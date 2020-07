Filme la înălţime pe timp de pandemie, soluţia ingenioasă adoptată de o instituţie de cultură din Iaşi

Acoperişul Ateneului Naţional a devenit un spaţiu ideal pentru proiecţii audio-video, motiv pentru care conducerea instituţiei de cultură din Iaşi îi invită pe ieşeni la proiecţii de film la înălţime.

Serile de cinema au început joi, 23 iulie, cu filmul „Urma”, un film poliţist realizat în România, debutul în lungmetraj al regizorului şi actorului Dorian Boguţă. Cincizeci de oameni au plătit bilete pentru a urmări de la înălţime lungmetrajul. Astfel, în timp ce toate cinematografele din ţară au şi acum porţile închise, Ateneul din Iaşi a devenit prima instituţie de cultură din ţară care proiectează filme pe terasa acoperiş.

Săptămâna trecută, pe lângă lungmetrajul „Urma”, alte trei filme au rulat pe terasa acoperiş a Ateneului ieşean: „Cardinalul”, regizat de Nicolae Mărgineanu, „Ivana cea Groaznică” - regia Ivana Mladenović şi „Durere şi glorie”, în regia lui Pedro Almodóvar.

„După o pauză de câteva luni bune, împreună cu managerul Ateneului Naţional din Iaşi am luat hotărârea să amenajăm terasa acoperiş a Ateneului şi să o transformăm într-un cinema în aer liber, aşa cum se mai întâmplase în urmă cu patru ani, dar acum această terasă arată cu totul şi cu totul altfel. Cinefilii au primit cu braţele deschise această propunere. După prima săptămână cu filme europene, cu filme româneşti, filme premiate sau prezentate în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, am avut peste 130 de spectatori care s-au simţiti în siguranţă, ne-au şi spus acest lucru la final. Chiar dacă încap peste 100 de persoane pe terasa acoperiş, noi am limitat accesul la 50 de persoane”, a spus Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu.