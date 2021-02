Satul în care pământul a luat-o la vale şi ameninţă 30 de case. Lipsa banilor tergiversează reparaţiile VIDEO

În mai 2019, pe strada Dunării din comuna Cumpăna (judeţul Constanţa) a apărut o fisură. Oamenii au pus totul pe seama apropierii de Canalul Dunăre-Marea Neagră, strada fiind situată chiar deasupra malului. Însă, în câteva săptămâni fisura s-a mărit, iar porţiuni din mal, inclusiv stradă, s-au prăbuşit spre canal.



Nouă familii dintre cele treizeci, care locuiesc pe această stradă, au fost mutate de către primărie în alte locuinţe. Marginea prăpastiei s-a apropiat ameninţător de gospodării, iar locuirea în zonă reprezintă un pericol.



De atunci, la faţa locului a fost un adevărat pelerinaj: experţi peste experţi, oameni politici locali şi de la centru, chiar şi fostul ministru Răzvan Cuc a trecut pe acolo. Toţi dădeau asigurări că problema se va rezolva şi că statul va aloca banii necesari reparaţiilor.

Administraţia Canalelor Navigabile (ACN), companie ce administrează Canalul şi malurile acestuia, a început unele lucrări chiar în vara anului 2019, apoi a mai făcut ceva în anul 2020.



Din punct de vedere tehnic, până acum s-au realizat lucrări la cota +10 metri şi +34 metri unde s-au amplasat sute de piloţi ce vor ţine malul. Urmează să se execute lucrări la cotele +46 m şi +68 m.



În ultima vreme, surparea terenului nu înaintează spre casele oamenilor, ci merge în paralel cu Canalul Dunăre-Marea Neagră. Astfel, pe o distanţă de 120 de metri lungime s-a mai prăbuşit malul în ultima perioadă.



Din ce cauză a luat-o pământul la vale? Deocamdată, oficial nu există nici un punct de vedere. Pentru o concluzie clară trebuie efectuate anumite măsurători de specialitate în teritoriul UAT Cumpăna, iar Administraţia Canalelor Navigabile nu poate să acopere aceste cheltuieli.

VIDEO: Geroge Tufă

Lucrări întârziate din lipsa banilor

Pentru a reabilita malul, ACN are nevoie de 130 de milioane de lei. În cei doi ani de la apariţia problemei, Administraţia a primit din partea Guvernului doar 25 de milioane de lei. „Cu banii primiţi la timp, altfel ar fi stat lucrurile acolo”, spune directorul Daniel Georgescu care speră că la finalul acestui an oamenii să se poată muta din nou în casele situate pe marginea canalului.



„Toate guvernele, din anul 2019 încoace, au promis că ne vor da bani. Am primit doar 25 de milioane de lei în doi ani. Am mai pus 7 milioane din resursele proprii ale ACN şi am executat lucrările de până acum. Valoarea întreagă a proiectului este de 130 de milioane de lei”, explică Daniel Georgescu. Acesta spune că a primit asigurări că vor beneficia de încă 50 de milioane de lei în anul 2021, dar deocamdată aşteaptă ca România să aibă un buget trecut prin Parlament pentru a primi aceste fonduri.



„Dacă surpările continuă în ritmul din ultima vreme, ne putem gândi că, în final, costurile s-ar ridica la mult mai mult. Concret, vorbim de aproximativ 30 de gospodării afectate, iar în momentele de criză s-a găsit ca soluţie relocarea temporară a opt familii. Lucrările au început, însă la câteva zile după Anul Nou am avut acea perioadă cu ploi şi malul a luat-o la vale mai tare”, spune George Tufă, consilier local în comuna Cumpăna. Acesta susţine că pentru a realiza lucrările de reabilitare ar fi nevoie doar de 55 de milioane de lei.

Daniel Georgescu, directorul ACN, la Cumpăna în mai 2019 foto: Călin Gavrilaş

Cine execută lucrările

ABC Val este firma care a câştigat în anul 2016 licitaţia de 12.990.000 milioane de lei pentru „finalizare lucrări de protecţii şi consolidări maluri, sector Cumpăna – Agigea, între kilometrul 53+000 şi 61+000, malul stâng, Canalul Dunărea Marea Neagră”.



Firma este patronată de Vasile Costea, un apropiat al lui Radu Mazăre, trimis în judecată de DNA în 2018 pentru că l-ar fi mituit pe fostul preşedinte al Curţii de Apel Constanţa, judecătorul Nicolae Stanciu.



În rechizitoriul de trimitere în judecată. Anchetatorii au notat că judecătorul a pretins de la Vasile Costea mită constând în obiecte de mobilier. În schimbul acestor bunuri, preşedintele Curţii de Apel a promis că îşi va exercita influenţa asupra magistraţilor ce urmau să instrumenteze dosarele care priveau societatea omului de afaceri, în aşa fel încât acesta să obţină soluţii favorabile.



Vasile Costea este proprietarul societăţii comerciale ABC Val, una dintre firmele de casă ale primăriei Constanţa în perioada Radu Mazăre. Reabilitarea Falezei Constanţa, a promenadei Mamaia şi a centrului istoric sunt doar trei contracte de referinţă pe care firma lui Costea le-a câştigat la licitaţiile făcute de primăria Constanţa.

Vă recomandăm să citiţi şi:



ÎPS Teodosie sfidează pandemia. Procesiune cu trăsura, zeci de oameni la moaşte VIDEO