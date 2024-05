Napoli trage cu dinții de Drăgușin. Suma enormă cerută de Tottenham, care l-a luat cu 25 de milioane €

Radu Drăgușin a semnat cu Tottenham la începutul acestui an, după ce a fost transferat de londonezi de la Genoa în schimbul sumei de 25 de milioane de euro. Tricolorul nu a prins prea multe minute în tricoul formației lui Ange Postecoglou, în total circa 250. De două ori, românul a fost titular, iar de alte cinci ori a fost introdus în joc de pe banca de rezerve.

Deși nu joacă foarte mult, românul nu duce lipsă de oferte. Cluburi importante din Europa se interesează de el, încercând să afle dacă l-ar putea transfera sau împrumuta chiar din vara acestui an. Jurnaliștii englezi au anunțat că una dintre echipele care și-l doresc pe Radu Drăgușin este Napoli, care a fost aproape să-l ia și înainte ca el să semneze cu Spurs.

Cei de la The Sun au notat că oficialii lui Tottenham nu au refuzat negocierile, dar i-au stabilit un preț piperat românului. Londonezii vor aproximativ 46 de milioane de euro pentru a-i da drumul lui Drăgușin. Ar fi afacere spectaculoasă pentru Spurs, care ar câștiga dintr-un foc peste 20 de milioane de euro în numai 6 luni, având în vedere că l-a cumpărat cu 25.

Promisiuni pentru sezonul viitor

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a confirmat faptul că fotbalistul nu duce lipsă de oferte de la echipe de top din Europa, care l-ar dori măcar sub formă de împrumut. "Deocamdată, nu se gândește la un transfer în vară. Sincer, nu-mi place să dau bir cu fugiții și nu-i place nici lui, dar vreau să înțeleg puțin ce se întâmplă pentru că nu prea am o explicație.

Radu ce să spună? El se pregătește, dă 100% la antrenamente. Face tot ce depinde de el pentru a juca titular. Nu regretă că a refuzat-o pe Bayern. A fost alegerea lui. Și-a dorit Anglia. Știa că o să fie greu, dar mai avem răbdare un pic pentru că promisiunile au fost făcute mai multe pentru campionatul care urmează decât cel de acum.

Mai are 6 ani de contract

Într-un fel, antrenorul ne-a spus că se va baza mai mult la anul pe el. Acum e în cursul campionatului, acomodare, am înțeles, dar, date fiind consecințele actuale, trebuie să aflăm și noi câteva lucruri despre cum gândesc cei de la Tottenham în privința lui. Am semnat pe șase ani și jumătate. Dacă nu voiam să rămânem, nu semnam atât de lung. Viitorul lui e legat de Tottenham, dar contează și să fie într-un ambient în care să-i continuăm creșterea, nu să o oprim. El mai are mult de crescut.

Foarte multe echipe (n.r. s-au interesat de Drăgușin)! Din Germania, din Italia, de la echipe de top, să mă întrebe de situația lui, dacă ne gândim la un împrumut în vară. Bine, și din Turcia, dar am refuzat total. Nu știu dacă va fi împrumutat în vară. Deocamdată, nu. Mizez pe faptul că Radu se va impune, mizez că a venit la mijlocul campionatului, când echipa era deja construită. E normal să primească și el o șansă", a declarat Florin Manea pentru sport.ro.