Mesajul TIFF 2022: „Faceţi film, nu război“. Chirilov: „Ficţiunea de pe ecran ar putea să oglindească realitatea“ VIDEO

Posterul TFF are un mesaj tranşant anti-război: „Make film, not war” (Faceţi film, nu război). FOTO: TIFF

Spotul Tiff 2022 reia mesajul anti-război din perspectivă cinematografică, omagiind totodată unul dintre cele mai bune filme româneşti, prezentat de mai multe ori la TIFF, cel mai recent în 2020, în versiunea restaurată digital în 4K.

„Aveam de gând până în februarie să facem o parodie la «Don t look up», cu un asteroid care loveşte Clujul şi se întâmplă tot felul de lucruri. Ne-am dat seama, în februarie, că trebuie să schimbăm tonul şi mesajul să fie altul. În cele din urmă ne-am oprit la o secvenţă din Balanţa”, a explicat directorul artistic Mihai Chirilov.

Este vorba despre una dintre scenele de început din Balanţa lui Lucian Pintilie, în care eroina interpretată de Maia Morgenstern se uită la un home movie în care, copilă fiind, respinge jucăriile pe care i le oferă Moş Crăciun, înhaţă pistolul din mâinile lui (Moş Crăciun era tatăl ei, un agent al Securităţii - nr) şi se preface că trage, în joacă, în invitaţii de la petrecere.



„Cei care au văzut filmul ştiu că acest simulacru burlesc e cu titlu premonitoriu, capătând o dimensiune tragică în scena masacrului real de la final. Pentru cei care nu au văzut Balanţa, umorul negru şi verva delirantă a scenei din clipul promo al TIFF-ului din acest an devin cu atât mai frisonante cu cât realitatea de pe teren ameninţă să oglindească filmul de pe ecran”, susţine Chirilov.

Mesaj anti-război

Organizatorii TIFF au dorit să transmită un mesaj anti-război. „Ni se pare că reprezintă foarte bine ce simţim în momentul de faţă. Prin acest spot şi prin posterul cu camera de filmat ca o armă dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la ce se întâmplă nu foarte departe de România. Este un mesaj care îndeamnă la creaţie, nu la distrugere, un mesaj împotriva războiului”, a mai spus Chirilov.

Directorul artistic al TIFF a concluzionat că ediţia din 2022 a festivalului va fi consonanţă cu realităţile pe care le trăim: „Nu glumim la ediţia aceasta, încercăm să fim cât de serioşi se poate şi încercăm să începem aproape fiecare film cu un «pumn în stomac» care pare să spună că ficţiunea de pe ecran ar putea să oglindească realitatea de pe teren, lucru pe care nu ni-l dorim niciunul dintre noi să se întâmple”.

12 „ficţiuni despre viaţă” în Competiţia Oficială TIFF 2022





12 producţii din toată lumea, printre care şi două filme româneşti, intră în cursa pentru Trofeul Transilvania la cea de-a 21-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania. Destinată regizorilor debutanţi sau aflaţi la cel de-al doilea lungmetraj de ficţiune, Competiţia TIFF aduce în prim-plan o selecţie puternică de producţii recente, pe care spectatorii sunt invitaţi să le urmărească în premieră naţională la Cluj-Napoca, între 17 şi 26 iunie 2022.





„După doi ani care au dat mersul lucrurilor peste cap, oamenii sunt mai confuzi şi mai divizaţi ca niciodată, lumea se descompune lent, sub presiunea unui ipotetic nou început, vechiul şi noul sunt în conflict deschis, normele societale se reconfigurează din mers, revoltele, rebeliunea şi violenţa sunt la ordinea zilei, dorinţa de conexiune umană e acutizată, iar noţiunea de libertate e din ce în ce mai difuză şi pusă sub semnul întrebării. Deşi filmele competiţiei din acest an nu vorbesc explicit despre perioada tulbure pe care o traversăm, e aproape imposibil să nu le citim prin prisma tuturor acestor senzaţii şi efecte care s-au răsfrânt asupra noastră. Nu doar nouă, ci şi majorităţii personajelor din aceste filme le fuge pământul de sub picioare, ameninţând serios, şi uneori decisiv, nevoia de echilibru”, declară Mihai Chirilov, director artistic al TIFF.





Balaur / A Higher Law, debutul provocator al regizorului Octav Chelaru, se numără printre titlurile autohtone care concurează pentru Trofeul Transilvania. Filmul este o coproducţie România/ Germania/ Serbia şi urmăreşte, în pas de thriller, consecinţele unei aventuri ilegitime dintre o tânără profesoară de religie şi elevul său minor.





Despre responsabilitate morală şi vinovăţie vorbeşte şi Marocco / Mikado, cel de-al doilea lungmetraj scris şi regizat de actorul Emanuel Pârvu, care a debutat cu Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor, premiat pentru regie la Sarajevo. Scenariul, conceput ca un mecanism de ceasornic, pleacă de la un incident minor care antrenează un lanţ de evenimente cu efecte devastatoare. Proiectat în premieră mondială la San Sebastián, Marocco îi are în rolurile principale pe Şerban Pavlu, Crina Semciuc şi Emilia Popescu alături de nume tinere, extrem de promiţătoare.





Regizorul Guðmundur Arnar Guðmundsson, premiat pentru Cea mai bună regie la TIFF 2017, unde a concurat cu Heartstone, revine în Competiţie cu Făpturi de vis / Beautiful Beings. Filmul descrie parcursul iniţiatic al unui grup de adolescenţi, într-o lume marcată de violenţă şi fenomene supra-naturale, şi a fost laureat la ediţia din acest an a Berlinalei.



Film ucrainean prezentat la Cannes





Regizorul ucrainean Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk debutează la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs cu Pamfir, drama unui bărbat care încearcă să ducă o viaţă obişnuită, până în momentul în care este forţat să renunţe la traiul cinstit pentru a-şi ajuta familia.





,,Un debut desăvârşit’’, titrează publicaţia internaţională Screen Daily într-o cronică dedicată seducătorului Magneticii / Magnetic Beats (r. Vincent Maël Cardona), recent recompensat cu un Premiu César şi laureat la Cannes în cadrul aceleiaşi secţiuni Quinzaine des Réalisateurs. Filmul e despre doi fraţi care înfiinţează un post de radio pirat în anii ’80, până când aventura lor este întreruptă de recrutarea unuia dintre ei, pentru a fi trimis pe frontul Vestic al Germaniei.





Tot în Germania, dar în partea de Est, se petrece şi acţiunea din Ultima execuţie / The Last Execution. Cel de-al doilea lungmetraj din cariera regizoarei Franziska Stünkel e un anti-film de spionaj despre mecanismele de represiune ale Poliţiei Secrete şi reconstituie cazul real al lui Werner Teske, un savant racolat de Securitate, care este condamnat la moarte atunci când se întoarce împotriva sistemului.





Din Bolivia ajunge în Competiţia TIFF lungmetrajul Casa noastră / Utama, debutul lui Alejandro Loayza Grisi, despre un cuplu de crescători de lame a cărui existenţă este grav afectată de secetă. Relaţia lor cu pământul de care nu vor să se desprindă a făcut furori la Sundance, unde filmul a fost recompensat cu Marele Premiu al Juriului.





Din aceeaşi secţiune a prestigiosului festival ajunge în selecţia oficială de la TIFF lungmetrajul Tandreţe / Gentle (r. László Csuja, Anna Nemes), odiseea unei culturiste capabile să sacrifice totul pentru a obţine performanţe.





De o premieră absolută la Sundance s-a bucurat şi Babysitter, în care un bărbat se aventurează într-un proces terapeutic prin care încearcă să scape de tendinţele sale sexiste şi misogine. Comedia canadiană marchează întoarcerea cineastei Monia Chokri, premiată în 2019 la Cannes pentru debutul cu La femme de mon frère.





Lista titlurilor care concurează la această ediţie pentru Trofeul Transilvania continuă cu Amanţi de-o noapte / The Night Belongs to Lovers (r. Julien Hilmoine), cronica unei idile intense care se va consuma într-o singură noapte, reminiscentă filmului Stockholm, câştigător la una dintre ediţiile trecute ale festivalului.





Puternic, curajos şi captivant, thriller-ul puzzle Execuţia / The Execution marchează debutul regizorului Lado Kvataniya, inspirat de povestea unui criminal în serie din Uniunea Sovietică, care a reuşit să evite suspiciunile poliţiei timp de un deceniu.





Ficţiune despre viaţă/ Feature Film about Life, primul lungmetraj semnat de Dovile Sarutyte, spune cu emoţie şi tuşe de umor negru povestea unei femei copleşite de amintiri atunci când trebuie să se ocupe singură de funeraliile tatălui său.





Filmele din competiţie vor putea fi urmărite la TIFF 2022 în baza abonamentelor TIFF Card, disponibile deja online, în ediţie limitată, pe platforma Eventbook.

Vă mai recomandăm: