Povestea veteranului din Centrul de Îngrijiri din Negru Vodă care s-a vindecat de COVID-19 la vârsta de 96 de ani

Cezar T. s-a născut în data de 17 martie 1925 în comuna Bogdăneşti, din Vaslui. A supravieţuit celui de-al Doilea Război Mondial, unde a servit ţara din tranşee, a trecut peste epidemia de holeră şi peste foametea din 1946-1947 iar, acum, la 96 de ani, a mai dus o luptă grea: cea cu virusul COVID-19.

Cezar nu foloseşte multe cuvinte atunci când vine vorba despre viaţa sa. Oricum, îi este fizic extrem de greu să vorbească, pentru că virusul COVID-19 a lăsat foarte multe sechele în organismul şi aşa chinuit de multe alte afecţiuni cronice.

Avea doar 16 ani când a izbucnit cea de-a doua conflagraţie mondială. „Am avut prieteni pe front care au fost împuşcaţi sub ochii mei. Au fost răniţi sau au murit. Noi luptam cu nemţii împotriva ruşilor. Aveam două tunuri şi puşti-mitralieră. Am luat şi ostaşi ruşi ostatici. Am fost şi la un pas să fim noi prizonierii lor. Când ne-au înconjurat ruşii, colonelul nostru ne-a spus că fiecare să se descurce singur, cum poate, ca să scape“, povesteşte Cezar.

A luptat în toate bătăliile celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv în bătălia de la Odessa, pe frontul de est, din august 1941. A trecut şi Nistrul în condiţii foarte grele, alături de o armată slab dotată tehnic dar foarte disciplinată. „În noaptea dintre ani (n.r. 1941-1942) eu treceam Nistrul cu vaporul. Eram cu toţii extrem de obosiţi, nu mâncasem nimic, eram demoralizaţi, dar mergeam la luptă. Am trecut prin multe întâmplări, dar războiul s-a terminat şi au venit altele la fel de grele“, spune bătrânul.

Amintiri din tinereţe Arhivă personală

Războiul a lăsat câmpurile nelucrate, bărbaţii fiind duşi în tranşee, răniţi, luaţi prizonieri de război sau morţi, apoi, între 1945 şi 1946 a fost secetă, oamenii care voiau să lucreze pământul nu aveau utilaje, nici animale de care să se ajute, iar Guvernul a fost orb la toate aceste probleme. Aşa se face că, imediat după război, populaţia s-a confruntat cu foametea din anii 1946-1947. „Au fost vremuri foarte, foarte grele. Oamenii nu mai aveau ce să mănânce. Fierbeam buruieni ca să supravieţuim. Puţini erau cei care mai avea mălai. Foarte puţini. Cei mai mulţi dintre noi ne hrăneam cu buruieni“, povesteşte Cezar. Era deja căsătorit şi încerca din greu să îşi ajute familia.

A fost nevoit să îşi părăsească satul natal în căutarea unui loc de muncă, a unui venit care să îi asigure cât de cât supravieţuirea, soţia sa părăsindu-l. Aşa a ajuns Poarta Albă unde a lucrat la Cooperativa Agricolă de Producţie (CAP). Era căruţaş.

A ajuns, ulterior, la Techirghiol, apoi la Cernavodă. Acolo se ocupa cu transportul hranei destinate pacienţilor internaţi la Spitalul Orăşenesc. Avea 60 de ani când a întâlnit-o pe Florica, cea care îi devenea a doua soţie. Munceau împreună la aceeaşi unitate sanitară. Anul acesta, se fac 24 de ani de când soţia lui a murit. Când soţia lui a murit, Cezar a descoperit şi problemele de sănătate. A fost internat la Căminul-Spital Techirghiol, apoi transferat, în 2008, la CIA „Sf. Andrei“, Negru Vodă.

„Am avut două fete. S-au dus şi ele. Erau foarte bolnave. Una avea 60 de ani, alta 40 când au murit“, spune, cu tristeţe, Cezar. Are nu mai puţin de nouă nepoţi însă niciunul nu l-a vizitat vreodată.

Pasiunea lui Cezar este să cânte la muzicuţă dar, acum, îi este foarte greu să facă acest lucru. A fost infectat cu virusul COVID-19 care i-a afectat destul de rău plămânii. A fost internat în stare gravă în spital însă a luptat pentru viaţa lui. „Timpul trece repede....foarte repede.... să fiţi sănătoşi că sănătatea e scumpă“, oftează Cezar.

