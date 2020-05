Opt tineri din Valea Jiului, condamnaţi pentru trafic de droguri. Au făcut peste 2.000 de tranzacţii ilegale

Magistraţii Tribunalului Hunedoara au condamnat opt tineri din Valea Jiului, într-un dosar în care au fost acuzaţi de trafic de droguri de risc.

Cinci dintre inculpaţi au fost arestaţi preventiv la începutul lunii decembrie 2019. Ei au fost acuzaţi că au făcut parte dintr-o reţea care în perioada septembrie 2018 -noiembrie 2019 a comercializat substanţe interzise, având zeci de clienţi în oraşele din zona minieră. Tinerii au făcut peste 2.000 de tranzacţii.



Robert Alexandru Negrea, în prezent aflat în arest în Penitenciarul Aiud, a fost condamnat la 3 ani şi 10 luni de închisoare, pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată (571 acte materiale).



George Cătălin Feher, în prezent aflat în arest în Penitenciarul Aiud, a fost condamnat la 3 ani şi 7 luni de închisoare, pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată (450 acte materiale) şi la pedeapsa de 4 ani şi 9 luni închisoare pentru introducere în ţară de droguri de mare risc în formă continuată (2 acte materiale). În final inculpatul va executa pedeapsa de 5 ani 11 luni şi 10 zile închisoare.



Florin Alexandru Gheorghiu a fost condamnat la 2 ani şi 3 luni de închisoare, cu suspendare, pentru trafic de droguri de risc în formă continuată (160 de acte materiale).



Vasile Marin Chivari a fost condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată (8 acte materiale) şi la pedeapsa de 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, fără drept. În final inculpatul a primit pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendare.



Daniela Maria Rada a fost condamnată şa 2 ani şi 4 luni de închisoare pentru de introducerea în ţară de droguri de mare risc şi la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată (aproximativ 50 de acte materiale). Instanţa a stabilit că în final inculpata va primi pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendare.



Valentin Gabriel Văduva a fost condamnat la 1 an şi 8 luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată (8 de acte materiale).



Mircea Gabriel Leonescu a fost condamnat la 2 ani şi 2 luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată (85 de acte materiale).



De asemenea, adolescentul Nicolae Negrea Danile a primit măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată ( 892 acte materiale) şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept.



Anchetatorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au confiscat de la inculpaţi diferite cantităţi de cannabis, LSD, comprimate MDMA, amfetamină şi caffeine, fragmente vegetale (ciuperci) care conţin psilocină, cântare electronice, pipe şi contravaloarea drogurilor comercializate, după cum urmează: 22.130 lei de la inculpatul Negrea Robert Alexandru, 22.250 lei de la inculpatul Feher George Cătălin, 7.950 lei de la inculpatul Gheorghiu Florin Alexandru, 400 lei de la inculpatul Chivari Vasile Marin, 2.450 lei de la inculpata Rada Maria, 250 lei de la inculpatul Văduva Valentin Gabriel, 4.250 lei de la inculpatul Leonescu Mircea-Gabriel şi 44.600 lei de la inculpatul Negrea Nicolae Daniel.

