Reacţia medicilor când au aflat că şefa de la Terapie Intensivă din Maternitatea Bucur este acuzată că a venit infectată la muncă: „Nişte lepre“

Dr. Rodica Ologu, şefa ATI de la Maternitatea Bucur, a fost depistată pozitiv în cursul zilei de vineri, 4 septembrie. Patru zile mai târziu, conducerea Spitalului Sfântul Ioan a dat publicităţii următorul comunicat:

”În cursul zilei de vineri, 4 septembrie, d-na doctor Rodica Ologu, şef de secţie ATI maternitatea Bucur, s-a prezentat la serviciu fiind de gardă, deşi prezenta simptome sugestive pentru infecţia cu Covid-19.





Cu bună ştiinţă, doctoriţa Ologu a evitat completarea rubricii de temperatură din cadrul chestionarului de triaj, deşi prezenta febră.





Medicul a purtat echipament de protecţie pe toată durata gărzii şi a stat izolată în cabinet.





Ulterior, doctoriţa Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sfântul Ioan, unde a fost izolată corespunzător şi testată. Rezultatul a ieşit pozitiv şi a fost transferată la Institutul Victor Babeş“.

Comunicatul unităţii medicale a stârnit numeroase reacţii.

"Cum si-au dat ei seama ca a avut febra?", a scris medicul craiovean Livia Davidescu pe pagina sa de socializare.





Reacţiile colegilor din toată ţara au venit imediat.





"Le-a spus mama Omida şi au tradus-o pe baba Vanga!... ne merităm soarta! Ce să mai zic ?... continuăm să stăm ca proştii ( scuze) şi suntem calul de bătaie a tuturor? Începând de la ai noştri conducători, presă şi nu în ultimul rând pacienţii! ...si dacă vă mai aduceţi aminte la începutul epidemiei cum ne anunţau cu nonşalanţă ai noştri ca brazii că medicii asimptomatici sau cu simptome uşoare vor trebui să meargă să îngrijească pacienţi! Acum dacă nu îşi dau seama imediat că au covid....să-i ardem pe rug !", a scris Tatiana Grecu, medic primar ATI la Spitalul Judeţean De Urgenţă Târgu Jiu. "Iată că suntem iar carne de tun...Penibil şi jalnici", au mai scris cadrele medicale.

"Nemernicii... Nişte lepre, că altfel nu pot să îi cataloghez", a comentat şi dr Liana Cristian din Braşov.

"Nimeni nu merita nici un sacrificiu din partea noastră", a conchis Rodica Dârnu, medic primar la Secţia de Anestezie Terapie Intensiva Târgu Jiu.

"De 6 luni de când suntem COVID nimeni din personalul Maternităţii Bucur nu a fost niciodată testat. Am spus că deşi s-au numit şi alte maternităţi COVID, gravidele sunt refuzate cu motivaţii diverse şi ajung tot la noi. Am spus că nu suntem infecţionişti, suntem toţi ginecologi, şi nu avem niciun infecţionist care în 6 luni să fi pus piciorul in Maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus că personalul COVID trebuie rotit, pentru că expunerea repetată creşte riscul contaminării. Noi de 6 luni nu am efectuat niciun act medical decât in costum de protecţie PPE, care îngreunează cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare în specialităţile chirurgicale şi ATI. Iată că nu am fost auziţi şi inevitabilul s a produs", a scris la rândul pe pagina sa de facebook Manuela Predilă, medic primar obstretică ginecologie la Maternitatea Bucur.

Doctoriţa Rodica Ologu a declarat pentru ProTV că nu ştie s-a ajuns la concluzia că a venit la serviciu cu temperatură. "Eu nu ştiu de unde temperatură, că eu la intrare aveam 34. Nu mi-am notat-o pentru că mă simţeam încinsă, dar pe mine mă durea stomacul... Mă simţeam rău cu stomacul şi aveam călduri. Călduri pe căldură, plus o stare de deshidratare, am venit foarte deshidratată. Mi-au zis şi de la spital . A doua zi după gardă, Rodica Ologu a mers cu ambulanţa la Spitalul Sfântul Ioan, unde i s-au recoltat probe pentru Covid-19 şi s-a stabilit că e pozitivă. Doctoriţa crede că s-a infectat în afara maternităţii, după un accident auto.

