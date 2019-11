Caz revoltător la Iaşi. O bătrână părăsită de fiică a ajuns la spital cu un ochi mâncat de viermi

Grosu Catinca, o bătrână de 84 de ani din comuna Gorban, a ajuns pe data de 14 octombrie a anului în curs la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi. Starea femeii nu era una obişnuită, medicii spun că nu s-au mai confruntat cu aşa ceva până acum.

„Starea generală a dumneaei era obişnuită pentru o persoană de peste 80 de ani. Ceea ce era neobişnuit se afla în zona cavităţii orbitare, acolo unde era o formaţiune tumorală infectată inclusiv cu paraziţi. A suferit multiple intervenţii chirurgicale de curăţare, nu se putea face nimic pentru o tumoră într-o stare aşa de avansată, dar s-a tratat infecţia. I s-a administrat şi antibiotic. A stat o lună în spital. Externarea s-a făcut acum trei zile”, a declarat Diana Cimpoeşu, purtător de cuvânt al Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi.

Medicii spun că s-au gândit la ce e mai rău în momentul în care a ajuns femeia în spital. „Pe perioada investigaţiilor medicale, a fost spitalizată singură într-un salon, fiindcă nu depistasem ce anume îi provocase starea în care se afla. Iniţial, am crezut că viermii sunt prezenţi şi în craniu. În urma unui examen CT, s-a constatat că afecţiunea era doar la nivelul ochiului”, a declarat prof. dr. Camelia Bogdănici, şefa Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, într-o declaraţie citată de BZI

Abandonată de 12 ani de către fiică, dar şi de autorităţi

Femeia a fost părăsită de propria fiică în urmă cu 12 ani, timp în care aceasta nu a mai fost îngrijită de nimeni. Bătrâna împreună cu fiica ei ar fi avut un apartament în Iaşi, pe care l-au vândut. Fiica a plecat în Italia şi a achiziţionat o casă la ţară, în judeţul Iaşi, pentru a o lăsa acolo pe femeie. Însă, se pare că acea casă nu se află acum nici în proprietatea bătrânei, nici a fiicei sale. Viceprimarul comunei Gorban, Alexa Gabriel, declară că, potrivit unor cercetări făcute la nivel local, „nici fiica ei nu a terminat de făcut actele de proprietate asupra casei”.

Potrivit autorităţilor din comuna Gorban, o vecină îi ridica pensia în fiecare lună de la poştaş, angajându-se astfel să-i poarte de grijă. „Tudora Andrei, o vecină de-a bătrânei, a avut grijă de ea. Îi lua pensia, îi cumpăra de mâncare şi avea grijă de ea. Într-adevăr, problemele ei de sănătate care au fost....Dar, îs problemele ei de sănătate. Na!”, ne-a spus Alexa Gabriel, viceprimarul comunei Gorban.

Primarul comunei, Dănuţ Rotaru, motivează situaţia în care a ajuns bătrâna Catinca prin faptul că domiciliul legal al femeii este municipiul Iaşi, nu comuna Gorban. Astfel, nu poate beneficia de ajutorul primăriei din comuna în care locuieşte acum. Cu toate acestea, primarul spune că autorităţile au ajutat-o pe bătrână în limitele legale.

„A fost lăsată aici. Noi am identificat-o încă de când stă pe raza comunei noastre. Au fost situaţii în care i-am dus şi lemne, i-am făcut şi focul. Cu ani în urmă, i-am igienizat casa, asta deşi ea nu este cetăţean al comunei Gorban. Nu are buletin aici, nu are medic de familie aici. Am fost sunaţi de la spital, am fost rugaţi să o luăm pe semnătură. Vă daţi seama că noi nu puteam face asta, nefiind cetăţean al comunei noastre”, a spus primarul comunei Gorban.

Acum, bătrâna Catinca nu are sprijin legal din partea nimănui. Nu a fost făcută, până în prezent, nicio sezisare legală asupra organelor competente.

Pentru a afla mai multe informaţii, reporterul Adevărul a luat legătura atât cu reprezentanţi ai comunei Gorban, cât şi cu cei ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, însă a fost direcţionat de la o instituţie la alta.

Practic, în Codul Civil este prevăzută o obligaţie de întreţinere a aparţinătorilor, dar fără să existe o sancţiune pentru nerespectarea acestei obligaţii. De asemenea, legea spune că în cazurile de acest gen trebuie făcută o sesizare la organele competente - Direcţia de Sănătate Publică şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie din cadrul domiciliului legal al victimei. Sesizarea ar trebui făcută de către reprezentanţii spitalului în care a fost internată persoana în cauză.

Bîlea Ioana-Laura, purtător de cuvânt al I.P.J. Iaşi a confirmat faptul că, la instituţia pe care o reprezintă, nu există nicio sesizare care să vizeze soluţionarea cazului bătrânei Catinca. Tot aceasta a adăugat că la nivelul I.P.J. Iaşi s-a aflat de cazul femeii, dar nu este nimic legal şi oficial, angajaţii având cunoştintă de faptul că de acest caz se ocupă asistenta socială din cadrul Primăriei Gorban. Pe de altă parte, contactată de reporterul Adevărul, asistenta socială a comunei Gorban nu a ştiut ce să declare şi l-a chemat la telefon pe viceprimarul Alexa Gabriel.

Ce se întâmplă de acum cu bătrâna Catinca

Deşi starea femeii este stabilă acum, aceasta a rămas cu o gaură în loc de ochi şi necesită îngrijiri medicale.

„Asistentul social ne-a confirmat că va lua legătura cu medicul de familie pentru a se ocupa de pansarea pacientei o dată la două zile”, susţine prof. dr. Camelia Bogdănici pentru BZI.

De femeia în vârstă de 84 de ani va avea grijă în continuare vecina Tudora Andrei, în condiţiile în care aceasta este unica soluţie la care s-a ajuns. Autorităţile locale din Gorban spun că au reuşit să ia legătura cu fiica bătrânei şi aceasta a stabilit că vecina Tudora Andrei se poate îngriji de bătrână.

„Am dispus, prin persoana doamnei asistente sociale de la noi, să o monitorizăm. De la spital ni s-a dat garanţie că este vindecată. Se duce cineva acolo, îi are grija. Mai mult de atât nu ştiu dacă putem face noi”, a conchis primarul comunei Gorban, Dănuţ Rotaru.

Medicii şi rezidenţii de la Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi au pus mână de la mână şi i-au cumpărat femeii haine şi medicamente.