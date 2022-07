Destinaţia turistică ieftină şi tot mai căutată de români. „Mă aşteptam să fie mult mai scump”

Tot mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţa în Albania, ţară cu un litoral spectaculos şi cu preţuri pentru toate buzunarele. Şi pentru că Albania reprezintă totuşi o necunoscută pentru cei mai mulţi dintre români, internauţii încearcă să afle cât mai multe detalii pe forumuri. Un astfel de grup pe Facebook este şi Forum Albania, unde se fac diverse recomandări şi au loc adevărate dezbateri între internauţi.

O româncă a vrut să afle la ce preţuri ar trebui să se aştepte în staţiunile din Albania şi i-a întrebat pe colegii de grup cât de scumpe sunt cazarea şi transportul: „Cazarea cât v-a costat? Cheltuieli de transport? Pentru noi ar fi prima oară anul acesta la sfârşitul unii iulie când plecăm în vacanţă la greci în Nei Pori. Din comentarii am înţeles că ar fi mai ieftin un concediu în Albania decât în Grecia. Mulţumim!”

Răspunsurile nu au întârziat. „Apartament cu vedere la mare şi munte pentru patru adulţi cu bucătărie echipată, grătar, grădina etc la 300 de euro pentru 6 nopţi”, a scris cineva. „E cu mult mai ieftin decât în Grecia, cel puţin cazarea. În Grecia trebuia să plecăm şi noi, dar ne-am răzgândit pe ultima sută de metri şi am găsit cazare în Ksamil la 1.200 lei şapte nopţi pentru doi adulţi şi un copil. Bucureşti - Ksamil e o distanţă de 1.070 kilometri”, a răspuns altcineva.

La o altă discuţie, cineva a enumerat preţurile de pe plajă, unele cu adevărat mici. „Umbrelă + două şezlonguri - 10.00 lek (40 lei), o bere la bar - 200 lek (8 lei), parcare pentru cei care nu sunt cazaţi la hotel - 500 lek pentru o zi (20 lei). Sincer, mă aşteptam la preţuri mult mai mari”, povesteşte un turist.

„O ciorbă de peşte costă 12-16 lei, un platou serios cu fructe de mare costă 32 de lei, un gyros mare de pui sau porc 12 lei, o mâncare tradiţională undeva la 16-20 de lei, o bere la halbă 6-8 lei”, a mai scris acesta.

„În Ksamil am descoperit Ciao Beach, mult în dreapta cu faţa la ţărmul mării.În dreptul locului de joacă cu gonflabile.1000 leke două şezlonguri+umbrelă. Am mâncat bine la Poseidon, poziţionat pe o stradă care urcă când pleci de la plajă. Restaurantele care ne-au cucerit au fost Qendra şi pizzeria de lângă”, a fost un alt răspuns.

„În 5 iulie, am ajuns în Ksamil, cazare faină, dar euro am găsit să schimbăm după consultare mai multe excenge-uri la 116-117 lek pentru un euro. Mâncarea, depinde unde mănânci, noi, două pers am lăsat 4000 de lek aseară la restaurant cu două feluri principale şi 2 aperol şi 17 euro şezlong, adică vreo 2000 lek fără pic de consumaţie în preţ. Sincer, venind prin Grecia, unde am stat la 4 şi 5 stele, mi se pare la fel sau poate chiar mai scump., a scris altcineva.

„Noi suntem în Ksamil acum dar ce e drept e prima dată şi nu ni se pare atât de scump ca în Grecia de exemplu. Şi e foarte bună mâncarea şi porţile mi se par mari tare noi am lăsat la masă la restaurante între 1800 şi 3000 (cu desert, vin, etc) lek, două persoane”, a adăugat un alt internaut.

„Bună ziua, aş dori sa ştiu şi eu preturile la şezlonguri în Sarande şi Ksamil. Cine ştie să îmi zică şi mie, vă rog. Mulţumesc mult!”, a fost rugămintea unui membru al grupului. „În Saranda 8 euro două şezlonguri şi o umbrelă”, a venit un răspuns.

„Astăzi, patru persoane - masă de prânz patru beri, doi hamburgeri şi un platou mix grill pentru două persoane porţii foarte mari 320 leka cam 140 de lei..Am fost şi în Grecia trei zile, nu poţi mânca acolo sub 30 de euro două persoane (asta dacă nu mănânci doar gyros).Sunt preţuri bune la mâncare în Albania, nu neapărat ieftin, dar mult mai rezonabile ca la noi sau în Grecia”, a punctat altcineva.

