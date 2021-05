Acuzaţii dure ale viceprimarului la adresa managerului Ateneului. „Instituţia are nevoie de directori asumaţi, nu de marionete”

Viceprimarul municipiului Focşani, Alexandra Tătaru, reclamă lipsa de transparenţă şi un blocaj informaţional din partea diriguitorilor Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia, dar şi din partea primarului Cristi Misăilă, care în aceste zile vor să provoace rumoare printre angajaţii din instituţie, supărarea pornind de la tăierea unor sume alocate Ateneului în bugetul pe 2021.

Alexandra Tătaru este şi membru în consiliul administrativ al Ateneului, organism unde se iau decizii cu privire la funcţionarea instituţiei de cultură şi unde, în ciuda solicitărilor repetate, spune că nu i s-au pus la dispoziţie informaţii legate de nevoile celor 16 angajaţi, din 29 cât prevede organigrama actuală.

„Directorul Ateneului Popular a încălcat grav HCL 180/2015 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al aşezământului cultural şi, mai mult de atât, semnează comunicate ori ia decizii abuzive care nu-i aparţin. Îl cunosc pe domnul Drilia de mult timp şi daţi-mi voie să am îndoieli că vreodată ar fi avut îndrăzneala şi nefericita inspiraţie să mă invite să consult agenda publică la un click distanţă. Dumnealui este o persoană care ştie să respecte oamenii din jur, cu atât mai mult pe foştii săi profesori. Actualul director interimar, din păcate, este supus unei presiuni incredibile venite din partea unor consilieri personali ai primarului puşi să controleze, încă din 2017, soarta Ateneului. Vă reamintesc cum a fost înlăturat fostul director Valentin Gheorghiţă invocându-se tot felul de motive puerile doar ca să-şi instaleze domnul primar proprii oameni, a vrut, de asemenea, să desfiinţeze Corul Pastorala doar că i s-a părut că se cheltuie prea mulţi bani pentru un segment de nişă, a desfiinţat şi Orchestra Unirea doar pentru că dirijorul acesteia a avut îndrăzneala să ceară un post permanent în organigramă şi multe altele. Primarul şi-a pus apoi în funcţia de director chiar consiliera personală, Marilena Şerbănuţ, care, nemulţumită fiind probabil de salariul pe care îl lua, ca interimar, a ales să conducă treburile din umbră”, spune viceprimarul Alexandra Tătaru.

Aceasta reclamă că acest consiliu administrativ nu a fost convocat decât o singură dată în ultimele şase luni, de când a fost aleasă membru cu drept de decizie şi unde nu s-a dicutat nimic despre bugetarea programului cultural anual al instituţiei şi nici despre proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, aşa cum prevede art.13, al. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare.

"Nu mi s-a răspuns la nicio adresă şi nicio interpelare"

„Sunt convinsă că actualul director cunoaşte foarte bine Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ateneului, aprobat prin HCL 140/2015 şi nu ar fi comis niciodată greşeala să uite că prin HCL 350/10.11.2020 am fost aleasă în consiliul administrativ (CA) al instituţiei subordonate Consilului Local, şi nu primarului aşa cum s-ar crede. Doar cu aprobarea consiliului administrativ se pot lua decizii în interiorul instituţiei care se transmit mai departe Primăriei şi Consiliului Local. Singura şedinţă de CA, însă, a fost convocată abia în luna aprilie, după aproape şase luni de la alegerea mea ca membru în acest organism de decizie şi unde s-au aprobat cele două burse Pastia. Acolo am expus parte dintre nemulţumirile pe care le am în ceea ce-i priveşte. Dar în zadar. Au făcut tot ce li s-a dictat de la "marii cunoscători şi conducători ai soartei culturale". La nenumăratele adrese pe care le-am făcut mi-a răspuns doar primarul cu aroganţa că nu mai am atribuţii şi informaţiile sunt pe site. Nimic mai fals. Nu doar că informaţie completă sau actualizată nu există la un click distanţă, însă dumnealor continuă cu abuzurile şi lipsa de transparenţă, pentru că aşa au fost obişnuiţi”, potrivit viceprimarului.

Conform legii şi hotărârilor de consiliu local, orice ales are dreptul să ceară şi să i se pună la dispoziţie toate informaţiile de care are nevoie pentru asumarea responsabilă a votului din Consiliul Local, mai ales atunci când vorbim despre instituţii subordonate acestuia.

Cu atât mai mult, ca membru al CA, Alexandra Tătaru spune că trebuia să aibă acces nu numai la procesele verbale, ci şi la execuţiile bugetare din anii trecuţi, ascunse nu se ştie unde.

„Domnul director interimar şi <<doamna lui consilieră>>, care ocupă abuziv un frumos birou la Ateneu, ar fi trebuit să ştie că agenda publică de stabileşte la început de an în CA şi fiecare eveniment implică nişte costuri care trebuie discutate şi ulterior propuse spre a fi incluse în proiectul de buget. Din respect şi profesionalism, dacă ar fi fost dumnealui directorul real şi nu formal, mi-ar fi pus la dispoziţie toate informaţiile necesare şi ar fi ştiut în cine poate avea sprijinul real pentru susţinerea tuturor proiectelor. Cât timp nimic din toate acestea nu s-au discutat şi aprobat în cadrul CA se presupune logic că viitoarele alocări bugetare pot fi considerate cheltuieli neprevăzute, putându-se apela la fondul de rezervă. Îmi pare rău însă că domnul primar şi-a propus să saboteze prin diverse tertipuri învăţate la şcoala PSD cum poţi arunca vina pe cei care în mod real nu sunt de acord cu mizeriile şi cheltuirea la discreţie şi fără justificare a banului public. Consideră probabil că şi-a luat primărie pe persoană fizică şi ar vrea ca toţi consilierii să stea drepţi în faţa lui, în timp ce îi jigneşte în public. În loc să se plângă dragii "strategi", că nu au bani de facturi, mai bine să pună un umăr în plus la treabă. Să creeze evenimente, să le promoveze, să încaseze venituri proprii, să atragă sponsori, aşa cum spune la legea după care funcţionează, dar să ne spună şi nouă, că le aprobăm cu drag. Frig la Ateneu este şi vară, şi iarnă, aşa că mai bine să se concentreze pe eficienţă, adevăr şi mai puţin pe minciună şi lacrimi politice. Ateneul Popular are nevoie de directori asumaţi, nu de marionete”, încheie viceprimarul Alexandra Tătaru.

Ce spune directorul Ateneului

Directorul Ateneului Popular, Ionuţ Drilia, nu neagă faptul că aleşii locali au aprobat banii pentru funcţionare, adică pentru plata salariilor, dar spune că tăierea banilor de la bunuri şi servicii a lăsat instituţia fără celelalte resurse de funcţionare.

”Soluţia propusă de consilierii majorităţii din Consiliul Local a fost să solicităm alocări din fondul de rezervă. Precizăm că fondul de rezervă se utilizează, conform Legii 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare strict pentru ”finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale, în situaţii de extremă dificultate”. Nu ne putem încadra în acest articol de lege, decât dacă acceptăm că tot ce ţine de cultură reprezintă fie o urgenţă, fie o calamitate, fie o extremă dificultate. Nu am contestat existenţa în bugetul aprobat a fondurilor pentru plata salariilor, ele fiind acoperite. Dar o instituţie nu poate funcţiona doar cu banii de salarii, ci şi asigurând condiţii minime de funcţionare, lipsa acestora din urmă ducând la imposibilitatea îndeplinirii muncii respective”, a precizat Marius Ionuţ Drilia, directorul Ateneului Popular.

