30 de ani de învăţământ juridic la Constanţa. Decan: „Doar aici putem discuta despre Dreptul maritim“

Cei care au pornit doar de la vis şi au făcut posibil ca la Constanţa să existe o Facultate de Drept au fost prof. univ. dr. Marin Mincu, prof. univ. dr. Mihai Irimia (1942-2011), prof. univ. dr. Dorin Clocotici (1936-2003), lect. univ. dr. Aurel Oprea (1951-2003), prof. univ. dr. Aurel Dincu (1937-1998).

Aceşti dascăli dedicaţi au format generaţii de studenţi care, ulterior, au împărţit dreptatea sau au promovat legi. De-a lungul anilor, la catedră s-au mai aflat prof. univ. dr. Marin Voicu, conf. univ. dr. Constantin Jurcă, prof. univ. dr. Vasile Drăghici, lect. univ. dr. Sonia Nicoleta Geagiu, lect. univ. dr. Gabriel Cornel Grigore, prof.univ. Ioan Doltu.

Istoria Facultăţii de Drept

Învăţământul juridic de la Constanţa a început odată cu înfiinţarea secţiei de Drept a Facultăţii de Litere, Istorie, Drept şi Teologie din cadrul Universităţii ”Ovidius”, Constanţa, în toamna anului 1992.





Începând cu anul 1995, a apărut un nou program de studii de licenţă, respectiv „Administraţie publică“, de asemenea, tot ca parte componentă a unei facultăţi cu profil mixt, alături de programul de studii de licenţă Drept.



Din anul 1997 s-a desprins ca facultate de-sine-stătătoare Facultatea de Istorie, Drept şi Administraţie publică, cu mai multe programe de studii de licenţă, respectiv: Istorie, Drept şi Administraţie publică.





Ulterior, începând cu anul 2002, a apărut Facultatea de Drept, cu două programe de studii de licenţă, şi anume, Drept şi Administraţie Publică. Această nouă facultate a cunoscut, până în prezent, mai multe denumiri: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (2005), Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie (2009), Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (2013).

Prima promoţie a Facultăţii de Drept Constanţa după 25 de ani

Proiect: o şcoală doctorală de drept la Constanţa

În prezent, decanul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa este, din anul 2015, prof. univ. Adrian Stoica, anterior deţinând funcţia de decan interimar. Facultatea are, în prezent, aproximativ 1.750 studenţi la toate specializările şi nivelurile de pregătire, licenţă şi masterat. La Facultatea de Drept activează în prezent 30 de cadre didactice cu diferite grade didactice şi avem nouă cadre didactice externe. Sunt câteva cadre didactice Doctor Honoris Causa care nu exercita activităţi didactice la noi însă, participă la aproape orice conferinţă ştiinţifică. Aceştia sunt prof. univ. Dhc Marin Voicu, prof.univ. Dhc Natalie Fricero, prof.univ. Dhc Liviu Pop, prof. Univ. Dhc Ioan Les, prof.univ. DHC Valeriu Stoica, prof. univ. Dhc Nicolae Popa.





„30 de ani de învăţământ juridic universitar ovidian reprezintă un moment deosebit de important pentru facultatea noastră pentru a privi către trecut şi a constata ce trebuie făcut în prezent, dar mai ales în viitor“, spune decanul.

Adrian Stoica, decanul Facultăţii de Drept Constanţa

El consideră că oraşul Constanţa are un potenţial deosebit de absolvenţi de drept şi de aceea, Facultatea de Drept are nevoie de o alta poziţionare în ierarhia facultăţilor de Drept din România pentru că are un specific aparte în ceea ce priveşte studiul raporturilor juridice. „Doar la Constanţa putem discuta despre Dreptul Litoralului, Dreptul Marii, Dreptul maritim şi de ce nu, despre Drept nuclear. Sunt domenii care necesită cercetare şi acest lucru poate fi realizat doar aici. Fireşte, acest segment de cercetare poate fi dezvoltat în viitoarea Şcoala Doctorală de Drept pe care sperăm să o avem anul viitor“, completează Adrian Stoica.