Preotul care a iniţiat o petiţie împotriva venirii Papei în România: „Nu se cuvine ca ortodocşii şi ereticii papistaşi să se adune în lăcaşuri de cult împreună“

Preotul Matei Vulcănescu, un cleric ultraortodox cunoscut pentru părerile sale radicale (care îşi sfătuia, printre altele, credincioşii să nu facă păcatul avortului, ci mai bine să-i omoare pe copii după ce se nasc), a venit cu o nouă iniţiativă. El a lansat o petiţie în mediul online prin care Papa Francisc este anunţat că nu are ce căuta în România. Suveranul Pontif urmează să viziteze România în acest an, în jurul datei de 1 iunie.

Această petiţie a fost semnată până în prezent de aproape 5000 de români.

Papa Nu are ce cauta în Romania!

De ce spunem NU venirii papei în România?

Mărturisirea este mântuitoare, ca fii ai Bisericii, clerici şi laici putem să mărturisim Adevărul, care este Hristos! Orice diplomaţie cade în faţa Adevărului!

11 mai 2018. Viorica Dăncilă şi soţul ei, alături de Papa Francisc la Vatican FOTO EPA - EFE

De ce spunem NU venirii Papei in Romania? Din urmatoarele motive:

1. Se creeaza confuzie si multi dintre Ortodocsi vor crede ca Biserica Ortodoxa si papistasii ar fi o Biserica, in timp ce Biserica Adevarata este Una, si anume cea Ortodoxa.

Cei care au afirmat Teoria Ramurilor sunt anatematizati de Sinodul Ortodox al Bisericii Ruse din exil (ROCOR), anatema preluata de Biserica Rusiei si de Biserica Ortodoxa in plenitudinea ei.

2. Papa este eretic prin acceptarea ereziei Filioque. Aceasta erezie este condamnata de sfinti si Sinoade Ecumenice si Locale. De pilda: Sinodul II Ecumenic (unde se specifica clar ca Duhul Sfant purcede numai de la Tatal, Simbolul Credintei “Cred si intru Duhul Sfant, Care de la Tatal purcede” ), Sinodul din vremea Sfantului Patriarh Fotie, numit si Sinodul al VIII-lea Ecumenic, Sinodul Antiunionist din vremea Sfantului Marcu Eugenicul, Sinoadele Isihaste din vremea Sfantului Grigorie Palama, impreuna numite si Sinodul al IX-lea Ecumenic, dupa cum confirma parintele Ioan Romanides, parintele Gheorghe Metalinos, parintele Teodor Zisis, profesorul de dogmatica Dimitrie Telenghidis, mitropolitii Heroteos Vlahos, Serafim de Pireu, Atanasie de Limasol, Meletie de Katanga, Augustin Kandiotis si alti mari teologi ortodocsi contemporani.

3. Nu se cuvine ca Ortodocsii si ereticii papistasi sa se adune in lacasuri de cult impreuna, conform tuturor canoanelor Bisericii Ortodoxe.

4. Papa ar veni in Romania ca sef al ereziei romano-catolice, si ar fi primit de catre Patriarhia Romana ca episcop canonic al Romei cu Succesiune Apostolica, ceea ce este blasfemie, pentru ca papistasii, de vreme ce au intrat in erezie, au pierdut si Succesiunea Apostolica, si Episcopia Romei. (conform Canonului I al Sfantului Vasile cel Mare)

5. Suntem de acord ca Papa sa vina ca simplu vizitator sau ca sef de stat, dar sa nu fie primit la Sfintele Slujbe in Bisericile Ortodoxe si nici vreun Ierarh al Bisericii Ortodoxe sa participe la Mesa papistasa.

6. Parintele Dumitru Staniloae afirma in Dogmatica sa faptul ca papistasii se inchina la un alt “dumnezeu” decat crestinii ortodocsi, si anume un “dumnezeu” in sens budist, “dumnezeul” nirvanic impersonal (Teologia Dogmatica Ortodoxa, voumul I, pag 329: “Iubirea deplina dintre Tatal si Fiul, ca identica cu Duhul Sfant, de care face atata caz teologia romano-catolica, nu e decat scufundarea celor doua Persoane in Fiinta Impersonala, in sensul plotinian sau nirvanic”).

Prin erezia Filioque, papistasii transforma pe Duhul Sfant din Persoana dumnezeiasca necreeata in creatura, devenind pnevmatomahi, adica luptatori impotriva Duhului Sfant, (cf. Pr. Prof. Ioan Romanides, Dogmatica Patristica Ortodoxa, pag.35).

Ii numim papistasi si nu romano-catolici pentru ca numai Biserica Ortodoxa, cea UNA, are insusirea de Catolica (Universala sau Soborniceasca sau Ecumenica). Cuvantul papistas exprima cel mai bine papocentrismul, si dogma lor despre infaibilitatea papala (papa nu poate gresi) si titlul de Vicar al lui Hristos (papa fiind pentru ei inlocuitorul lui Hristos pe pamant- Vicarus Christi in Terra) si “Piatra Credintei”.

Sfantul Iustin Popovici spune ca in istoria neamului omenesc exista trei caderi insemnate: Adam, Iuda si Papa. Papa a dorit sa Il inlocuiasca pe Dumnezeu cu omul. Omul “papa” vrea sa fie “dumnezeu” dar fara ajutorul lui Dumnezeu (cf. Sfantul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxa si Ecumenismul, pag. 112-113).

Papa vrea sa Il indeparteze pe Dumnezeu din lumea creeata printr-o noua dogma eretica si anume “Harul Creeat”, considerand ca Dumnezeu e undeva departe si creeaza un Har (gratie) pe care il depoziteaza Papa si il distribuie cum si cui vrea el.

Dispare, astfel, relatia personala a omului cu Dumnezeu si singura comuniune posibila este numai cu Papa.

Sinoadele Isihaste din vremea Sfantului Grigorie Palama au condamnat aceasta erezie aratand ca Harul Divin este necreeat, este insasi lucrarea lui Dumnezeu in lume.

Dumnezeu vine personal la noi prin Harul Sfintelor Taine ale Bisericii Ortodoxe si prin rugaciune.

Prin ”dogma infaibilitatii papale” ( aceea ca papa nu poate gresi), Mantuitorul Hristos este exilat, adica este dat afara din ”biserica” papistasa. (cf. Sfantul Iustin Popovici, Omul si Dumnezeul-Om, pag.114-116)

7. Papistasii NU au Sfinte Taine valide.

Acest lucru il confirma Sfantul Nicodim Aghioritul. In Pidalion (Carma Bisericii) spune ca papistasiii nu au Sfintele Taine valabile, ci SUNT SECI, lipsite de Duhul Sfant. Impartasania papistasa (romano-catolica) are ca efect DEMONIZAREA, pentru ca cel ce se impartaseste cu taine mincinoase se impartaseste cu cel care le-a insuflat, adica cu diavolul, tatal minciunii.

Acest lucru il subliniaza si mitropolitul de Navpakt, Heroteos Vlahos: “Vaticanul nu este Biserica, ci un sistem politico-economic ce se afla in afara Bisericii. Si nici Papa, nici ceilalti clerici ai Vaticanului, nu au Succesiune Apostolica, deoarece la papistasi nu exista preotie, nu au nici Taine si ceea ce savarsesc nu poate sa sfinteasca pe nimeni”. (Mitropolit Heroteos Vlahos, Revista “Catre Preot” 21 mai 2001 pag 13-Asezarea Monahala “Sfantul Grigorie Palama”, Kufalia)

De aceea Casatoriile Mixte nu sunt Casatorii inaintea lui Dumnezeu, nici nu primesc binecuvantarea Lui, ci sunt blestem si uraciune inaintea Lui. Cel de alta credinta care vrea sa se casatoreasca ortodox trebuie sa primeasca Taina Sfantului Botez, primind cu toata inima invatatura Dreptei Credinte si anatematizand erezia in care fusese inainte, lepadandu-se de ea.(cf. Prof. Dimitrie Telenghidis, cf. Parintele Paisie Aghioritul)

8. Nici un Sinod Panortodox nu este infailibil (fara de greseala), el devine infailibil doar atunci cand este compus din oameni curatiti de patimi, iluminati si indumnezeiti, si cand acest Sinod Panortodox respecta cu strictete toate hotararile Sinoadelor Ecumenice si Locale si Scrierile Sfintilor Parinti de pana la el. ( cf Mitropolitul Heroteos Vlahos)

Ii respectam pe credinciosii papistasi si pe Papa si le dorim intoarcere grabnica la Biserica cea Una, adica cea Ortodoxa, prin Botez, Mirungere si Sfanta Impartasanie, iar celor numiti clerici dintre ei si prin Hirotonie Ortodoxa. Asa sa le ajute Dumnezeu.

Cu binecuvantarea Parintelui Arsenie Papacioc

“In acest moment istoric Ortodoxia se apara cu Sabia Duhului Sfant, ca sa pastram Unitatea Bisericii in Adevar” (Parintele Arsenie Papacioc, iunie 2010, Techirghiol).“

