Cum se scuză oficialii de la Urgenţe după trimiterea unei ambulanţe fără medic şi cu mare întârziere la o fetiţă grav bolnavă. „Astea sunt posibilităţile“

Situaţia a fost reclamată de Răzvan Pârvu, tatăl unei fetiţe de 5 ani din comuna ieşeană Miroslava, situată în zona metropolitană a oraşului Iaşi. Părinţii copilului au solicitat prin 112 ajutor fiindcă fetiţa lor, diagnosticată cu tetrapareză, suferise o criză şi îşi pierduse conştienţa. Maşina de salvare a ajuns fără medic după 70 de minute, conform tatălui fetiţei, de la primul apel la 112.

Potrivit comunicatului emis de SAJ Iaşi, o maşină de la Ambulanţă ar fi fost direcţionată către caz la 31 de minute de la primul apel al lui Răzvan Pârvu şi ar fi ajuns la domiciliul copilei după 45 de minute de la solicitarea intervenţiei. Reprezentanţii instituţiei au comunicat că întârzierea a fost cauzată de faptul că toate ambulanţele erau plecate în acel moment la alte cazuri. „În intervalul 11.30-12.30, toate cele 17 echipaje medicale de urgenţă, 15 cu asistent şi 2 cu medic, se aflau în misiune”, se arată în comunicatul SAJ Iaşi.

Cu toate acestea, părinţii copilului spun că au fost asiguraţi, în cursul tuturor celor trei apeluri efectuate la 112, că o maşină a fost trimisă şi că va ajunge imediat.

În ceea ce priveşte trimiterea unui echipaj fără medic la caz, reprezentanţii SAJ arată că, după primul apel, „pe baza simptomatologiei relatate, s-a încadrat solicitarea în cod galben de urgenţă conform indexului de codificare al urgenţelor şi regulamentului de alocare al resurselor şi mijloacelor de intervenţie după gradul de urgenţă”. Cei de la SAJ Iaşi susţin că părintele nu le-ar fi relatat la primul apel despre istoricul medical încărcat al copilului şi că n-ar fi ştiut cât este de grav cazul. Oficialii SAJ Iaşi susţin că abia la apelurile ulterioare ale tatălui ar fi reieşit „o serie de simptome suplimentare faţă de cele iniţiale“.

Tatăl fetei spune că aşteaptă să primească înregistrările apelurilor sale de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) pentru a lămuri situaţia.

„Cu certitudine am spus ce i se întâmplă fetei şi de ce suferă încă de la primul apel, însă am vorbit atât cu operatoarea 112, cât şi cu cei de la Serviciul de Ambulanţă, astfel că nu-mi amintesc concret dacă am spus ambelor persoane. Aştept să primesc înregistrările de la STS pentru a se lămuri situaţia”, a precizat Răzvan Pârvu.

Reprezentanţii SMURD, serviciul care se afla la coordonarea urgenţelor transmise prin 112 în ziua în care a avut loc incidentul, 7 august 2019, susţin că toate cele trei ambulanţe SMURD cu medic care există în Iaşi se aflau la alte cazuri în momentul apelului.

„Avem trei echipaje cu medic, unul al SMURD şi două ale Ambulanţei, care erau la intervenţii. SMURD era la un infarct şi, când s-a eliberat, s-a dus în întâmpinarea ambulanţei. Celelalte două maşini erau la un accident rutier din Păcurari, respectiv la un caz în Vlădeni. Chiar dacă încadrarea se făcea pe roşu de la început, nu ar fi existat o ambulanţă liberă cu medic să preia cazul. Nu existau resurse să se facă altfel. Astea sunt posibilităţile şi trebuie să le comparăm cu cele ale altor state europene. Nu există niciun stat european care să aloce medic la toate cazurile”, a comentat în legătură cu această situaţie dr. Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD Iaşi.

În informaţiile oferite de reprezentanţii SAJ Iaşi există însă câteva neconcordanţe. Dacă pe telefonul tatălui primul apel este înregistrat la 11.41, în istoricul 112 acesta apare 7 minute mai târziu. De asemenea, cei de la Ambulanţă susţin că au primit doar trei apeluri din partea tatălui, în loc de patru.

