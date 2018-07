Cu ce-i momeşte la admitere cea mai bine clasată universitate românească în topurile internaţionale

UBB pune la bătaie 4.958 de locuri bugetate destinate absolvenţilor de liceu, peste 9.300 de locuri în regim cu taxă şi 2.700 de locuri pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă. Cei care vor să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 3.382 de locuri la buget şi 6.218 de locuri la taxă.

ADMITERE

Absolvenţii de liceu se pot înscrie de miercuri, 11 iulie, la una din cele 22 de facultăţi din cadrul UBB.

Candidaţii vor putea alege între cele 244 de programe de licenţă (învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă), 223 de programe de master (învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă redusă).

Pentru doctorat există 28 şcoli doctorale care acoperă 31 de domenii de cercetare precum: Cibernetică şi Statistică, Biologie, Chimie, Contabilitate, Drept, Filosofie, Finanţe, Informatică, Sociologie, Psihologie, Ştiinţe Politice etc.

Perioada de admitere: 11 - 29 iulie.

Calendarul admiterii cu perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile s-a stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB şi poate fi consultat AICI.

La unele facultăţi se va da examen scris sau oral, iar media de la BAC va fi luată în considerare în mod diferit în funcţie de fiecare facultate. Informaţii despre temele din care vor da examene şi bibliografia pentru probele scrise se pot găsi pe website-urile fiecărei facultăţi.

NOUTĂŢI

Reprezentanţii UBB anunţă că în noul an universitar ce va debuta din toamnă sunt câteva noutăţi. Este vorba de două specializări noi la nivel licenţă: Management şi Audit de mediu (Limba Română) la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, respectiv Studii de securitate (învăţământ la distanţă) la Facultatea de Istorie şi Filosofie.

Sunt propuse 4 specializări noi de master: Management curricular (Limba Română) la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (limbile Germană şi Engleză) la Facultatea de Matematică şi Informatică, Muzică bisericească ecumenică (Limba Maghiară) la Facultatea de Teologie Reformată, Arte digitale interactive (Limba Română) la Facultatea de Teatru şi Televiziune.

PREMIERĂ: NUMERE DE ORDINE ELIBERATE ONLINE LA ÎNSCRIERE

Tinerii care vor dori să devină studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) vor beneficia, de miercuri, 11 iulie, de un sistem complet nou.

Eliberarea numerelor de ordine se va face în sistem hibrid, atât la faţa locului, cât şi online pe website-ul facultăţii (econ.ubbcluj.ro), prin intermediul oricărui tip de dispozitiv electronic conectat la internet (smartphone, calculator, tabletă etc.). Mai mult, la solicitarea online a numărului de ordine, candidaţii vor putea alege ziua şi intervalul orar în care doresc să se prezinte la sediul facultăţii pentru plata taxelor de admitere.

„Dacă anul trecut afişarea online în timp real a numărului de ordine curent şi a timpului de aşteptare reprezenta, după cunoştinţa noastră, o premieră naţională, inovaţia de anul acesta reprezintă de asemenea o premieră, reprezentând o noutate în sistemul universitar regional”, a declarat decanul FSEGA, Răzvan Mustaţă.

SPECIALIZĂRILE CELE MAI CĂUTATE LA ADMITEREA DIN 2017-2018

Cele mai căutate specializări ale UBB, la admiterea din iulie, anul trecut, au fost:

Informatică economică, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – 9,48 candidaţi/loc de buget

Informatică (Limba Română), din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică – 8,17 candidaţi/loc de buget

Administrarea afacerilor, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, - 7,25 candidaţi/loc de buget

Engleză (principal), din cadrul Facultăţii de Litere – 6,08 candidaţi/loc de buget

Drept, Facultatea de Drept - 5,42 candidaţi/loc de buget

Potrivit reprezentanţilor UBB, primele două cele mai căutate specializări sunt „strâns legate de dezvoltarea constantă a pieţei muncii în domeniul IT“. Se caută specializările din zona Informaticii pentru că există o ofertă bogată de locuri de muncă bine plătite, adaugă aceştia.

„Din păcate, UBB este nevoită să facă eforturi considerabile pentru a menţine calitatea ridicată a actului educaţional, dar şi a cercetării de nivel înalt, în condiţiile reducerii considerabile a locurilor bugetate alocate de Ministerul Educaţiei, reducere care diminuează, la rândul ei, fondurile atribuite UBB. Astfel, deşi Universitatea Babeş-Bolyai a avut în ultimii 5 ani o creştere semnificativă a numărului de candidaţi, iar calitatea procesului educativ şi a cercetării ştiinţifice din cadrul universităţii noastre ne situează în topul universităţilor din România, Ministerul Educaţiei a alocat universităţii noastre pentru anul universitar 2018-2019 un număr de locuri bugetate mult mai mic faţă de anii anteriori, fapt care a determinat scăderea cu 29 a numărului de locuri la licenţă, cu 200 a numărului de locuri la masterat şi cu 48 la doctorat faţă de anul universitar 2017-2018“, mai precizează reprezentanţii UBB.

DE CE O FACULTATE LA UBB

Reprezentanţii UBB enumeră, la cererea „Adevărul“, câteva aspecte ce particularizează UBB de alte universităţi din ţară.

„Caracterul multicultural al Universităţii noastre este şi el o parte extrem de importantă a UBB, întrucât oferă o deschidere suplimentară spre alte culturi, spre alte mentalităţi, atrăgând după sine o serie de programe dedicate. În acest moment avem, spre exemplu, parteneriate dedicate studenţilor de la linia de studiu în limba germană, parteneriate prin care sectorul privat propune şi finantează programe de studiu în diferite domenii solicitate de piaţa muncii, în cadrul cărora studenţii sunt instruiti nu doar de cadrele didactice ale UBB, ci şi de profesionişti în domeniul practic, au posibilitatea de a efectua internship-uri la firmele implicate în program şi de a se angaja mai apoi acolo“, precizează aceştia.

Câteva aspecte:

1. Linii de studiu în 6 limbi - Programe de studiu sunt în limbile română, maghiară, germană, engleză şi franceză. Sunt peste 80 de unităţi de cercetare şi şcoli doctorale, 21 de centre culturale (inclusiv un Centru de Studii Indiene), cadre didactice de excelenţă, programe de burse la universităţi de top din întreaga lume. Pe lângă cele cinci linii de studiu, prorectorul UBB responsabil cu cercetarea, Daniel David, aminteşte de o linie de studiu în italiană pentru licenţă şi master.

2. Cea mai bine plasată universitate din România în topurile internaţionale – Ocupă prima poziţie din România în clasamentul global al universităţilor (CWUR World University Rankings), dat publicităţii la finalul lui mai 2018, de Center for World University Rankings (CWUR). Potrivit acestui clasament, UBB se plasa pe poziţia 802 între cele 18.000 de universităţi din întreaga lume analizate şi ierarhizate de CWUR în funcţie de criterii precum: calitatea procesului educaţional, inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, rezultatele activităţii de cercetare, calitatea, numărul şi impactul publicaţiilor ştiinţifice.

3. Cea mai complexă ofertă de studiu pentru învăţământul teologic din estul şi centrul Europei – sunt 4 linii de învăţământ pentru patru culte religioase. „UBB are cea mai complexă ofertă de studii teologice. E unică din zona de centru-est a Europei“, aminteşte Daniel David. Universitatea mai are şi un Centru de Studii Iudaice. „Şi toate specializările necesare formării bazei specializărilor inteligente avansate azi la nivel internaţional: Biotehnologii, Computer science etc“, adaugă prorectorul.

4. Sute de parteneriate cu marile universităţi ale lumii şi cu firme de IT - UBB are sute de colaborări cu marile universităţi ale lumii şi zeci de parteneriate cu firme de IT (Bosch, NTT Data). Acestea din urmă susţin anumite programe de licenţă, masterat şi doctorat

5. Siguranţa - Clujul se numără printre cele mai sigure oraşe din Europa, mai precizează prorectorul David, iar campusul fiind practic în oraş, nu în afara oraşului, nivelul de siguranţă se extinde şi asupra campusului studenţesc.

Întrebat cum îi sfătuieşte pe tineri să-şi aleagă facultatea, prorectorul David spune:

„După ce au ales specializarea îi încurajez să vină la UBB. Este cea mai complexă şi mai mare universitate din ţară. Are specializări de la Teologie, Teatru până la Ştiinţele naturii, Sociale şi Umaniste. I-aş încuraja să studieze la UBB licenţa şi masteratul. În momentul când şi-au terminat masteratul şi vor să meargă mai departe la doctorat, i-aş încuraja în anumite domenii să rămână la UBB, în altele meargă în străinătate. Pentru un doctorat în Matematică, Informatică şi Psihologie nu m-aş duce în străinătate. Aş merge în străinătate eventual cu o bursă sau pe o perioadă limitată. După doctorat m-aş duce în străinătate la studii post doctorale. (…) UBB oferă programe de licenţă şi masterat foarte avansate, recunoscute oriunde în lumea asta. Cu un program de masterat la UBB poţi să faci doctoratul oriunde“, afirmă prorectorul.

CE ZIC FOŞTI STUDENŢI AI UBB

* Fost prefect al studenţilor

Ionuţ Cătălin Hădadea este doctorand, fost prefect al studenţilor. Acesta deţine şi poziţia de senator al studenţilor doctoranzilor din UBB şi urmează cursurile Şcolii doctorale de Administraţie şi Politici Publice a UBB după un master în Public Services Management la FSPAC, facultate unde şi-a luat licenţa.

„Dacă vorbim despre viaţa studenţească putem evidenţia în primul rând caracterul multicultural al Universităţii, cel mai dezvoltat sector ONG studenţesc din ţară cu sute de proiecte şi activităţi, singura universitate cu o formă de organizare sindicală studenţească implementată în cadrul fiecărei facultăţi, formă prin care studenţii sunt implicaţi în organizarea administrativă a universităţii, dar şi în mod participativ în politicile implementate la nivel de universitate“, e una din ideile enumerate de Cătălin.

El a ales Clujul ca loc unde să-şi facă facultatea după ce a căutat cel mai bun program de Administraţie Publică din ţară şi susţine că l-a găsit la UBB. „Sincer vorbind, nici nu m-am interesat foarte tare de alte apecte legate de Universitate“, adaugă el. Aplecarea sa spre acest domeniu vine după ani buni de voluntariat în cadrul Fundaţiei Noi Orizonturi care se ocupă de proiecte pentru dezvoltarea comunitară, creşterea capitalului social şi scăderea gradului de apatie civică şi neimplicare.

Cătălin mai spune că „legătura universităţii cu comunitatea din Cluj generează sentimentul de apartenenţă la o familie care te poate asimila relativ uşor după finalizarea studiilor“. Mai vorbeşte despre „mobilitatea uriaşă existentă în universitate prin programele de schimb organizate“ şi de „siguranţa vieţii în Cluj-Napoca şi implicit siguranţa vieţii în campusurile universitare“.

* Vlad Toma: „Pot să cercetez ceea ce îmi place şi mă intrigă“

Un camarad de-al lui Cătălin, Vlad-Alexandru Toma, e cercetător în devenire. E în ultimul an la Şcoala Doctorală de Biologie Integrativă din cadrul UBB după o licenţă în Biochimie.

„Sunt împăcat că deocamdată pot să cercetez ceea ce îmi place şi mă intrigă. Prin UBB Cluj am stabilit colaborări cu colective de cercetare conexe din alte Universităţi (UMF, USAMV), cu Institute de cercetare din Cluj-Napoca (INCDTIM, ICB) sau Bucureşti (Institutul „N. Simionescu” al Academiei Române), toate acestea menţionându-le ca exemplu de succes al activităţii de cercetare începută ca student în anul 2011. Mai mult, din 2017 sunt oficial, coordonator, alături de încă patru colegi - cadre didactice universitare, la Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică, un mare atuu al UBB Cluj, unic pe plan naţional, prin care studenţii performanţi sunt organizaţi în echipe de cercetare interdisciplinară, merg la conferinţe, participă la seminarii dedicate lor, la workshopuri practice de ski, de dansuri, de fotografie, în tabere, excursii tematice şi multe altele“, afirmă doctorandul.





