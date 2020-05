Povestea fascinantă a româncei adoptate şi crescute de ţigani. S-a căsătorit la 17 ani, are un copil şi este strigată „Regina“

Mihaela Stănescu a fost adoptată de Aurora (53 de ani) şi Mihai Stănescu (50 de ani) pe când avea trei luni. Născută într-o familie dezbinată, fata era al patrulea copil pe care mama sa biologică, originară din Belceşti, ar fi trebuit să îl crească de una singură.

Acum aproape două decenii, mama sa a decis să renunţe la ea şi s-a tocmit pentru asta cu o familie de căldărari care trecea întâmplător prin Belceşti.

„În timp ce noi umblam cu cazane, cu bălii, - cum era pe vremea aceea -, a venit femeia şi mi-a spus: «Văd că nu aveţi copii… Nu vrei să vă dau o fată?». Femeia aia nu avea unde să stea, şi nu ştia unde să dea fata. Eu am vorbit cu soţul, şi, fiindcă nu aveam copii, am zis «Hai să o înfiem!». După aia am mers la tribunal, la judecătorie… Am făcut toate actele“, ne-a povestit Aurora Stănescu.

Aurora şi Mihai Stănescu au pus pruncul între oale şi alambicuri şi s-au întors cu el acasă, la Hârlău. Regulile nescrise ale căldărarilor sunt însă foarte stricte: interzic cu desărvârşire ca un român să intre în comunitate, ca membru. Nu însă şi dacă acesta e copil, caz în care poate fi crescut ca unul de-al lor.

Fiind bebeluş, Mihaela Stănescu, cum a fost botezată fata adoptată, a fost primită fără împotrivire de comunitate, şi apoi crescută ca o căldărăriţă, în spiritul tradiţiilor şi obiceiurilor ţigăneşti. „Eu am crescut-o frumos. Şi, când avea vreo 10 ani, i-am spus că e adoptată. Cei din comunitate mi-au zis de la început că mi-am făcut o pomană. Când era mai mică, era blondă-blondă, cu ochi albaştri… Acum şi-a făcut părul negru. Eu o văd ca pe o căldărăriţă. Căldărăriţă a fost de mică“, a mai spus Aurora Stănescu.

Ce spune tânăra

„Regina”, cum îi spun cei din comunitate, locuieşte în prezent cu socrii săi. Ea a abandonat şcoala după clasa I, şi s-a căsătorit la 17 ani, tot cu un ţigan, din marea familie a căldărarilor de la Hârlău. Cei doi au un copil de un 1 an şi 6 luni, pe care îl cheamă Darius.

„Am aflat la nouă - aproape zece ani - că am fost adoptată. (Părinţii, n.r.) mi-au spus că m-au luat, că m-au găsit undeva, însă nu mi-au spus exact de unde. Nu prea am mers la şcoală, am mers doar un an. Despre ei (n.r. - familia biologică), mama mi-a zis că nu mai sunt, că au murit cu toţii. Acum câteva săptămâni am vorbit de trei-patru ori cu o soră (n.r. - biologică). Nu ştiam că există“, ne-a spus Mihaela Stănescu.

Socrul ei, Mihai Stănescu, ne-a povestit că nu a fost nicio problemă ca fiul său să se căsătorească cu o fată de altă etnie, însă dintr-un motiv foarte simplu. „Nu am fi acceptat dacă era să fie crescută de români. Însă ea a fost crescută în tradiţiile noastre“, a zis el.

„Acum e tot fata mea. Cum ţin la copiii mei, ţin şi la ea. După legea noastră, ea e ţigancă“, ne-a spus Olga Stănescu.

Ana Năstasă este reprezentantul autorităţii - respectiv al Primăriei oraşului Hârlău – responsabil de comunitatea de căldărari de la Hârlău. Acum câteva săptămâni, funcţionarul a fost contactat de una dintre surorile biologice ale Reginei, o tânără care şi-a construit o viaţă la Timişoara şi care, în perioada următoare, va veni în vizită la Hârlău, pentru a-şi vedea pentru prima dată sora.

„Cunosc familia din 2006, de când sunt mediator sanitar la Primăria Hârlău. Prin 2007, de la soacra sa, am aflat că fata a fost adoptată. Ea a crescut frumos, a crescut după tradiţiile lor. În astfel de situaţii, familiile care adoptă vor copii cât mai mici, pentru a le putea insufla valorile tradiţionale“, ne-a spus Ana Năstasă.