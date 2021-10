Eleva care transpune muzica în desene şi dă viaţă personajelor din  animaţie

Maria Boroş (15 ani), elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” din Galaţi, este una dintre cele mai promiţătoare tinere pictoriţe din România. A obţinut până acum numeroase premii la concursurile naţionale şi internaţionale de pictură, marea majoritate fiind premii întâi.

Pasiunea pentru pictură a apărut când Maria era doar de-o şchioapă. Îi plăcea să se uite la desene animate, în special la cele japoneze, şi aşa a început să deseneze personajele şi să le picteze. Şansa ei a fost Palatul Copiilor din Galaţi. Părinţii au înscris-o la cercul de pictură când avea doar 7 ani.

”Mama stătea lângă mine ca să termin lucrările, chiar şi atunci când nu aveam chef. Este suporterul meu numărul unu”, ne descrie adolescenta relaţia specială pe care o are cu mama sa. Acum o ajută şi pe sora ei mai mică, Teodora, care merge şi ea la cercul de pictură de la Palatul Copiilor. Pentru că în această perioadă cursurile se ţin online, Maria face retuşurile la lucrările surorii ei aşa cum îşi imaginează că le-ar face profesoara ei de pictură în realitate.

Premiată la concursuri naţionale şi internaţionale

Din 2012 până în prezent, Maria Boroş a adus foarte multe premii Palatului Copiilor din Galaţi, în concursurile judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale. Cele mai importante dintre ele sunt: premiul I - concursul regional „Să redescoperim Magia Crăciunului", Palatul Copiilor din Galaţi, 2014, premiul II - Concurs regional „Artă, tehnică, creativitate în context ecologic”, 2014, premiul I - la „Târg de Mărţişoare” Concurs regional de „1 martie”, Şcoala gimnazială nr. 7, Galaţi, 2015, 2016, premiul I - Concursul Naţional ,,Visând la aştri”, ediţia a VIII-a, Bârlad, 2014, premiul I - Concursul Naţional ,,Copilăria, o lume fermecată", C.C. Reghin, martie 2014, premiul I - Concursul Naţional ,,Daruri pentru ziua pământului”, secţiunea ECO - ARTĂ, P.C. Alexandria, Teleorman, aprilie 2014, premiul II - Concursul Naţional „Visând la aştri”, P.C. Bârlad, Vaslui, februarie 2016, premiul Special - Concursul Internaţional ”Misterele Oceanelor”, Argeş, martie 2016 / Concurs Internaţional de artă pentru copii „Rainbow”, ediţia a XI-a, C.A.E.N. 2016, premiul I - Concursul „Ucenici la porţile credinţei”, Ediţia a XII-a, C.C. Tecuci, 2020.

Transformă versurile în desene

Maria nu poate să stea departe de artă nici când merge la şcoală. Caietele ei de română şi matematică sunt pline de desene cu diverse personaje şi poveştile lor, pe care şi le-a imaginat sau sunt inspirate din desenele animate pe care le-a văzut. Desenează chiar şi în timpul orelor, dacă se simte inspirată, iar unele din lucrările ei simbolizează, de pildă, diverse formule matematice.

Chiar şi când ascultă muzică, adolescenta simte nevoia să transpună anumite versuri în desene. ”Când ascult muzică, simt un vers şi în acea secundă trebuie să găsesc o foaie de hârtie şi să desenez ceea ce mi-a transmis”, ne transpune Maria în lumea ei.

Povestea unui om într-un singur cadru

În ultima perioadă, Maria s-a axat mai mult pe portrete, scoţând în evidenţă foarte bine expresivitatea personajelor, şi crează mereu o poveste în care le încadrează. ”Mi se pare foarte interesant partea de caracter design, mă refer la desenarea de personaje. Este interesant să arăt printr-un singur cadru şi o partea din povestea personajului, prin expresia feţei şi îmbrăcăminte”, explică tânăra artistă.

A făcut parte din grupa de performanţă a Palatului Copiilor din Galaţi, unde activează copii care au preocupări constante pentru artele plastice. Maria a participat la mai multe expoziţi de grup, precum „Copii inspiraţi prin imagine şi cuvânt”, noiembrie 2020, şi „Universul Copilăriei – Inspiraţie şi Talent”, noiembrie 2021, ambele organizate la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, secţia pentru copii.

Lucrări şi gândurile Mariei, reunite pe un blog de artă

Tânăra artistă a participat de-a lungul anilor cu lucrări inspirate la extrem de multe evenimente culturale, precum „Serbările Palatului”, „Zilele porţilor deschise”, „Sărbătoarea Sfântului Andrei”, „Şcoala de Vară”, în cadrul evenimentului ”Ziua Minorităţilor Naţionale din România – Dezvoltare comunitară prin dialog interetnic”, organizată în 2015 şi la concursul de desene cu tema „Familia în contextul sărbătorilor de iarnă”, din noiembrie 2017.

Maria a contribuit şi la expoziţiile virtuale ale cercului de pictură, pe blogul „Creativitate şi artă la Palat!” http://palatulcopiilorcreativi.blogspot.com/ , iar acum îşi doreşte să aibă şi expoziţii personale cu propriile lucrări. ”Un blog poate fi asemănat cu o carte. Între paginile acestuia se regăsesc şi ideile, gândurile Mariei, lucrări care sunt expresii ale felului de a fi, ale modului în care percepe lumea”, spune profesoara Mihaela Brumar.

Îmbină arta cu tehnologia

S-a înscris la o clasă de matematică-informatică bilingv, dar este doar o aparentă contradicţie cu latura ei artistică. Şi asta pentru că intenţionează să devină artist digital şi să creeze personaje pentru desenele animate. Are deja mai multe lucrări create şi în mediul virtual.

”Arta şi noilor tehnologii se îmbină de mai bine de 60 de ani, de când artiştii se folosesc de computer ca de un instrument. Odată cu evoluţia computerului au apărut şi experimentele artistice ce folosesc concepte, coduri grafice şi matematice, iar paleta grafică a fost mult utilizată în anii 1980. Astăzi aproape toţi copiii folosesc tableta grafică. Maria stăpâneşte atât instrumentul clasic, cât şi pe cel electronic. Important este rezultatul la care ajunge, iar acesta are întotdeauna expresivitate”, schiţează profesoara Mihaela Brumar, , profesor la Palatul Copiilor din Galaţi şi coordonatorul cercului de pictură, drumul tinerei artiste, care va îmbina arta cu tehnologia pentru a impresiona şi în mediul virtual în anii ce vin.

Nelipsită din revista de cultură a Palatului Copiilor

Maria a participat la majoritatea evenimentelor cultural-artistice în perioada în care a frecventat cercul de pictură, de la vârsta de 7 ani. Lucrările ei sunt prezente în Calendarului Copiilor 2017 şi în ediţiile revistei de cultură şi divertisment pentru copii „Palatul - univers de poveste” între anii 2019 - 2021.

”Este foarte perseverentă. Am văzut ce face ea la cercul de pictură şi cum finalizează fiecare lucrare. Creaţiile sale s-au deosebit întotdeauna de cele ale colegilor ei prin modalitatea în care le gândeşte. Lucrările ei sunt complexe, dar are şi o parte de spontaneitate. Are însă şi o zonă elaborată în conceperea lucrărilor. Este sensibilă la culoare şi este preocupată în ultima perioadă de desen, de construcţie”, îi face un scurt portret tinerei artiste profesoara Mihaela Brumar.

