost această revenire şi ce aţi constatat?

Prof. univ. dr. Norina Forna: Sigur că bilanţul nu poate fi decât mai mult decât pozitiv, având în vedere că am regăsit un procent foarte bun de 35 spre 40% dintre participanţii la caravană care s-au fost şi în ediţiile anterioare. Asta înseamnă că, având aceleaşi puncte de lucru, s-au obişnuit nu cu derularea ediţiilor în teren, ei venind pur şi simplu pentru a-şi reevalua starea de sănătate, a primi informaţii în plus despre modalitatea prin care se poate face igienizarea şi, bineînţeles, după ce noi am constatat stadiul prin care se află, invitaţia de a-şi realiza tratamentele respective în condiţii de susţinere de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate într-o altă manieră, ca urmare a pachetului de servicii. Stadiul actual chiar ne obligă să motivăm pacientul cât mai mult.

- Cum arată, după aceşti doi ani de pandemie, sănătatea orală a românilor? Având în vederea rezultatele proiectului Caravana Profilaxiei de anul acesta.

Din procentele constatate aş spune că procentul de carie e staţionar. Pe de altă parte, edentaţiile au crescut ca procent, ceea ce înseamnă că tratamentele nu au fost realizate, ci, mai degrabă, s-a abordat extracţia. Evident că tratamentul protetic l-am întâlnit în mod sporadic. Tratamentele în sine, dacă nu au fost realizate, sunt o urgenţă realizarea lor, având în vedere că starea de degradare poate să avanseze şi, desigur, asta înseamnă şi mai multe costuri în final. Pacientul, desigur că, pierzând obişnuinţa de a frecventa clinicile, pare mai temător, pare mai susceptibil sau mai stresat de ceea ce ar urma, întrucât plaja este mult mai largă a tratamentelor neglijate şi, desigur, costurile sunt mult mai mari.

Fac invitaţia ca aceste tratamente să se realizeze pe etape, pas cu pas. Şi, sigur, însemnând de la simplu la complex rezolvarea acestor tratamente. Apelul este şi pentru clinicile de specialitate şi pentru absolut toate cabinetele, praxisurile, care pot primi pacienţi în contextul contractului cu CNAS. Pot susţine urgenţele şi pot susţine tratamentele respective, dacă se face o planificare corectă, cu o discuţie concretă cu pacientul. Apelul este pentru un dialog mai aprofundat cu pacientul, mai extins spre ce presupune fiecare tratament, în a motiva necesitatea realizării acelui tratament. Şi, evident, în a-l atrage în ce presupune controlul după tratament. Se ştie deja: un procent de până în 10% dintre pacienţi sunt conştienţi de faptul că trebuie să revină pentru controlul periodic, chiar dacă tratamentul a fost unul reuşit.