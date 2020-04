VIDEO Revolta din Hunedoara: patru oameni au fost reţinuţi după conflictul cu forţele de ordine

Patru dintre bărbaţii conduşi sâmbătă la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara au fost reţinuţi preventiv, în urmă cu puţin timp, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.



„Ei urmează a fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracţiunilor de ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si liniştii publice. Totodată, pentru nerespecatrea prevederilor ordonanţelor militare, cu privire la incidentul de ieri, până in prezent poliţiştii au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 9.000 de lei. Ancheta va continua in acest caz, in vederea luării de măsuri legale faţă de toţi cei implicaţi (în urma analizării imaginilor video, urmează a fi aplicate sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea ordonanţelor militare faţă de toţi cei care nu şi-au justificat prezenţa la locul incidentului”, a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Dispozitive de ordine publică, constituite din poliţişti şi jandarmi, sunt prezente in continuare in zona, nemaifiind inregistrate constatate încălcării ale legii, au completat reprezentanţii IPJ Hunedoara.

Sâmbătă, forţele de ordine au fost atacate cu pietre, de mai multe persoane, în cartierul Micro 6, din Hunedoara, în urma unui conflict izbucnit după ce au legitimat un bărbat aflat sub infleunţa băuturilor alcoolice

Potrivit reprezentanţilor IPJ Hunedoara, în timp ce verificau respectarea prevederilor ordonanţelor militare, echipajele de poliţie au identificat o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege şi, mai mult decât atât, era recalcitrantă.

„Imediat după acest moment, poliţiştii au fost atacaţi cu pietre şi alte obiecte contondente de mai multe persoane din respectivul cartier, rude şi cunoscuţi ai bărbatului care era legitimat de poliţie.

După identificarea participanţilor la agresiune, trei persoane au fost ridicate de poliţişti şi conduse la sediul poliţiei pentru audieri. În cauză a fost deschis dosar penal pentru ultraj şi distrugere. Echipajele de ordine publică rămân în continuare în zonă pentru a preveni orice alte incidente”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Poliţiştii au folosit armamentul din dotare, iar oamenii au răspuns cu pietre aruncate spre forţele de ordine. Mai mulţi localnici au acuzat forţele de intervenţie de comportament abuziv.

