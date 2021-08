Păţania unui român care a mers cu maşina în Grecia. „Numai reparaţia mă costă 10.000 de lei”

„Vreau să vă povestesc şi totodată să trag un semnal de alarmă despre o întâmplare/coincidenţă petrecută anul acesta (luna iulie) în Grecia. Pe scurt: Am plecat cu maşină pe ruta Bulgaria-Kulata- Lefkada, am alimentat cu motorină de la o staţie Shell (VPower) pe autostrada la Kulata, chiar la intrarea în Grecia, în Grecia am alimentat de 2 ori, odată la venire şi odată la plecare, de la aceeaşi staţie mare Shell (VPower), aproape de intrarea în Lefkada.

Când am ajuns în România, am alimentat de la aceeaşi staţie Rompetrol (Alto55 diesel, la care alimentez de 8 ani. La câteva zile de la revenire s-a stricat maşina: pompă de înalte cu şpan, a blocat senzori, rampă şi injectoare, reparaţie care costă 10.000 de lei.

Cei de la service-ul care repară injectoare au zis că ori am nimerit un lot de motorină prost, ori a fost peste măsură de aditivată şi că o coincidenţă că e a 4 a maşină care o repara în decurs de o lună jumate care vine cu aceeaşi problemă şi care a fost în Grecia în ultimele zile. S-a mai confruntat cineva cu această problemă?!", e mesajul postat pe grupul Forum Grecia, pe Facebook.

Afirmaţiile sale i-au împărţit pe internauţi. Mulţi tind să-i dea dreptate, iar unii dintre ei spun că s-au confruntat cu probleme asemănătoare după ce au alimentat în Grecia.

„Au carburant foarte prost, dacă întrebi un şofer de tir care tranzitează Grecia îţi va spune că nu va alimenta niciodată pe teritoriul Greciei. Acum 5 ani am avut o problema asemănătoare cu o maşină cu injectoare noi",a scris cineva, iar altcineva s-a grăbit să confirme: „Noi tot de la Shell am pus înainte de a trece graniţa la greci şi după 2 zile ne-a apărut în bord check engine şi am stat puţin stresaţi. Deci clar că e ceva cu carburantul lor. E de evitat Shellul!"