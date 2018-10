Preotul îngrozit de Balul bobocilor cu tema Halloween: „Demoni vă doriţi, demoni veţi avea în şcoli în loc de elevi”

Elevii Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” din Vulcan au stârnit o revoltă pe site-urile de socializare după ce au publicat afişul prin care i-au invitat pe localnici să participe la Balul Bobocilor. Tema balului este o petrecere de Halloween, cu titlul „Zombieland. This place is so dead” (Tărâmul zombi. Locul acesta este atât de mort), iar pe afişul evenimentului care va avea loc peste o săptămână la cinematograful din localitate a fost înfăţişat un personaj sinistru. Primul care a reacţionat vehement a fost preotul Mănăsuc Zgîrcea, din localitate.

„Am văzut astăzi pe net tema aleasă pentru Balul Bobocilor la Liceul Vulcan. Nu pot decât să mă îngrozesc. Acestea sunt generaţiile care vin din urmă? Acesta este modul de a gândi al tinerilor de 14-15 ani? Aceasta este educaţia pe care o dăm copiilor noştri? Domnilor profesori, demoni vă doriţi, demoni veţi avea în şcoli în loc de elevi. Nasol”, le-a transmis profesorilor preotul Mănăsuc Zgărcea, pe pagina sa de Facebook.

Mesajul preotului, care între timp a fost şters, a stârnit controverse, unii localnici acuzându-l că i-a jignit pe elevi prin postarea lui. Alţi vulcăneni au ţinut partea preotului. „De Halloween, costumaţi-vă în cărţi. Cultura este ceva care îi îngrozeşte pe mulţi”, a completat preotul Mănăsuc, într-o altă postare.

