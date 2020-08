VIDEO Un primar PSD demolează cu excavatorul un panou electoral USR

Incidentul s-a întâmplat în dimineaţa zilei de vineri, 31 iulie, în apropiere de noul sens giratoriu de pe strada Clujului. Un excavator a pus la pământ stâlpul pe care se afla panoul, relatează Gherla Info. Un trecător aflat în apropiere la momentul respectiv a filmat momentul.

Reprezentanţii USR Gherla susţin, pentru sursa citată, că, anterior, cu o zi înainte, au fost contactaţi din partea Primăriei, pentru a fi informaţi că urmează înlăturarea panoului respectiv deoarece amplasarea nu ar fi potrivită şi că se reduce vizibilitatea în noul sens giratoriu. „Nu s-a invocat niciun temei legal concret, nu s-a emis niciun preaviz, nu s-au dat explicaţii suplimentare dincolo de faptul că trebuie făcut acum, urgent. Iar înştiinţarea aceasta a fost una neoficială, telefonică. Nu există o hârtie care să ateste demolarea”.

Primăria Gherla este condusă de Ioan Neselean, membru PSD.

USR Gherla: „totul a fost făcut legal”

Reprezentanţii USR Gherla spun că amplasarea panoului s-a făcut cu respectarea legii: există un contract de comodat cu proprietarul panoului şi un contract cu prestatorul serviciilor de afişare. În plus, proprietarul are contract cu autorităţile şi plăteşte anual la Primărie, o taxă de afişaj. „ilegalitatea panoului iese din discuţie, dacă se încasează de zeci de ani bani pentru el”, concluzionează USR.

Panoul era de 20 de ani în zonă

Cu o seara dinaintea recepţiei noului sens giratoriu, s-a luat decizia demolării, spune USR: „O modificare majoră la drum, cum este construirea unui sens giratoriu, poate fi un motiv întemeiat pentru o astfel de intervenţie, însă e greu să credem că doar în seara dinaintea recepţiei s-a constatat că acel semn încurca circulaţia! Legal vorbind, orice intervenţie de acest gen, fie că e mutare sau demolare, trebuia anunţată cu cel puţin 30 de zile înainte. De asemenea, construcţiile care există de mai mult de 5 ani, intra în legalitate chiar dacă ridicarea iniţială s-a făcut altfel, iar acest panou se află era acolo de mai bine de 20 de ani. Practic el nu a încurcat pe nimeni până acum, când s-a constatat că nu mai poate rămâne în picioare”.





Panoul a fost dus la fier vechi

Cei de la USR spun că li s-a propus o relocare a panoului, într-o poziţie care nu încurcă circulaţia. „Spre dezamăgirea noastră, am aflat ulterior ca panoul a fost dus la fier vechi, ceea ce demonstrează că nici măcar nu s-a avut în vedere cu adevărat opţiunea relocării. Acum suntem în situaţia în care am pierdut un serviciu pentru care am plătit, iar un proprietar şi-a pierdut bunul. Nimeni nu e de vină, dar cei care sunt de bună credinţă suferă. Mai avem un astfel de panou electoral la şoseaua principală, sperăm că măcar acesta să rămână în picioare”.

Reporterul „Adevărul” a contactat Primăria Gherla pentru reacţii, dar încă nu a primit un răspuns.

