Cătunul din Munţii Şureanu care este părăsit iarna. Ce ascunde Ponorici în adâncurile pământului FOTO

Cătunul Ponorici se află în mijlocul sălbăticiei, la o oră de mers pe jos, pe poteci anevoioase, de la Fundătura Ponorului şi la o altă oră de mers, peste munte, dinspre Peştera Cioclovina.

Vara, câţiva localnici din micile sate răsfirate la poalele Munţilor Şureanu îşi pasc aici oile şi vitele. Iarna, însă, oamenii îşi părăsesc stânele şi casele vechi de la Ponorici, iar puţini călători mai lasă urme în zăpada care învăluie cu totul aşezarea de munte.



La Ponorici. Foto: Lucian Ignat



Cei care ajung în Ponorici, în aceste zile, au parte de o privelişte impresionantă. Frumuseţea cătunului „adormit” sub stratul greu de zăpadă concurează cu spectacolul de la intrarea în Peştera Ponorici – Cioclovina, a cărei întindere este presărată cu „ţepi de gheaţă”. Mii de stalactite strălucesc în lumina palidă care se strecoară în peşteră.



„Am mai fost în cătunul Ponorici, vara, şi m-am minunat de frumuseţea locului înconjurat de munţi şi pădure. Nu am intrat însă în peşteră. Dar de data aceasta, am făcut câţiva paşi în interiorul ei, iar mulţimea de „soldăţei de gheaţă” care păreau că ies din pământ pentru a apăra comorile din adâncurile Ponoriciului m-au impresionat mai mult ca orice”, a relatat Lucian Ignat, un fotograf din Hunedoara, care a vizitat, zilele trecute, cătunul şi peştera Ponorici.

Galeriile Ponoriciului se întind în subteran pe aproape opt kilometri şi corespondează cu Peştera Cioclovina de Apă, aflată de cealaltă parte a versantului. Accesul în interiorul complexului carstic este permis speologilor experimentaţi, în timp ce turiştii pot vizita doar la intarea în cele două peşteri.



Peşterea Ponorici. Foto: Lucian Ignat

În trecut, însă, oamenii lucrau în mina de guano-fosfat din Peştera Cioclovina. De aici, la începutul secolului XX, a fost extras „bălegarul“ de lilieci amestecat cu sedimente şi rămăşiţe ale nenumăraţilor urşi de peşteră, folosit ca îngrăşământ în agricultură. Tonele de gunoi erau încărcate în vagoneţii de pe o cale ferată industrială şi cărate apoi cu funicularele peste dealuri, până în apropiere de gara Pui. Aici, îngrăşământul era încărcat în vagoane şi adesea lua drumul spre oraşele Imperiului Austro-Ungar, unde era valorificat.



Ponorici Foto: Lucian Ignat



Cătunul şi Peştera Ponorici fac parte din Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, o arie protejată din Munţii Şureanu care cuprinde şase dintre cele mai spectaculoase rezervaţii naturale din judeţul Hunedoara: Complexul carstic Ponorici-Cioclovina, Peştera Tecuri, Peştera Şura Mare, Cheile Crivadiei, Locul fosilifer Ohaba-Ponor şi Peştera Bolii.

Aici se află şi siturile arheologice UNESCO de la Sarmizegetusa Regia, Costeşti, Blidaru, Luncani-Piatra Roşie şi aşezările etnografice autentice din Platforma Luncanilor.

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina se întinde pe o suprafaţă de peste 38.000 de hectare, pe teritoriul administrativ al comunelor Pui, Orăştioara de Sus şi Boşorod, iar cele câteva sate de pe raza lui sunt risipite pe munte, ori înşirate pe văile unor pârâuri.

Toate aşezările sunt înconjurate de pădurea care ocupă peste 70% din suprafaţa rezervaţiei. Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina a fost înfiinţat în 1979, iar din anul 2000 a fost declarat arie protejată de interes naţional. Este situat în Munţii Şureanu, fiind mărginit de depresiunile Haţegului şi Orăştiei. Turiştii pot ajunge pe traseele parcului din localităţile Costeşti, Măgureni, Boşorod, Pui, Ponor, Baru, Crivadia şi de pe văile Streiului şi Băniţei.



Peştera Ponorici Foto: Lucian Ignat

