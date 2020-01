Secretarul de stat acuzat că ar fi vrut să fure un sărut de la o minoră: „Sunt simple poveşti cusute cu aţă albă”

Fostul director general adjunct de la Opera Naţională Română Iaşi ar fi fost reclamat la Parchet pentru presupusa hărţuire, cea care îl reclamă fiind o fostă colegă de la operă, care ar fi fost minoră la momentul faptelor.

Povestea ar fi avut loc la finele anului 2016, când Marcovici ar fi încercat să o sărute pe gură pe minoră, la acea vreme în vârstă de 17 ani, însă a fost reclamată pentru prima dată în 2018, când victima a formulat o scrisoare către managerul operei, Beatrice Rancea.

Publicaţia online Reporter de Iaşi a relatat pasaje din acea plângere.

„În seara de 31 decembrie 2016, mă aflam la concertul de Anul Nou din faţa Palatului Culturii din Iaşi împreună cu o colegă, unde printre alte formaţii cânta şi formaţia domnului Marcovici, formaţia «Karma». După concert, domnul Marcovici a venit la grupul nostru, s-a îndreptat către mine şi a întins buzele dorind să mă sărute. În acel moment am întins obrazul, ferindu-mi faţa, fiind clară intenţia domnului Marcovici de a mă săruta pe buze. I-am spus că am 17 ani, şi el e mult mai mare, căsătorit şi nu pot da curs unor astfel de propuneri. El a râs şi mi-a spus că mai am un pic şi sunt bătrână, şi că acum sunt numai bună. Am rămas stupefiată, iar după plecarea lui, colega mea mi-a spus că aşa e el, cu foarte multe fetiţe procedează la fel”.

Ce spune Marcovici

Într-o postare pe Facebook, Cosmin Marcovici a făcut următoarele precizări, referitoare la aceste acuzaţii:

- Nu cunosc niciun detaliu despre acest presupus dosar. Nu am fost chemat niciodată la Poliţie şi nici la Parchet. Astăzi voi cere avocatului meu să verifice existenţa unui astfel de dosar şi în ce stadiu se află

- Nu am depăşit niciodată limitele cu domnişoara precizată în articol şi în afară de colaborarea necesară prin prisma joburilor nu am interacţionat în afara sediului instituţiei şi a cadrului instituţional

- Nu sunt singurul care a avut acces la calculatoarele instituţiei cât am ocupat funcţia de manager la Opera Iaşi. Din cauza programului încărcat, am permis accesul mai multor persoane la biroul şi implicit la calculatoare si la conturile personale pentru a putea menţine activitatea instituţiei la parametri normali

Însă, un lucru este clar. Aceste calomnii au apărut imediat după ce am preluat mandatul de secretar de stat. Sunt acuzaţii, aşa cum reiese din articol, din ani trecuţi şi niciodată nu m-a întrebat nimeni nimic. Sunt acuzat de niste fapte pe care le-as fi facut in anul 2016, dar nu pot sa nu ma intreb de ce plangerea a fost facuta abia in anul 2018. Apoi, timp de doi ani eu nu am fost anuntat ca ar exista o plangere pe adresa mea. In mod absolut ciudat, plangerea a devenit publica exact cand am ajuns eu secretar de stat! Sunt simple poveşti cusute cu aţă albă şi mă voi adresa în instanţă pentru a-mi proteja numele pentru care am muncit o viaţă întreagă. Totodată, pentru că nu am nimic de ascuns, instituţiile statului să îşi facă treaba. Sunt convins că vor arăta realitatea: că nu sunt vinovat de nimic.