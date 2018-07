Iulia Corici, eleva de 10 la Bacalaureat: „Mi-am pus problema să plec din ţară, dar sunt facultăţi bune şi în România”

Doar doi elevi din judeţul Hunedoara au obţinut media 10 la Bacalaureat 2018: Andrei Mihai Lazăr, de la Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara şi Iulia Corici, absolventă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Petroşani.

Eleva din Petroşani a dat examen la matematică, fizică şi informatică, iar rezultatul excelent îi dă încredere pentru un nou examen, cel de admitere la Politehnica din Bucureşti. La fec la Andrei Lazăr, şi Iuila este hotărâtă să rămână în ţară. „Aş vrea să dau la Politehnica din Bucureşti, la Facultatea de Automatizări şi Calculatoare. Mi-am pus problema dacă să plec să studiez în afara ţării până în urmă cu doi ani, dar am realizat că există facultăţi bune şi în România. M-am interesat la Târgul de Facultăţi, unde am descoperit această facultate, care mă va ajuta să am o carieră în domeniul IT”, a relatat Iulia,pentru adevărul.ro.

Iulia a povestit că a învăţat în ultimele luni cel puţin cîte o oră pe la fizică şi la matematică. „Mai mult am învăţat pentru admiterea la facultate, lucrând pe culegerile de la Politehnică, iar Bacalaureatul a fost pe planul doi, contând mai mult examenul de admitere. Am emoţii pentru acesta, fiind un examen dificil, dar sper să intru”, mai spune Iulia.

