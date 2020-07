FOTO Căsuţa de poveste, creată de meşteri bucovineni, cea mai nouă atracţie din Vama Veche

Căsuţa de poveste este construită în întregime din lemn, are vitralii pictate manual şi poate fi transportată pe roti. În interior, dispune de tot confortul necesar unui turist care doreşte să se bucure cât mai mult de natură: are două paturi, toaletă ecologică, duş solar şi un gril pe gaz.

Bijuteria arhitecturală aparţine soţilor Anda şi Tudor Maxim, născuţi pe meleagurile din Bucovina, dar care şi-au făcut o carieră în Capitală. Din peregrinările lor prin lume au rămas cu multe amintiri, dar şi cu idei pe care le-au pus în practcă. Aşa a apărut şi căsuţa de poveste. „În urmă cu mai mulţi ani am fost în America şi acolo am aflat de fenomenul răspândit printre americani, acela de a-şi reduce spaţiul de locuit. Mulţi au descoperit că e mai practic să ai o rulotă cu care poţi să colinzi spaţii întinse decât să plăteşti 30 de ani rate pentru o casă mult prea mare pentru tine şi familia ta. Am zis să încercăm şi noi şi aşa am creat această căsuţă“, spune Tudor Maxim.

Costurile s-au ridicat la aproximativ 13.000 de euro, în condiţiile în care firmele din Franţa, care construiesc astfel de miniaturi, onorează o comandă după multe luni şi la costuri mult mai mari, de 25.000 de euro.

Au gândit-o initial ca o cafenea pe roti şi, în ultimii ani, au mers cu această căsuţă din lemn pe oriunde în ţară unde se organizau evenimente care se pretau la o astfel de tematică, inclusiv la Festivalul „Femei pe Mătăsari“, sau au vândut din ea prăjituri. Cum anul acesta, din cauza pandemiei, nu se mai organizează evenimente, soţii Maxim s-au reinventat, şi au plecat cu ea în Vama Veche. Căsuţa poate fi închiriată de turişti cu 40 de euro pe noapte.

Tudor Maxim este legat de Vama Veche: aici venea în perioada studenţiei şi adormea târziu, în zori, pe ritmuri de chitară, aici a trait povestea de dragoste cu Anda, cea care urma să-i devină soţie. Acum, au împreună două fete, pe care le-au adus în Vama Veche ca povestea să meargă mai departe.

„Am ales Vama Veche pentru că aici nu sunt manele. Eu de 12 ani aici campez şi aici mi-am petrecut vacanţele tinereţii. Este adevărat, Vama s-a schimbat, dar este bine cât timp nu sunt hoteluri înalte, care să nu îţi permit să mai vezi marea“, spune el.

„Nu sunt radical. Iniţial, au fost studenţi modeşti care au venit aici, între timp au o anumită poziţie şi au investit în Vamă. Dacă eu prefer să stau la rulotă sau la cort nu trebuie să-l judec pe cel care vrea să stea în condiţii de patru stele“, mărturiseşte Tudor Maxim.