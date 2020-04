Asociaţiile de elevi condamnă măsurile impuse de Ministerul Educaţiei. „Pornesc de la premisa falsă că toţi şcolarii sunt conectaţi la internet”

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) , Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov (AEBI), Asociaţia Elevilor din Maramureş (AEM) şi Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) condamnă măsurile impuse prin noul ordin de ministru şi atrage atenţia privind imposibilitatea elevilor din mediile dezavantajate de a participa la învăţarea la distanţă. Responsabilitatea pasată inspectoratelor şcolare şi părinţilor!



„Ordinul de ministru prevede obligaţia elevilor de a participa la toate activităţile din mediul online, pornind de la falsa premisă că accesul la un dispozitiv conectat la internet există peste tot în ţară”, spun elevii.



Asociaţiile de elevi arată care sunt principale prevederi ale noului act normativ:

● Art. 3, alin. (3) prevede faptul că MEC dezvoltă instrumentele necesare actorilor din învăţământ în vederea susţinerii accesului la educaţie;

● Art. 11, alin. (1) prevede faptul că părintele, tutorele legal sau susţinătorul legal are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul la activităţile de învăţare on-line.

● Art. 15, alin. (1) prevede responsabilitatea inspectoratelor şcolare, ca împreună cu autorităţile locale şi alţi parteneri educaţionali, să identifice soluţii de dotare cu echipamente informatice conectate la internet;

„Articolele amintite mai sus menţionează trei surse diferite care ar trebui să asigure accesul la educaţie în această perioadă, totuşi nu este reglementat clar a cui este responsabilitatea unei posibile achiziţii pentru elevii din mediile dezavatajate sau modalităţile prin care acestea urmează să fie implementate”, adaugă elevii.



Conform AEC, aproape o treime din copiii României trăiesc în condiţii cu lipsuri materiale grave, conform statisticii Eurostat, iar de la începutul crizei COVID-19, nu a existat nicio măsură prin care elevilor din mediile dezavantajate să le fie asigurat dreptul constituţional la învăţătură.



„Amintim faptul că nu a fost menţionat niciun plan privind finalizarea acestui an şcolar care să-i includă şi pe elevii care pe perioada suspendării cursurilor nu au avut acces la educaţia la distanţă şi nici metodele de recuperare a materiei din cel de-al doilea semestru”, spun elevii.



Asociaţiile de elevi din Constanţa, Bucureşti şi Ilfov, Maramureş şi Vâlcea solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării să asigure în primul rând accesul la internet tuturor elevilor şi să prezinte nişte măsuri concrete privind finalizarea acestui anului şcolar, astfel încât elevii să nu aibă de suferit!

Ce spun preşedinţii asociaţiilor de elevi



“După mai bine de o lună de aşteptare Ministerul Educaţiei a venit cu un act normativ ce ar fi trebuit să rezolve probleme apărute în perioada aceasta şi să pună bazele modului de învăţare la distanţă. Din păcate nu avem nici acum ceva concret, iar elevii fără posibilităţi materiale sunt în continuare ignoraţi. Avem exemple de bună practică în alte state din Europa, unde autorităţile au achiziţionat dispozitive conectate la internet, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Trebuie făcut ceva acum, pentru că sunt necesare măsuri serioase în cazul în care ne vom întoarce la şcoală în luna iunie.”- Andreea-Sabina Spătariu, Preşedinte AEC



“În condiţiile actuale, consider că imaginea publică a Ministrului Educaţiei şi Cercetării predomină în ciuda situaţiei elevilor fără acces la educaţie. Elevii nu ştiu parcursul acestui an şcolar, iar Ministerul nu poate persista în a oferi doar un sentiment:nesiguranţă. Aşteptăm ca Ministerul Educaţiei să accepte realitatea, implicit să se asigure că absolut toţi elevii din România au acces la învăţătură, deoarece, până acum, această situaţie nu a fost manageriată corespunzător.”- Nicolae-Alexandru Rădulescu, preşedinte AEBI



“Încă de la suspendarea orelor de curs se presupunea că situaţia cu privire la COVID-19 se va înrăutăţii şi va afecta mediul dezvoltării orelor de curs din unităţile de învăţământ preuniversitar. În Maramureş există nenumărate cazuri de elevi care fac parte din medii dezavantajate şi care nu au posibilitatea de a achiziţiona bunuri pentru desfăşurarea orelor online. Faptul că MEC a făcut prezenţa la orele desfăşurate în mediul online obligatorii nu face decât să îi neglijeze şi mai mult pe elevii aflaţi în cauza menţionată mai sus.”- Paula-Livia Buda, Preşedinte AEM



“Cu fiecare declaraţie pe care o oferă, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, instigă la şi mai multă nesiguranţă în ceea ce priveşte educaţia elevilor pe timp de pandemie. Deşi învăţământul online este acum obligatoriu, la nivel naţional se regăsesc 350.000 de elevi care nu au acces la internet şi nici la aparatura necesară pentru a participa la astfel de cursuri. Ministerul Educaţiei a achiziţionat doar 500 de tablete, însă nu se ştie nici până acum criteriul pe baza căruia au fost distribuite copiilor. Învăţământul online aparţine de domeniul inevitabilului şi în judeţul Vâlcea, întrucât 7554 de elevi din mediul rural se află într-o astfel de situaţie



Nu ştim când Doamna Ministru va accepta faptul cert că nu toţi elevii români pot beneficia de aceste cursuri online. Situaţia, însă, nu poate suferi amânare şi aşteptăm cu interes să fie reglementată cât de curând posibil. Anul şcolar este pus sub semnul întrebării tocmai din cauza lipsei de interes cu care aceste lucruri au fost tratate de-a lungul timpului”- Rahela-Maria Macovei, Preşedinte AVE

