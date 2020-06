Generaţia absolvenţilor cu mască. Ultimul clopoţel a sunat online: „Vrem să avem şi noi curs festiv. Ne vom adapta“

Tinerii care termină anul acesta gimnaziul, liceul sau facultatea vor rămâne în istoria învăţământului drept cei care au fost nevoiţi să schimbe toca şi roba cu masca şi mănuşile chirurgicale.

Unii dintre ei au fost nevoiţi să renunţe la ideea organizării unui curs festiv, cu speranţa că vor putea organiza un astfel de eveniment atunci când contextul le va permite. Alţii au optat pentru un curs festiv online. Din această ultimă categorie fac parte elevii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi. Elevii care au absolvit anul acesta clasa a VIII-a au stabilit o ora şi o zi în care s-au aşezat cu toţii în faţa calculatoarelor. 140 de participanţi (elevi, profesori şi părinţi) au stat două ore pe platforma Microsoft Teams. Elevii celor trei clase de a VIII-a s-au îmbrăcat în uniforme, au avut eşarfe şi albume de sfârşit de gimnaziu.

În casele celor 140 de participanţi s-a auzit miercuri, 3 iunie, imediat după fixul orei 11.00, Gaudeamus igitur.

„Suntem deschizători de drumuri. Am păşit pe o cale nebătătorită. Am reuşit să facem ceva unitar, a fost emoţionant. Mai mult decât am anticipat. Mă gândeam că această interacţiune online este puţin mai neproductivă din punctul acesta de vedere, dar a fost emoţionant. M-au sunat părinţi şi colegi care mi-au spus că cele două ore au fost cu lacrimi în ochi. Au fost aceleaşi momente ca la un curs obişnuit. S-au prezentat filmele claselor, s-a luat cuvântul de către profesori, de către şefi de promoţie, s-a strigat catalogul, a sunat ultimul clopoţel. Elevii au purtat uniforme şi au avut şi acea eşarfă de final de gimnaziu. I-am dat un caracter festiv momentului. Am început cu Gaudeamus, doamnele director au avut câte un spici, după care au prezentat şefii de promoţie. Fiecare şef de promoţie a avut un cuvânt de spus. Apoi au început momentele claselor: filmuleţ, discurs diriginte, strigatul catalogului”, spune Creţu Ines, diriginta clasei a VIII-a B de la Liceul de Informatică din Iaşi.

Potrivit acesteia, tot ce a lipsit a fost acea îmbrăţişare de la final. Festivitatea s-a încheiat cu melodia We Are the Champions.

„Noi, părinţii, am făcut o organizare pentru un curs festiv normal. Am făcut în toamna anului 2019 poze cu elevii pentru un album de sfârşit de an. Şi nu am vrut să renunţăm la aceste mici amănunte. Era dreptul lor ca absolvenţi să aibă un album, o eşarfă, medalii pentru şefii de promoţii. În ziua premergătoare cursului festiv online, ne-am întâlnit toţi părinţii şi am împărţit aceste lucruri. Aveam un sentiment de împlinire că acest curs festiv online nu a fost doar de formă. Momentul prezentării fiecărei clase, momentele prezentării fiecărui elev, emoţiile doamnelor direct s-au simţit 100%. Şi o spun în contextul în care sunt profesor universitar şi particip an de an la cursurile festive ale studenţilor mei. Orice curs festiv este plin de emoţii. Şi acesta a fost, chiar dacă s-a desfăşurat online”, spune Adriana Manolica, mama unui elev de clasa a VIII-a din cadrul Liceului de Informatică din Iaşi.

Pentru elevi, contextul şi modul în care au fost felicitaţi a fost emoţionant, dar şi frustrant.

„Cursul festiv şi banchetul reprezintă pentru orice absolvent un moment de bucurie, de împlinire, de mulţumire, de încununare a eforturilor depuse în cei patru ani. Nu am crezut niciun moment că nu voi avea ocazia să-mi revăd colegii la final de ciclu gimnazial, să-mi întâlnesc profesorii, să ne îmbrăţişăm şi să ne încurajăm pentru a putea trece cu bine peste primul examen serios din viaţa noastră. Ultima oră de curs mi-o imaginam încărcată de emoţie şi de speranţă. Nu mi-am imaginat că generaţia noastră îşi va lua la revedere într-o astfel de întâlnire. Să fiu felicitată pentru absolvirea gimnaziului într-un asemenea context a fost inedit, emoţionant, dar şi frustrant”, spune Olariu Miruna, elevă în clasa a VIII-a a Liceului de Informatică din Iaşi.

Cursul festiv online al celor trei clase de a VIII-a de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi

Cursul festiv pentru absolvenţii de facultate

Nici studenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" Iaşi nu au renunţat cu totul la acest ultim curs, doar că de data aceasta nu vor mai umple sălile frumoase din universitate, ci se vor aduna pe terenul de sport. Însă nu au pus încă la punct toate detaliile privind organizarea evenimentului. „Cursul festiv va fi pe facultăţi, în zile diferite. Am stabilit ca după ce terminăm cu licenţa să facem un curs festiv, afară, în aer liber. Însă încă aşteptăm să vedem ce relaxări vor mai fi anunţate. Vrem să avem şi noi un curs festiv, nu vrem să terminăm aşa facultatea. Ne vom adapta”, spune Tudor Alexandru Marian, student în anul IV la specializarea Peisagistică din cadrul Facultăţii de Holticultură a USAMV Iaşi.

Absolvenţii facultăţilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot avea parte de un curs festiv în aer liber, în Amfiteatrul din Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi, cu respectarea măsurilor de distanţare socială. „Perioada propusă pentru desfăşurarea ceremoniilor de absolvire este 22-26 iunie. Acestea vor avea loc numai cu respectarea unor reguli impuse de Ordinul emis în data de 30 mai 2020, de către Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu şi Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, adaptate la contextul UAIC: delimitarea clară a spaţiului de desfăşurare a ceremoniilor, facilitarea accesului astfel încât să se evite aglomeraţia, păstrarea distanţei de minim 2 metri între participanţi, amplasarea de dozatoare cu soluţie dezinfectantă pentru mâini în spaţiul de desfăşurare a ceremoniilor, măsurarea temperaturii participanţilor la intrarea în incintă, purtarea măştii de către toţi participanţii. La o ceremonie de absolvire vor putea participa maxim 100 de participanţi”, a declarat pentru „Adevărul” p rof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC.

Amfiteatrul în aer liber din Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi

Realizarea unui curs festiv în aer liber este posibilă pentru studenţii care contactează Biroul Alumni şi inserţie pe piaţa muncii din cadrul UAIC. Pe de altă pare, studenţii care au lua legătură cu o firmă privată pentru realizarea cursului festiv se gândesc că nu vor putea avea curând parte de o ultimă întâlnire cu profesorii şi colegii. Într-o astfel de situaţie se află studenţii de la specializarea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

„Nu m-am gândit la începutul anului că nu voi avea parte de o ceremonie de absolvire unde aş putea să îmi iau cum se cuvine la revedere de la colegii mei şi să mulţumesc profesorilor. Îmi cumpărasem şi o ramă specială pentru a pune pozele de la festivitatea de absolvire, dar până la urmă am ajuns să pun tot poze de la absolvirea liceului”, spune Alexandra Atănăsoai, studentă în ultimul an la specializarea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Facultăţii de Litere din cadrul UAIC. „Vrem să avem şi noi un curs festiv”

Studenţii de la celelalte universităţi din Iaşi nu sunt atât de optimişti, unii au renunţat de tot la ideea organizării cursului festiv, iar alţii au amânat momentul. De exemplu, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi se ia în calcul organizarea unor cursuri festive în aer liber, pe terenul de sport din campus.

„Cursul festiv va fi pe facultăţi, în zile diferite. Am stabilit ca după ce terminăm cu licenţa să facem un curs festiv afară, în aer liber. Însă încă aşteptăm să vedem ce relaxări vor mai fi anunţate. Vrem să avem şi noi un curs festiv, nu vrem să terminăm aşa facultatea. Ne vom adapta. Avem şi tradiţia cu meciul de adio. Cred că-l vom putem organiza, mai ales că se va desfăşura în aer liber. Dar aşteptăm următoarele decizii de la nivel naţional. Nu am luat în calcul realizarea unui curs festiv online. Credem că nu poate fi la fel”, spune Tudor Alexandru Marian, student în anul IV la specializarea Peisagistică din cadrul Facultăţii de Holticultură a USAMV Iaşi.

Nici la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" Iaşi (UNAGE) nu s-a stabilit ceva oficial cu privire la organizarea cursurilor festive. Evenimentele erau programate în luna mai, însă acestea au fost amânate. „Oficial nu s-a stabilit nimic. E greu de realizat. Aşteptăm să terminăm cu licenţele. Ne gândim şi la o variantă online, dar nimic nu este sigur. Încă mai aşteptăm”, spune Andrei Liţă, student în anul IV la Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice din cadrul UNAGE.

Şi Mălina Calamaz, studentă în ultimul an la Facultatea de Interpretare Muzicală, specializarea Canto Clasic, speră la un curs festiv care ar putea avea loc în perioada următoare, imediat după ce măsurile de relaxare vor permite organizarea unui asemenea eveniment. „Nu s-a stabilit nimic oficial. Sunt sigură că nu se va organiza curs festiv pentru anul nostru. Noi, la nivel de grupă, avem în plin ca după ce se relaxează de tot restricţiile să mergem undeva şi să ne facem singuri un curs festiv şi o petrecere. Noi aveam programat cursul festiv pe 18 mai. Nu pot să spun că am fost afectată atât de grav, în schimb a fost puţin o tristeţe. Vorbeam şi cu restul colegilor despre asta. Vedeam cursul festiv ca o încoronare a tuturor eforturilor pe care le-am făcut”, spune Mălina.

Întrebată ce le-ar fi transmis colegilor ei la cursul festiv care ar fi trebuit să aibă loc pe 18 mai, tânăra răspuns următoarele: „Le-aş fi spus că le mulţumesc pentru ajutor şi pentru sfaturi. Că îi încurajez şi că îi felicit că a ajuns în momentul absolvirii. Le urez tot succesul pe mai departe, să ajungă tot ceea ce îşi doresc.”

În aceeaşi situaţie se află şi studenţii de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, nici la nivelul acestui instituţii de învăţământ universitar nu s-a stabilit o modalitate prin care s-ar putea organiza cursurile festive. Mulţi studenţi din cadrul acestei universităţi au luat deja legătura cu firme private care se ocupă de organizarea evenimentelor de acest tip, însă ceremoniile au fost anulate.

La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi nu s-a stabilit oficial când ar putea avea ceremonia de absolvire din acest an, încă se discută posibilitatea organizării acesteia în toamna anului 2020.