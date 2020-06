Şi-a salvat de la moarte propriul căţel şi acum face terapie cu câini. Tânăra care a făcut o afacere dintr-o pasiune

Fiorela Costea apelează la terapia Reiki pentru a ajuta în special câinii . "E o terapie energetică în echilibrarea câmpului energetic, fizic şi are beneficii şi asupra comportamentului. Animalele răspund intuitiv la vibraţiile Reiki sau Theta care le susţin echilibrarea emoţională, comportamentală şi ajută la tratarea bolilor şi rănilor fizice", spune Fiorela Costea.





Aceasta a mărturisit că dragostea pentru animale i-a fost insuflată de bunici şi părinţi, şi ei mari iubitori de necuvântătoare. Tânăra are grijă la ferma familiei de peste 20 de animale şi mereu caută soluţii pentru ca patrupezii săi să aibă o viaţă cât mai liniştită. "Este foarte important ca animalele să nu fie stresate, să nu treacă printr-o traumă emoţională. După ce mi-am vindecat propriul câine, am reuşit să aduc echilibru şi pentru animăluţele prietenilor. Orice stăpân îşi poate da seama imediat dacă animalul pentru care şi-a asumat o responsabilitate are vreo problemă. Trebuie doar să fie atent la comportamentul acestuia. Această terapie ajută foarte mult câinii care au trăi o perioadă pe stradă. Aceştia suferă, de cele mai multe ori, foarte multe traume, le este teamă, au blocaje şi probleme de încredere. Terapia îi ajută să fie jucăuşi, volubili, să-şi accepte cu toată încrederea noua viaţă", a mai declarat Fiorela Costea.





Tânăra şi-a deschis recent un cabinet de terapie pentru animale, iar afacerea s-a bucurat de succes încă din primele zile.