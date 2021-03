Miniaturile din scobitori, pasiunea migăloasă a unui român. A construit zeci de clădiri spectaculoase FOTO

Ştefan Angheluţă, acum pensionar, şi-a descoperit în urmă cu două decenii o pasiune şi un talent neobişnuite: construieşte diverse obiecte de decor –hanuri, biserici sau bărci –din banalele scobitori de masă, pe care le combină cu lemn şi alte materiale care se găsesc în orice gospodărie de la ţară.



„De câţiva ani m-am mutat la ţară, în satul Traian, de la marginea Siretului. Am ieşit la pensie şi profit că am timp suficient, aşa că-mi petrec cea mai mare parte a timpului liber într-un mic atelier din curte. Mă bucur că am unde să mă desfăşor, nu-i ca la bloc. Şi soţia se bucură că nu mai fac deranj prin casă acum“, povesteşte cu umor Ştefan Angheluţă.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, a descoperit că poate să construiască diverse obiecte din scobitori. Şi ceea ce a început ca o joacă a devenit, pe nesimţite, o pasiune pe viaţă.

„Erau copiii mici şi le construiam diverse jucării. Pe vremea aia, nu se găseau, ca acum, pe toate drumurile. Erau -puţine, aşa că le făceam eu macarale, tractoare, vapoare, bărci, case, tot felul de jucării. Ei erau foarte încântaţi, iar pentru mine era o metodă de relaxare. Îmi plăcea ceea ce făceam. Anii au trecut şi iată că şi în ziua de astăzi lucrez cu scobitorile. Să ştiţi că nu este deloc uşor, din contră, trebuie multă răbdare, îndemânare şi migală. Durează săptămâni bune, chiar luni, până când o construcţie în miniatură din scobitori este gata. Se lucrează cu lupa, trebuie să ai vederea bună. Uneori mă folosesc şi de ochelari“, spune bărbatul.

Una dintre lucrările la care ţine foarte mult este un han cu 58 de camere. Este o construcţie în miniatură, foarte complexă şi care a cerut multă migală. Cu o tehnică de invidiat, dar şi cu un talent pe măsură, pensionarul a reuşit să facă un obiect de artă din scobitori.

„Este o construcţie la care am lucrat doi ani, dar nu consecutiv. Este o lucrare foarte complexă, construită din lemn şi scobitori. Este realizată în urmă cu 15 ani, dar s-a păstrat în stare impecabilă. Am făcut multe construcţii în miniatură: case de vacanţă, pensiuni, biserici şi bărci. În toate lucrările mi-am pus sufletul. Uneori visez noaptea ceva, iar a doua zi încep să construiesc, să pun în practică. Lemnul şi scobitorile prind viaţă în mâinile mele.“

Deşi operele sale sunt extrem de apreciate de cei care ajung să le vadă, nu s-a gândit până acum să facă din asta o afacere. Pe cele mai multe dintre ele nu le păstrează, ci le dăruieşte prietenilor, rudelor şi copiilor.

„Nu am vândut până acum lucrările în miniatură.Le-am dăruit prietenilor, rudelor şi familiei. Dacă mă duceam la onomastica sau la aniversarea cuiva, le dăruiam. Veneau prietenii în vizită şi erau foarte încântaţi de lucrările mele, eu ţineam minte şi când se ivea ocazia, le făceam o surpriză. Aceste construcţii durează sute de ani, dacă se conservă şi se tratează lemnul bine“, explică Ştefan Angheluţă.

Soţia şi cei trei copii îl susţin în tot ceea ce face. „Mi se pare un lucru excelent să aibă o pasiune, mai ales la vârsta lui, când mulţi cu greu îşi mai găsesc o motivaţie. Cam tot ce a lucrat a oferit cadou, nu s-a gândit niciodată să le vândă“, povesteşte Nicu Angheluţă, fiul pensionarului.

De curând, a aflat despre un caz umanitar, o fetiţă de 4 ani grav bolnavă, şi s-a gândit să scoată una dintre lucrări la licitaţie pe Facebook, iar banii să ajungă în contul micuţei. „M-am gândit să ajut şi eu cum pot, să-i fac un bine acestui copil. Întâi îi ajut pe alţii, apoi pe mine. Fiul meu a aflat despre cazul fetiţei şi postat-o la o licitaţie – Save Miruna –, iar toţi bănuţii vor merge la fetiţă, direct în contul familiei“, spune Ştefan Angheluţă.

În ultimul an, în perioada pandemiei, mâinile pensionarului nu s-au odihnit nicio clipă. Pasiunea sa a fost o cură pentru a combate izolarea şi ştirile negative. Ştefan Angheluţă a făcut ce ştie mai bine: de la construcţii în miniatură din scobitori până la lucrări în lemn, precum bănci şi balansoare.

„În pandemie am lucrat în atelierul din curte, cu scobitorile şi lemnul. De cele mai multe ori mă folosesc de ce găsesc prin casă, prin curte sau chiar şi prin împrejurimi. Stau foarte aproape de Siret şi mai merg prin pădure. Eu nu am avut timp să mă plictisesc. Am făcut bănci şi balansoare, am construit căsuţa din copac pe care i-am făcut-o cadou băiatului, o pensiune cu două terase, toate din scobitori. Acum mi-am propus să lucrez un peisaj de munte, de natură, să pun muşchi de copac şi o minicascadă, casa să fie deasupra râului, iar între maluri să fac o pasarelă din scobitori“, relatează bărbatul

