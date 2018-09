Gestul simplu al unui vatman din Iaşi care a impresionat sute de persoane: „Am luat-o în braţe şi am urcat-o în tramvai“

Vasile Adochiţei (59 de ani), vatman în cadrul CTP Iaşi de 13 ani, a fost personajul principal într-o scenă demnă de film. Potrivit oficialilor companiei, vatmanul a plecat într-o cursă obişnuită spre Copou, dar în staţia de la Filarmonică a observat o bătrână care se deplasa cu ajutorul cadrului.

Vatmanul a coborât imediat din vagon şi a urcat-o pe femeie în vagon. Tot el a ajutat-o la coborâre, în Staţia Stadion, acolo unde era aşteptată de o nepoată.

„Am luat-o în braţe şi am urcat-o în tramvai. Putea să fie mama mea, cum să nu o ajut?! Am mai ajutat şi alţi călători, dar nu consider că am făcut ceva special, e normal să ne sprijinim unii pe alţii, la nevoie. Am observat, de-a lungul timpului, că sunt şi călători care se ajută între ei şi mă bucur. Cu toţii ar trebui să îi ajutăm pe bătrâni, căci şi noi ajungem ca ei”, a povestit, cu vocea tremurândă, vatmanul.

Gestul vatmanului a primit sute de aprecieri şi zeci de comentarii de felicitare din partea ieşenilor impresionaţi de demersul acestuia.