Jeleurile strălucesc graţie unui compus utilizat în industria auto. Zece lucruri neştiute din industria alimentară

Dan Cristian Vodnar, profesor de Gastronomie Moleculară şi Biotehnologii Alimentare, în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a înfiinţat o pagina de Facebook - „Ştiinţa cu sare şi piper”, în care explică în termeni simpli „secretele” industriei alimentare.

Prezentăm în continuare câteva dintre cele mai interesante explicaţii cu privire la câteva dintre deserturile preferate în perioada sărbătorilor de iarnă.

1. De ce strălucesc jeleurile?

Bomboanele gumate şi jeleurile strălucesc datorită unui compus utilizat şi în industria automobilelor. Pentru a avea un aspect lucios şi atrăgător, bomboanele gumate sunt acoperite cu ceara cu care sunt lustruite automobilele, mai exact ceară de carnauba. Ceara de carnauba este o ceară naturală obţinută din frunzele palmierului Copernica cerifera şi îşi are originea pe teritoriul Braziliei. În lista aditivilor alimentari, ceara de carnauba este codificată E903. (Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară consideră că utilizarea cerii de carnauba ca aditiv alimentar nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru siguranţa alimentară. - n. red.).

2. Ce cauzează dependenţa de ciocolată?

Dependenţa de ciocolată este cauzată de aromele, grăsimile şi substanţele organice găsite în mod natural în boabele de cacao, precum şi de zahărul adăugat în compoziţia sa.

3. De ce diferă aroma ciocolatei în funcţie de ţara de provenienţă

Iubitorii de ciocolată cu siguranţă au sesizat că variaţiile de arome ale mult îndrăgitei ciocolate diferă în funcţie de ţara de provenienţă. Răspunsul la întrebare îl vom afla azi într-un nou episod de Ştiinţă cu Sare şi Piper. Vezi video:

4. De unde provine fisticul?

Fisticul provine dintr-un fruct, mai exact, este sâmburele unui fruct, numit asemenea copacului în care creşte, fistic. Fisticul este o sursă bogată de proteine, fibre, vitamine şi minerale. El susţine organismul pe parcursul curelor de slăbire, oferă protecţie împotriva dezvoltării diabetului şi a hipertensiunii arteriale şi îmbunătăţeşte procesul de digestie.

5. Cum se produce caramelul?

Fie că il turnăm peste nuci prăjite şi apetisante, fie că îl folosim ca bază pentru anumite creme dulci, caramelul ne încântă papilele gustative în nenumărate cazuri.

Aflăm care este secretul din spatele procesului de caramelizare, într-un nou episod de Ştiinţă cu sare şi piper. Vezi video.

6. Ce sunt petele albe de pe ciocolată?

Petele albe de la suprafaţa ciocolatei nu sunt altceva decât pete de grăsime. Considerate un defect de calitate, petele albe de la suprafaţa ciocolatei apar atunci când grăsimile din ciocolată se lichefiază şi se grupează în mase mari şi vizibile care migrează la suprafaţa produsului. Prima tabletă de ciocolată a fost semnalată in anul 1910. Ciocolata este un desert îndrăgit de majoritatea dintre noi, prima sa apariţie sub formă de tabletă datează din anul 1910. Ciocolata neagră este fabricată din boabe de cacao şi are multe beneficii pentru sănătate, cum ar fi scăderea colesterolului şi scăderea presiunii arteriale, şi implicit scăderea nivelului de stres.

7. Ciocolata neagră poate preveni pierderea memoriei?

Un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard a concluzionat că în urma consumului de ciocolată caldă se menţine sănătatea creierului şi se poate preveni pierderea memoriei, datorită efectului pe care ciocolata neagră îl are în păstrarea unui flux sanguin constant în zonele “de lucru” ale creierului. Vezi sursa.

8. Creşterea aluatului de chec în cuptor este influenţată de dimensiunea tăvii?

O tavă cu un diametru prea mare afectează creşterea unui blat de chec deoarece suprafaţa care vine în contact cu aerul cald din cuptor este mai mare şi astfel are loc uscarea blatului la suprafaţă într-un timp prea scurt.

9. Ce efect au mierea sau zahărul brun asupra biscuiţilor?

Mierea de albine şi zahărul brun sunt două ingrediente cu higroscopicitate ridicată, mai exact au capacitate mărită de a atrage şi reţine molecule de apă. Din acest motiv cele două ingrediente sunt mai mult decât ideale pentru obţinerea unor biscuiţi cu textură moale.

10. De ce se pune amidon în tort?

Adăugarea de amidon în blatul de tort ajută la obţinerea unui blat bine crescut. Amidonul întăreşte spuma formată prin baterea amestecului pentru blatul de tort, astfel încât să îşi păstreze forma în timpul coacerii.

Cine este Dan Vodnar

Dan Vodnar este profesor la Departamentul de Chimie şi Biochimie în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (USAMV). Din 2016, el este prorector pentru Cercetare în cadrul USAMV Cluj-Napoca. Din 2018 este expert în bio-economie pentru Comisia Europeană. Între 2016 şi 2020 a fost manager ştiinţific la compania BIOZOON GMBH, din Germania unde a dezvoltat produse alimentare inovative. Este licenţionat din 2007 al USAMV Cluj-Napoca şi are un doctorat la aceeaşi universitate în „biotehnologia alimentelor”. În perioada 2011-2012 a studiat la Institutul Leibniz pentru Tehnică Agrară, în Potsdam, Germania.

