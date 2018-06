De la dezertor la erou: soarta militarului care a încercat să salveze un copil de la moarte

Duminică, 10 iunie, un copil în vârstă de 14 ani, aflat în plasament la un asistent maternal, şi un militar de 47 de ani s-au înecat pe plaja de la Corbu.

Dacă trupul copilului Adrian Bentea a fost căutat de scafandri în fiecare zi, militarul Petru Cosma, a fost dat dispărut şi, miercuri, când unitatea se pregătea să îl dea dezertor, conform unor surse apropiate anchetei, apele Mării Negre i-au scos cadavrul la mal. În aceeaşi zi a fost descoperit şi trupul copilului, pe aceeaşi plajă. Conform legii, un militar este considerat dezertor dacă absentează nejustificat de la unitate trei zile.

Soţia militarului, Adina Cosma, spune că a fost sunată de la unitate şi a fost anunţată că soţul său este dat dispărut. „Cum văzusem ştirea la televizor cu copilul înecat, am ştiut imediat că soţul meu a intrat în apă să îl salveze. Imediat am luat avionul şi am venit la Constanţa“, mărturiseşte femeia.

Dar de ce unitatea militară l-a dat dispărut şi urma să îl declare dezertor deşi hainele militarului rămăseseră pe plajă? „În momentul în care s-a întâmplat tragedia cu copilul, era lume puţină pe plajă. Soţul meu rămăsese cu un coleg, iar restul erau la garnizoană. În momentul în care copilul se îneca, colegul soţului meu se afla deja în apă, de aceea nu a putut să confirme că şi soţul meu a intrat în mare ca să îl salveze pe copil“, explică femeia îndurerată.

Luni, a doua zi de la dispariţia celor doi, reprezentanţii Forţelor Aeriene Române au trimis un comunicat de presă în care au anunţat faptul că un militar din cadrul Batalionului 55 Apărare Antiaeriană „Someş” din Dej, aflat la un exerciţiu de instruire la Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia, a fost declarat luni, 11 iunie, în jurul orei 19.00, absent nejustificat de la unitate.

După ce miercuri dimineaţa cadavrul său a fost descoperit pe plaja Corbu de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Ministerul Apărării Naţionale a trimis un nou comunicat în care anunţă faptul că Petru Cosma, care şi-a pierdut viaţa în zona plajei Corbu, judeţul Constanţa, a fost avansat post-mortem de la gradul de caporal la gradul de sublocotenent, printr-un ordin semnat de ministrul apărării naţionale, pentru „spiritul civic şi de sacrificiu ieşite din comun, curajul şi respectul pentru semeni“.

Militarul Petru Cosma era angajat al M.Ap.N. din anul 1997 şi a participat la două misiuni în teatrele de operaţii: în anul 2003 a fost în Afganistan, iar în anul 2006 în Irak. Era căsătorit şi avea doi copii.

Ministrul Mihai Fifor a anunţat moartea militarului pe pagina personală de Facebook: „O veste tristă de la Constanţa: după câteva zile de la dispariţie, marea a adus la mal trupul caporalului clasa a III-a Petru Cosma. Din păcate, cele mai negre temeri s-au confirmat. (...) Am semnat astăzi Ordinul prin care l-am avansat post - mortem la gradul de sublocotenent, ca urmare a spiritului civic şi de sacrificiu ieşite din comun, a curajului şi respectului pentru semeni, manifestate în încercarea de salvare a unui copil, din păcate, cu preţul vieţii sale. Sublocotenentul Petru Cosma este un erou al Armatei României şi îl vom preţui astfel mereu. Condoleanţe familiei si Dumnezeu să-l odihnească!“

De la începutul verii, şase oameni au murit înecaţi în apele Mării Negre.