O deputată fără certificat verde a făcut circ la Înmatriculări, stârnind furia celorlalţi. „Chemaţi, bă, mascaţii să o ia de aici” VIDEO

Parlamentarul Anamaria Gavrilă (fost deputat AUR) a fost, miercuri dimineaţa, protagonistul unui adevărat circ, în faţa sediului din Deva al Serviciului Public Comunitar de Înmatriculări şi Permise de Conducere.

Demisie din AUR. Anamaria Gavrilă: „Sloganele nu ţin locul acţiunii politice coerente”. Ce alte reproşuri are fosta deputată a AUR

Anamaria Gavrilă, deputat AUR: „M-am întors acasă după 15 ani în străinătate. A fost o coincidenţă” VIDEO

Controversele morţii de COVID-19 a episcopului Gurie, la 52 de ani. Medic: „S-a întâmplat ceva groaznic” VIDEO

Dialogul pe care l-a purtat cu angajaţii instituţiei, cu poliţistul din faţa acesteia şi cu câţiva dintre hunedorenii care îşi aşteptau rândul la ghişeu a fost transmis în direct de către deputată, pe Facebook, şi a stârnit un val de reacţii, pe pagina ei de socializare.



În filmarea care a durat peste 40 de minute, Anamaria Gavrilă s-a plâns de faptul că este ignorată de autorităţi şi că niciunul dintre salariaţii din instituţie nu i-a oferit informaţii cu privire la situaţia documentelor pe care le-a depus, la începutul săptămânii, pentru a-şi înmatricula o maşină cu numere preferenţiale.

Deputatul nu avea „certificat verde” şi nici test de diagnosticare a virusului Sars-CoV-2, astfel că a fost nevoită să rămână în faţa sediului şi să poarte de la distanţă dialogul cu funcţionarii de la Serviciul Regim Permise şi Înmatriculări. A cerut ajutorul poliţistului de la intrare, pe care l-a întrebat în repetate rânduri ce se întâmplă cu documentele ei.

VIDEO Circ la Înmatriculări





„Când am venit aici, luni, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat acest lucru şi, aşa cum mi-au indicat doamnele de la ghişee, am lăsat documentele împreună cu suma de bani pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi am venit, din nou, cu programare, pentru a întreba despre documentele mele. Aşa că stau şi întreb dacă documentele sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic. Au chemat poliţia locală să mă legitimeze”, spune Anamaria Gavrilă, în filmare.



Poliţistul aflat la intrarea în sediu i-a răspuns deputatului că angajaţii Serviciului Regim Permise şi Înmatriculări i-au transmis aceste informaţii şi că aceasta le-ar fi abandonat. „Trebuie să faceţi circ pentru a rezolva o problemă?”, i-a spus poliţistul, cerându-i, totodată, să nu îl mai filmeze.



„Sunt un cetăţean român, unde sunt documentele mele? Dacă nu ai certificat verde, nu exişti în România. Nu funcţionezi, stai acasă...”, i-a replicat deputatul.



„Am depus un jurământ să respectăm legea. Tu de ce nu respecţi legea?”, a întrebat-o poliţistul.



Un bărbat care a asistat la dialogul i-a cerut Anamariei Gavrilă să plece. „Avem de lucru, lăsaţi filmele pentru altă dată. Atâta avem de lucru şi noi stăm să filmăm”, spune acesta.



„Azi, mâine n-o să mai aveţi de lucru, că nu vă mai lasă la lucru”, i-a răspuns aceasta.



„Staţi liniştită, că o să fie de lucru. Cine nu vrea să lucreze, n-o să lucreze. Chemaţi, bă, mascaţii să o ia de aici pe asta”, i-a replicat bărbatul. „Mergeţi la lucru, că nu e nicio ruşine să mergi să dai la şanţ”, a adăugat acesta.



„Eu chiar lucrez, în momentul acesta”, i-a replicat Anamaria Gavrilă. În acest timp, deputatul a continuat să se plângă ce este ignorată de angajaţii Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto, susţinând că nu au vrut să stea de vorbă cu ea.



Anamaria Gavrilă (38 de ani) se află la primul mandat în Parlamentul României, fiind aleasă în judeţul Hunedoara, după ce a candidat pe listele AUR. În luna august ea a anunţat că a demisionat din partid.

Vă mai recomandăm:

Român răpus de COVID-19. Medicul de familie i-a recomandat să se trateze doar cu paracetamol şi vitamine

Medicii se tem că o nouă tulpină a coronavirusului va apărea în România. Cu ce diferă aceasta de precedentele