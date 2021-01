Stila Sarafu a fost trimis în judecată. Interlopul a aruncat cu tort şi ouă maşina unei patroane de hotel: „Bârfitoarelor, vă face tata ziua la toate“

Faptele s-au petrecut la 24 octombrie 2020, în faţa Clubului Crazy din Constanţa, de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân. Maria Done, patroana hotelului Astoria din Mamaia, ieşise împreună cu prietena sa în oraş ca să ia masa în oraş. La plecare, cele două femei s-au trezit lângă maşină cu Stila Sarafu, care probabil le-a urmărit, şi a aruncat cu un tort după ele, au povestit martorii întâmplării.

Speriată, Maria Done s-a dus la Poliţie şi a depus plângere, în speranţa că interlopul se va linişti şi le va lăsa în pace, însă totul a degenerat ulterior. Stila Sarafu a început să posteze pe Facebook şi pe Instagram mesaje denigratoare la adresa celor două tinere, pe care ulterior le-a şters. „Bârfitoarelor, vă face tata ziua la toate, că vă iubeşte mult tăticu pe voi“. Tot Sarafu a publicat imagini cu o femeie ce poartă pe figură o mască de fier, practică din Evul Mediu. „Mânca-ţi-aş talentul tău de suzetă cu corpul lung şi cu picioarele scurte. Ultima machidoancă eşti. Şi cu Alexandra. Ia salută-le pe domniţele astea cu furtun“, i s-a adresat el apoi unui prieten din maşină“. Acesta s-a conformat şi i-a cerut Alexandrei să-şi amintească cum l-a rugat să îi facă rost de nişte pastile pe care să le dea bărbaţilor care nu mai voiau să facă dragoste cu ea: „Se ruga Alexandra de mine că nu mai voia să facă nimeni dragoste cu ea să-i găsesc nişte pastile să le bage la băieţi în pahare să-i prostească să cedeze“, povesteşte tânărul George Culcida, fără nicio reţinere.

„Eu nu pot să ies acum din maşină că acest om m-a blocat practic în trafic“

De la ameninţări s-a trecut la fapte, astfel că, patru zile mai târziu, Stila Sarafu a atacat din nou autoturismul în care se afla de data aceasta doar Maria Done, numai că, în loc de tort, a aruncat cu ouă. Momentul a fost surprins în direct pe Facebook. Femeia a făcut live pe Facebook şi a arătat tuturor cum este terorizată: „Eu sunt acum, de jumătate de oră, urmărită în tot oraşul de Stila Sarafu. Am venit să iau ceva de mâncare pentru copilul meu. Uitaţi unde e Stila Sarafu. Stă la distanţă de mine. Mă urmăreşte în tot oraşul să-mi aducă la cunoştinţă ceva. Nu ştiu ce. Nu ştiu de ce mă urmăreşte. Mă hărţuieşte. Probabil vrea să mă şantajeze cu ceva. Nu ştiu cu ce. Eu nu pot să ies acum din maşină că acest om m-a blocat practic în trafic. Nu vreau să vorbesc cu acest personaj. Acest personaj nu ştiu ce vrea de la mine şi mi-a aruncat acum cu un ou pe parbriz. Deci uitaţi ce face Stila Sarafu. Să vină Poliţia. Eu postez live acum. Uitaţi ce a făcut maşinii mele. Nu merge aşa ceva“, a transmis Maria Done în direct.

Maria Done FOTO Facebook

Poliţia s-a autosesizat după apariţia publică a imaginilor. „În urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care apar două persoane având un conflict în trafic, în municipiul Constanţa, vă comunicăm următoarele: Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Constanţa şi cei ai Secţiei 3 s-au autosesizat, iar în urma verificărilor, bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.660 de lei, pentru aruncarea asupra unei persoane sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel (Legea 61/1991), oprire neregulamentară şi activităţi de natură a distrage atenţia (O.U.G. 195/2002).

De asemenea, femeia a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 435 de lei, pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii“, a comunicat IPJ Constanţa.

Ce urmăreşte Stila Sarafu

Apropiaţi ai lumii interlope din Constanţa spun că, de fapt, Stila Sarafu a procedat în acest fel de mai multe ori, urmărind doar să primească sume importante de bani de la cei pe care îi terorizează. „Nu am dovezi, dar el aşa face de mulţi ani în Constanţa: îi intimidează pe oamenii bogaţi şi, ca să nu le fie terfelită imaginea, îi dau bani“, spun oameni din anturajul interlopului. Se pare că şi de data aceasta a procedat la fel: a spus că prietena Mariei Done l-a bârfit pe el şi, pentru a-şi face dreptate singur, a urmărit maşina în care se afla prin tot oraşul şi a aruncat în ea cu tort şi, apoi, cu ouă.

De la victimă la atacator

De altfel, interlopul bucureştean a fost implicat în mai multe scandaluri în oraşul Constanţa. În 2008, în celebrul conflict de la Hotelul Flora din Mamaia. La acea dată, interlopul bucureştean a primit o bătaie soră cu moartea de la fraţii Miţu şi Traian Vasea.

Stila Sarafu s-a ales şi cu o condamnare, în cazul scandalurilor de la Delfinariu, în 2008, când se sărbătorea Ziua Marinei. La 16 august, în intersecţia de la Delfinariu, un membru al clanului fraţilor Vasea a fost bătut şi lovit cu o toporişcă în tibia piciorului drept. Maşina lui a fost blocată în trafic de două maşini, la volanul uneia fiind chiar Stila Sarafu. Victima a ajuns în Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, de unde a fost transferată, ulterior, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud, unde scandalul a continuat câteva ore mai târziu. Alţi trei membri ai clanului „Spaniolu“ l-au atacat pe cumnatul victimei, venit să-şi viziteze ruda imobilizată la pat.

În 2006, în seara zilei de 6 august 2006, Stila Sarafu a intrat într-un bar din zona Casei de Cultură unde l-ar fi bătut pe Usein Sali, zis „Uzi“. Magistraţii Curţii de Apel Constanţa i-a găsit pe cei trei nevinovaţi. Se pare că au ajuns adversari din cauza unor neînţelegeri financiare, susţin oamenii legii, cei doi fiind şi parteneri de afaceri. În 2010, maşina sa de lux, un Porsche Cayenne, a fost incendiată în toiul nopţii în parcarea unui bloc. Un an mai târziu, autoturismul unui membru al unui clan rival a fost incendiat, fiind bănuit de data aceasta Sarafu.