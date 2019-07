Cum îşi bate joc Guvernul de angajaţii unei companii din subordine. „Ultimul salariu l-am luat în ianuarie, dar oamenii merg încă la serviciu“

Doar că, de atunci şi până în acest moment, singurul lucru care s-a întâmplat concret a fost tăierea finanţării companiei Radionav începând cu 1 februarie 2019. În rest, niciun ministru al Transporturilor nu şi-a asumat desfiinţarea companiei.



Din 1 februarie 2019, peste 40 de angajaţi nu şi-au mai primit salariile. Situaţia se agravează pe zi ce trece, mai ales că nimeni din minister sau guvern nu stă de vorbă cu oamenii şi nu le oferă nicio explicaţie. Radionav a rămas fără servicii de telefonie mobilă din cauza neplăţii abonamentului, iar utilităţile (apă şi curent electric) sunt puse sub semnul întrebării deoarece furnizorii nu mai vor să-i păsuiască.



„Nu putem intra în grevă deoarece trebuie să transmitem situaţiile meteo, avizele către navigatori, iar aceste avize conţin inclusiv informaţii despre exerciţii militare care se execută pe mare, date despre obiecte plutitoare periculoase navigaţiei, avertizări de furtună, mutarea de pe o poziţie pe alta a platformelor. Staţia de coastă este autorizată să transmită aceste date. Dacă noi am înceta să facem asta, atunci siguranţa navigaţiei şi a Portului Constanţa va scădea”, mai spune Marian Vlăcicu, liderul de sindicat din Radionav.



Cuc a mutat decizia la Dăncilă



Reporterii „Adevărul” au încercat să discute cu ministrul Răzvan Cuc de mai multe ori, dar fără succes. Nici Ministerul Transporturilor nu oferă niciun răspuns la solicitările făcute pe această temă, deşi Legea 544/2001, privind transparenţa decizională, îi obligă să facă acest lucru.



Singura explicaţie a ministrului a apărut în luna iunie ca răspuns la o interpelare făcută în Camera Deputaţilor de un parlamentar de Constanţa, Bogdan Huţucă. Din acest răspuns aflăm că Ministerul Transporturilor a mutat decizia desfiinţării Radionav în sarcina premierului.



„Ministerul Transporturilor a transmis spre aprobare primului ministru memorandumul cu tema <<Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Radionav SA Constanţa>>”, notează Răzvan Cuc.



În respectivul memorandum s-a cerut mandatarea ministerului pentru a cere membrilor consiliului de administraţie Radionav să convoace Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor (AGA) în scopul aprobării dizolvării societăţii. Aceeaşi AGA ar trebui să decidă şi cu privire la destinaţia bunurilor. De asemenea, Viorica Dăncilă ar trebui să decidă şi mandatarea reprezentantului Transporturilor în AGA de a aproba dizolvarea Radionav.



Prevederile memorandumului amintit de ministrul Cuc nu apar în proiectul de lege privind desfiinţarea Radionav, proiect afişat pe site-ul ministerului încă din august 2018, pe vremea ministrului Lucian Şova. În proiect, decizia desfiinţării companiei ar aparţine Parlamentului României, nu AGA sau premierului, aşa cum îşi doreşte acum actualul ministru.



Mai mult, în răspunsul la interpelare, Răzvan Cuc nu face nicio referire la mutarea Radionav în subordinea Autorităţii Navale Române (aşa cum scrie în proiectul de lege), cu bunuri şi angajaţi.



Oameni neplătiţi din ianuarie



Ultimul salariu l-am luat în ianuarie 2019, dar oamenii încă merg la serviciu. Ştiţi de ce? Pentru că ne facem datoria. Serviciul nostru este de aşa natură încât nu-l poţi lăsa de izbelişte. Noi transmitem zilnic avizele de navigaţie către nave. Nu este nimeni autorizat în afara noastră să transmită avizele acestea. Oamenii se împrumută lunar la rude ca să poată trăi”, mai spune liderul de sindicat.



Văzând că nimeni din Guvernul României nu le dă nicio explicaţie în ceea ce priveşte soarta companiei, oamenii au făcut două adrese către Bruxelles, sperând ca cineva de la UE să se intereseze de problemele lor. Pe ultima am intitulat-o «SOS-Mayday, Radionav in black out»”.



Desfiinţarea Radionav şi trecerea ei în subordinea ANR a fost decisă de guvern în anul 2018 deoarece, în urma unui control efectuat de Corpul de Control al premierului în anul 2016, s-a concluzionat că o parte dintre atribuţiile Radionav sunt realizate de către Autoritatea Navală Română, care gestionează interfaţa electronică unică de raportare. De asemenea, desfiinţarea companiei ar aduce o economie la buget de 3 milioane de lei pe an.

